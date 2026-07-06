మొబైల్ రీచార్జ్ ధరల భారం... సిద్ధమవుతున్న టెలికాం కంపెనీలు
ఫోన్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధరలను మరోసారి పెంచేందుకు టెలికాం కంపెనీలు సిద్ధమవుతున్నాయి. మొబైల్ టారిఫ్లు 12-15 శాతం పెంచే అవకాశం ఉందని సెంట్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రీసెర్చ్ వెల్లడించింది. టెలికాం మార్కెట్లో పోటీ తగ్గడంతో పెంపునకు అనుకూల పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని అభిప్రాయపడింది.
ఈ ధరల పెంపు వచ్చే 3-4 నెలల్లో ఈ పెంపు ఉండొచ్చని అంచనా వేసింది. 5జీ నెట్వర్క్ విస్తరణ కోసం చేసిన ఖర్చును తిరిగి రాబట్టడానికి టెలికాం కంపెనీలు త్వరలో ఛార్జీలు పెంచొచ్చని ఇప్పటికే అంచనాలున్నాయి. ఈ క్రమంలో సెంట్రమ్ కూడా ఇదే తరహా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
దేశీయ టెలికాం మార్కెట్లో రిలయన్స్ జియో, భారతీ ఎయిర్టెల్ కంపెనీలు తమ హవాను కొనసాగిస్తున్నాయి. ప్రతి నెలా కొత్త సబ్స్క్రైబర్లను ఆకర్షించడంలో ముందు వరుసలో ఉంటున్నాయి. మరో ప్రైవేటు టెలికాం కంపెనీ వొడాఫోన్ ఐడియా కూడా కొత్త యూజర్లను చేర్చుకుంటున్నప్పటికీ.. జియో, ఎయిర్టెల్తో పోల్చినప్పుడు ఈ అంతరం ఎక్కువగా ఉంటోంది.
త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన చూసినప్పుడు జియోకు కొత్తగా సగటున 70 లక్షల మంది చందాదారులు చేరొచ్చని, భారతీ ఎయిర్టెల్ను 50 లక్షల మంది ఎంచుకోవచ్చని పేర్కొంది. వొడాఫోన్ ఐడియాలో 2 లక్షల సబ్స్క్రైబర్లు చేరొచ్చని నివేదిక తెలిపింది.
దేశంలోని 90 శాతానికి పైగా జిల్లాల్లో జియో, ఎయిర్టెల్ 5జీ నెట్వర్క్ను అందిస్తున్నాయి. వొడాఫోన్ ఐడియా కూడా దాదాపు 100 నగరాల్లో తన 5జీ సేవలను విస్తరించింది. వినియోగదారులు 2జీ నుంచి 4G, 5G నెట్వర్క్లకు మారుతుండడం, పోస్టుపెయిడ్ యూజర్లు పెరుగుతుండడంతో టెలికాం కంపెనీల సగటు ఆదాయం కూడా మెరుగు కానుందని నివేదిక పేర్కొంది.
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