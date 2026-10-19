  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. APRILIA INDIA UNVEILS THE ALL-NEW SXR GT: BIG ON STANCE, BOLD IN CHARACTER, BUILT TO COMMAND THE ROAD
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (20:20 IST)

ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ స్కూటర్లు విడుదల చేసిన ఏప్రిలియా

APRILIA SXR GT
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (20:23 IST)
google-news
హైదరాబాద్: ప్రీమియం స్కూటర్‌ విభాగంలోకి కొత్త ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ శ్రేణిని ఏప్రిలియా తీసుకొచ్చింది. సోమాజిగూడలోని పార్క్‌ హోటల్‌లో సోమవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో పియాజియో వెహికల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌, టూ వీలర్‌ డొమెస్టిక్ బిజినెస్ హెడ్  అజయ్‌ రఘువంశీ సమక్షంలో వీటిని ఆవిష్కరించారు.
 
ఈ సందర్భంగా పియాజియో వెహికల్స్‌ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ డియెగో గ్రాఫీ మాట్లాడుతూ భారత స్కూటర్‌ మార్కెట్లో ప్రీమియం వాహనాలకు ఆదరణ పెరుగుతోందన్నారు. పనితీరు, సౌకర్యం, సాంకేతికతతోపాటు ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను వినియోగదారులు కోరుకుంటున్నారంటూ ఆధునిక జీవనశైలికి తగినట్లుగా నగర ప్రయాణాలతోపాటు దూర ప్రయాణాలకూ అనువుగా కొత్త ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ శ్రేణిని రూపొందించినట్లు తెలిపారు.
 
ప్రత్యేకతలు
ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ 125, ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ 175 పేరిట రెండు మోడళ్లను సంస్థ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తెలంగాణలో ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ 125 ధరలు రూ.1,10,374 కాగా ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ 175 ధర  రూ.1,30,374గా నిర్ణయించింది. 125 సీసీ మోడల్‌ 7.8 కిలోవాట్ల గరిష్ఠ శక్తి, 10.4 ఎన్ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 175 సీసీ మోడల్‌ 9.76 కిలోవాట్ల శక్తి, 14.14 ఎన్ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది.
 
రెండు మోడళ్లలోనూ ఎయిర్‌ కూల్డ్‌ ఇంజిన్‌, ఎలక్ట్రిక్‌ స్టార్టర్‌ ఉన్నాయి. బీఎస్‌-6 ఓబీడీ-2 స్టేజ్‌ బీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఇంజిన్లు ఈ20 ఇంధనంతోనూ పనిచేస్తాయి. 175 సీసీ మోడల్‌లో 5 అంగుళాల టీఎఫ్‌టీ డిస్‌ప్లేతోపాటు బ్లూటూత్‌ కనెక్టివిటీ, కాల్‌, మ్యూజిక్‌ నిర్వహణ, టర్న్‌-బై-టర్న్‌ నావిగేషన్‌ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. 125 సీసీ మోడల్‌లో 5 అంగుళాల ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లేను అందించారు. 175 సీసీ వేరియంట్‌లో ముందు చక్రానికి ఏబీఎస్‌, 220 ఎంఎం డిస్క్‌ బ్రేక్‌ ఉండగా, 125 సీసీ వేరియంట్‌లో ముందు డిస్క్‌, వెనుక డ్రమ్‌ బ్రేకులు ఉన్నాయి.
 
ఈ రెండు వేరియంట్లలో మొత్తంగా ఆరు రంగుల నుంచి ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం అందిస్తున్నారు. మ్యాటీ బ్లాక్‌, గ్లోసీ అజురో, గ్లోసీ వైట్‌ రంగుల్లో ఎస్‌ఎక్స్‌ఆర్‌ జీటీ 125 లభిస్తుంది. 175 సీసీ మోడల్‌ మెటాలిక్‌ బ్లూ, మ్యాటీ బ్లాక్‌, మ్యాటీ గ్రీన్‌ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏప్రిలియా డీలర్‌షిప్‌లలో బుకింగ్స్‌ ప్రారంభించినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
తర్వాతి కథనం
అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్: అమేజాన్ బిజినెస్‌లో కార్పొరేట్ బహుమతుల డీల్స్

Sai Dharam Tej: నవంబరులో సాయి ధరమ్ తేజ్ వివాహం.. గోప్యంగా వధువు వివరాలు..?

Sai Dharam Tej: నవంబరులో సాయి ధరమ్ తేజ్ వివాహం.. గోప్యంగా వధువు వివరాలు..?యువ కథానాయకుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ త్వరలో వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. 2026 నవంబర్‌లో తన వివాహం జరగనున్నట్లు ఆయన గతంలోనే వెల్లడించారు. అయితే, వధువుకు సంబంధించిన వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు. వివాహానికి ముందు సాయి ధరమ్ తేజ్ స్వయంగా అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు. గతంలో తన ప్రేయసితో విడిపోయిన తర్వాత తాను చాలా కష్టమైన కాలాన్ని ఎదుర్కొన్నానని ఆయన గతంలోనే పేర్కొన్నారు. సాయి ధరమ్ తేజ్ దాదాపు రెండేళ్లుగా సంబరాల ఏటి గట్టు అనే చిత్రం కోసం పని చేస్తున్నారు. రోహిత్ కె.పి. దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను హనుమాన్ నిర్మాతలు నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

RC 17 Update: రామ్ చరణ్, సుకుమార్‌ల ఆర్‌సి17 పూజా కార్యక్రమం అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలో

RC 17 Update: రామ్ చరణ్, సుకుమార్‌ల ఆర్‌సి17 పూజా కార్యక్రమం అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలోమైత్రి మూవీ మేకర్స్, పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా అయిన #RC17ను అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలో అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. దీని రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఈ ఏడాది చివర్లో లేదా 2027 ప్రారంభంలో ప్లాన్ చేయబడింది. గతంలో విజయాలు సాధించి, చిత్ర బృందంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, దర్శకుడు సుకుమార్ లండన్ నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సంగీత దర్శకుడిని ఖరారు చేయనున్నారు.

గ్రామీణ నేపథ్యంతో రాయవలస చిత్రం భారీ ఎత్తున విడుదలకు సన్నాహాలు

గ్రామీణ నేపథ్యంతో రాయవలస చిత్రం భారీ ఎత్తున విడుదలకు సన్నాహాలుగోపీ కృష్ణ జె నిర్మాతగా, ఎన్నారై డైరెక్టర్ రాధిక జయంతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘రాయవలస’. ఈ చిత్రంలో కార్తీక్ జయంతి, శ్రీషా నులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అమెరికా నుంచి కార్తీక్ జయంతి టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడుతున్నారు. ‘రాయవలస’తో కార్తీక్ జయంతి తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు హీరోగా రాబోతోన్నారు. రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన ‘రింగుడు రింగుడు’ సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో వన్ మిలియన్‌కి పైగా వ్యూస్ సాధించి చార్ట్ బస్టర్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ లో లయ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన అశ్వనీదత్, స్వప్న దత్

సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ లో లయ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన అశ్వనీదత్, స్వప్న దత్యాక్షన్, అడ్వెంచర్, యాక్షన్ జానర్‌లో సరికొత్త కథతో లయ, అనురూప్ కటారి, ఆకాంక్ష త్యాగరాజన్ ప్రధాన పాత్రల్లో రాగ మూవీస్ & తిలోత్తమ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద వాణి శంకర్, తిలోత్తమ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ’. ఈ మూవీకి దుర్గ ఫణిదర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి కాకర్ల గోవర్దనరావు కథను అందించారు. దసరా సందర్భంగా ‘సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ’ చిత్రం నుంచి ఓ పవర్ ఫుల్ పోస్టర్‌ను టీం రిలీజ్ చేసింది.

Fauji glimpse Update: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సర్‌ప్రైజ్: ఫౌజీ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్

Fauji glimpse Update: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సర్‌ప్రైజ్: ఫౌజీ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న షౌజీ సినిమా గురించి అప్ డేట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు మైత్రీమూవీ మేకర్స్ నిర్మాతల్లో ఒకరైన రవిశంకర్ తెలియజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇది పూర్తి టీజర్ కాదు—ఇది సినిమా పీరియడ్ సెట్టింగ్‌ను ప్రభాస్ సైనికుడి పాత్రను పరిచయం చేస్తుంది. ఇది ప్రభాస్ పుట్టినరోజు ఈనెల 23న విడుదలవుతుంది దీనిని పెద్ద తెరపై చూడాలంటే మేం తీసిన హారర్ చిత్రం 418 ది ఫిల్మ్‌తో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడుతుంది.