హైదరాబాద్లో RS457 ట్రాక్ డే: వాహన చోదకుల నైపుణ్యాభివృద్దిని వేగవంతం చేస్తోన్న అప్రిలియా ఇండియా
హైదరాబాద్: రేసింగ్ శ్రేష్ఠత, పనితీరు-కేంద్రీకృత రైడర్ అనుభవం యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, అప్రిలియా ఇండియా హైదరాబాద్లో అప్రిలియా RS457 ట్రాక్ డేను నిర్వహించింది. ఈ ప్రత్యేకమైన వినియోగదారు అనుసంధానిత, ప్రొఫెషనల్ రైడర్ శిక్షణ కార్యక్రమం బ్రాండ్ యొక్క పనితీరు, నైపుణ్యం పెంచటంతో పాటుగా మోటర్స్పోర్ట్ డిఎన్ఏను దాని కస్టమర్లకు, ఔత్సాహిక సమాజానికి దగ్గరగా తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని శ్రే ఆటో మోటివ్స్ ప్రతినిధి శ్రీ సుశీల్ దుగార్ సమక్షంలో ప్రారంభమైంది. అనంతరం షామిర్పేట్లోని లియోనియా రిసార్ట్లోని చికేన్ సర్క్యూట్కు వెళ్ళింది. అక్కడ రైడర్లు నిర్మాణాత్మక తరగతి గది, ట్రాక్ శిక్షణ ఫార్మాట్లో పాల్గొన్నారు. ట్రాక్ డే కోసం శిక్షణను జాతీయ ఛాంపియన్ శ్రీ హర్ష అందించారు. అతని ప్రొఫెషనల్ శిక్షణ బృందం దీనికి మద్దతు ఇచ్చింది. ట్రాక్ బేసిక్స్, భద్రతా మార్గదర్శకాలు, సరైన రైడింగ్ భంగిమ, బ్యాలెన్స్, క్రమశిక్షణ, కార్నరింగ్ టెక్నిక్లు, రేసింగ్ లైన్లు, అధిక-పనితీరు గల రైడింగ్కు నియంత్రిత ఎక్స్పోజర్పై ఈ శిక్షణ దృష్టి సారించింది.
ట్రాక్ డే ఇప్పటికే ఉన్న అప్రిలియా కస్టమర్లను, కాబోయే రైడర్లను ఒకచోట చేర్చింది, ఆన్-ట్రాక్ అనుభవాన్ని సంపూర్ణం చేస్తూ అప్రిలియా RS457, టువోనో 457, వారి తాజా ఆఫర్లతో ఉత్పత్తి ప్రదర్శన కూడా ఇక్కడ చేశారు.