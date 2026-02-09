సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (14:03 IST)

హైదరాబాద్‌లో RS457 ట్రాక్ డే: వాహన చోదకుల నైపుణ్యాభివృద్దిని వేగవంతం చేస్తోన్న అప్రిలియా ఇండియా

RS457 Track Day
హైదరాబాద్: రేసింగ్ శ్రేష్ఠత, పనితీరు-కేంద్రీకృత రైడర్ అనుభవం యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, అప్రిలియా ఇండియా హైదరాబాద్‌లో అప్రిలియా RS457 ట్రాక్ డేను నిర్వహించింది. ఈ ప్రత్యేకమైన వినియోగదారు అనుసంధానిత, ప్రొఫెషనల్ రైడర్ శిక్షణ కార్యక్రమం బ్రాండ్ యొక్క పనితీరు,  నైపుణ్యం పెంచటంతో పాటుగా మోటర్‌స్పోర్ట్ డిఎన్ఏను దాని కస్టమర్‌లకు, ఔత్సాహిక సమాజానికి దగ్గరగా తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లోని శ్రే ఆటో మోటివ్స్ ప్రతినిధి శ్రీ సుశీల్ దుగార్ సమక్షంలో ప్రారంభమైంది. అనంతరం షామిర్‌పేట్‌లోని లియోనియా రిసార్ట్‌లోని చికేన్ సర్క్యూట్‌కు వెళ్ళింది. అక్కడ రైడర్లు నిర్మాణాత్మక తరగతి గది, ట్రాక్ శిక్షణ ఫార్మాట్‌లో పాల్గొన్నారు. ట్రాక్ డే కోసం శిక్షణను జాతీయ ఛాంపియన్ శ్రీ హర్ష అందించారు. అతని ప్రొఫెషనల్ శిక్షణ బృందం దీనికి మద్దతు ఇచ్చింది. ట్రాక్ బేసిక్స్, భద్రతా మార్గదర్శకాలు, సరైన రైడింగ్ భంగిమ, బ్యాలెన్స్, క్రమశిక్షణ, కార్నరింగ్ టెక్నిక్‌లు, రేసింగ్ లైన్‌లు, అధిక-పనితీరు గల రైడింగ్‌కు నియంత్రిత ఎక్స్‌పోజర్‌పై ఈ శిక్షణ దృష్టి సారించింది.
 
ట్రాక్ డే ఇప్పటికే ఉన్న అప్రిలియా కస్టమర్‌లను, కాబోయే రైడర్‌లను ఒకచోట చేర్చింది, ఆన్-ట్రాక్ అనుభవాన్ని సంపూర్ణం చేస్తూ అప్రిలియా RS457, టువోనో 457, వారి తాజా ఆఫర్‌లతో ఉత్పత్తి ప్రదర్శన కూడా ఇక్కడ చేశారు.

సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్ మరలా వచ్చింది

సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్ మరలా వచ్చిందితన సీజన్ 4లో, ప్రముఖ ఐపి ట్రావెల్స్ కోల్‌కతా, వైజాగ్, ముంబై మరియు మొహాలీకి ప్రయాణించి ఒక విభిన్నమైన లైవ్ మ్యూజిక్ అనుభవం కోసం అభిమానులను ఏకం చేస్తోంది. ఒక చారిత్రాత్మక, అనుభవపూర్వకమైన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్, ఎంతో ఎదురుచూస్తున్న సీజన్ ఫోర్‌తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చింది. ఇది బాలీవుడ్‌కు చెందిన చిరస్మరణీయమైన మెలొడీలను, హిప్-హాప్ లోని ఉర్రూతలూగించే బీట్లతో మేళవిస్తుంది. మునుపటి ఎడిషన్ల అద్భుతమైన విజయాల నేపథ్యంలో ముందడుగు వేస్తూ ఈ సంవత్సరం రాయల్ స్టాగ్ బూమ్­బాక్స్, అత్యంత ఆశయపూర్వకమైనదిగా రూపొందనున్నది.

Shruti Haasan: దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార రాజమండ్రిలో క్లైమాక్స్

Shruti Haasan: దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార రాజమండ్రిలో క్లైమాక్స్వెర్సటైల్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్, ఇప్పుడు మరో ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్ 'ఆకాశంలో ఒక తార'తో అలరించబోతున్నారు. విలక్షణ కథలతో ఆకట్టుకునే పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ప్రతిష్టాత్మక గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా సమర్పణలో, ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. దుల్కర్ సరసన కొత్త హీరోయిన్ సాత్విక వీరవల్లి కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇంతకు ముందు విడుదలైన ప్రోమోలు సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి.

K.V. Anudeep: కె.వి. అనుదీప్ కు ఫంకీ మరో జాతిరత్నాలు అవుతుందా ?

K.V. Anudeep: కె.వి. అనుదీప్ కు ఫంకీ మరో జాతిరత్నాలు అవుతుందా ?ఫంకీ ట్రైలర్ తో నవ్వుల మోత మోగించిన విశ్వక్ సేన్ అంటూ దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చుకున్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక నటించిన సినిమా అది. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు.

Allu Arjun : ప్ర‌తి సంవ‌త్స‌రం ఒక మంచి ప‌ని అల్లు అర్జున్ నినాదం

Allu Arjun : ప్ర‌తి సంవ‌త్స‌రం ఒక మంచి ప‌ని అల్లు అర్జున్ నినాదంఅల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) ఆధ్వర్యంలో, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కమిటీ సభ్యులతో హైదరాబాద్‌లో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించబడింది. ఈ సమావేశం దాదాపు 4–5 గంటల పాటు కొనసాగింది. ఈ సమావేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శివ శంకర్ గారు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అంజి యాదవ్ గారు అధ్యక్షత వహించారు. రాబోయే రోజుల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో జిల్లా, మండల, టౌన్ స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి సన్నాహక ప్రణాళికలను ఈ సందర్భంగా ప్రారంభించారు.

Watch More Videos

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?చద్దన్నం కేవలం ఒక సాధారణ ఆహారం కాదు.. పోషకాల గని. ఒకటి రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో తయారుచేసే చద్దన్నం. ఈ అన్నంలో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కలిపి నానబెడతారు. వాటికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చేర్చి తీసుకుంటారు. వండుకున్న అన్నం తినగా మిగిలిపోయిన అన్నం అయిదారు గంటల్లో చల్లబడి బ్యాక్టీరియా చేరి చద్ది అన్నం అవుతుందని.. దీనిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారానికి బదులుగా చద్దన్నం తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తేలికగా ఉండడమే కాదు. రోజంతా శక్తివంతంగా పనిచేయగలుగుతారు.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com