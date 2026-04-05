ఆరు నెలల్లో అదనంగా 10 లక్షల పైపుల ద్వారా పీఎన్జీ సరఫరా
రాష్ట్రంలో రాబోయే ఆరు నెలల్లో అదనంగా 10 లక్షల పైపుల ద్వారా సరఫరా అయ్యే సహజ వాయువు (పీఎన్జీ) కనెక్షన్లను విడుదల చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం, ఏపీలో 1.6 లక్షల పీఎన్జీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. మరో మూడు లక్షల గృహాలకు పీఎన్జీ కనెక్షన్లను అందించడానికి అవసరమైన పైప్లైన్ అనుసంధానం రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉంది. తక్షణ ప్రాతిపదికన, రాబోయే మూడు నుండి నాలుగు నెలల్లోనే ఈ పీఎన్జీ కనెక్షన్లను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.
ఈ కనెక్షన్లను విస్తరించే బాధ్యతను ప్రభుత్వం ఐదు పీఎన్జీ గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థలకు అప్పగించింది. ముఖ్యంగా, పీఎన్జీ సురక్షితమైనది. చౌకైనది కూడా. యుద్ధం కొనసాగితే మరింత తీవ్రమయ్యే ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత కారణంగా ఏపీలో దీని ప్రచారం ఊపందుకుంది. ఈ పరిణామం గురించి తెలిసిన ప్రభుత్వ అధికారులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, నగర గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థలు పైప్లైన్ అనుసంధానంలో జంక్షన్లను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పీఎన్జీ సురక్షితమైనది.
ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తు గ్యాస్ లీకేజీ అయినా లేదా ఏదైనా అగ్నిప్రమాదం జరిగినా, జంక్షన్ నుండి సహజ వాయువు సరఫరా ఆటోమేటిక్గా నిలిచిపోతుంది. ఎల్పీజీ సిలిండర్లో లీకేజీ జరిగి అగ్నిప్రమాదం, సిలిండర్ పగిలిపోయే ప్రమాదం కంటే ఇది సురక్షితమైనది. పీఎన్జీ ధర దాదాపు 30-40 శాతం తక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
ఒక సాధారణ కుటుంబం నెలకు అర క్యూబిక్ మీటరు సహజ వాయువును వినియోగిస్తుందని అంచనా. దీనికి అయ్యే ఖర్చు సుమారు రూ.650- రూ.750 ఉంటుంది. దీనితో పోలిస్తే, ఇటీవల ధరల సవరణ తర్వాత 14.2 కిలోల గృహావసర ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.1,000గా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పీఎన్జీ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, రహదారులు, భవనాల శాఖ వంటి సంబంధిత విభాగాలు, పీఎన్జీ పైప్లైన్ల కోసం పెండింగ్లో ఉన్న కొత్తగా వచ్చిన దరఖాస్తులను 24 గంటల లోపు పరిష్కరించాలని ఆదేశిస్తూ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
దీపం 2.0' పథకం కింద లభించే ఎల్పీజీ సిలిండర్ రాయితీని, పీఎన్జీ వినియోగదారులకు పైపుల ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే వారికి కూడా విస్తరించనున్నారు. దీపం 2.0 పథకం కింద లభించే మొత్తం రూ.2,400 ప్రయోజనాన్ని పీఎన్జీ వినియోగదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, పీఎన్జీ అనుసంధానం అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలకు ఇకపై ఎల్పీజీ సిలిండర్లను సరఫరా చేయకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎల్పీజీతో పోలిస్తే పీఎన్జీ చౌకైనదని, సురక్షితమైనదని వినియోగదారులకు తెలియజేయడం ద్వారా ఎల్పీజీ గృహాలలో పీఎన్జీని విస్తృతంగా మార్కెటింగ్ చేయాలని పీఎన్జీ సరఫరా సంస్థలను కోరడం జరుగుతోంది.