ఫ్యామిలీ డే 2025ను నిర్వహించిన ఏఎస్బిఎల్

హైదరాబాద్: భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలలో ఒకటైన ఏఎస్బిఎల్, డిసెంబర్ 20న హైదరాబాద్- ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని అన్వయ కన్వెన్షన్స్లో ఏఎస్బిఎల్ కుటుంబ దినోత్సవం 2025ను నిర్వహించింది, కమ్యూనిటీ, కనెక్షన్, భాగస్వామ్య విజయానికి అంకితమైన సాయంత్రం కోసం కస్టమర్లను, వారి కుటుంబాలను ఒకచోట చేర్చింది.
ఏఎస్బిఎల్ గృహయజమానుల కోసం ప్రత్యేక వేడుకగా నిర్వహించబడిన ఈ కుటుంబ దినోత్సవం 2025, కస్టమర్లతో అనుబంధం లావాదేవీలు, స్వాధీన మైలురాళ్లకు మించి విస్తరిస్తుందనే కంపెనీ నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. కుటుంబాలను ఒకే చోటకు తీసుకురావటం ద్వారా, నమ్మకం, అనుసంధానిత, భాగస్వామ్య విలువలతో సమాజాన్ని నిర్మించాలనే తమ నిబద్ధతను ఏఎస్బిఎల్ పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ సాయంత్రం ఉత్సవం జ్యోతి ప్రకాశనంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు జరిగాయి. నృత్య ప్రియచే శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శన, శ్రావ్య మానస నృత్య బృందంచే రామాయణ స్కిట్, పూర్తి మహిళా నృత్య బృందం యో హైనెస్ చేత ఉత్సాహభరితమైన ప్రదర్శన, నిరవల్-ది బ్యాండ్ చేత ప్రత్యక్ష సంగీత ప్రదర్శన వంటివి వీటిలో ఉన్నాయి. మ్యూజికల్ ఓపెన్ మైక్, డీజే నైట్ అన్ని వయసుల అతిథులకు వినోదాన్ని అందించాయి.
ఈ సాయంత్రం ప్రధానాంశంగా ఏఎస్బిఎల్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ అజితేష్ కొరుపోలు ముఖ్య ప్రసంగం నిలిచింది. ఆయన మాట్లాడుతూ కంపెనీ ప్రయాణం, దాని వృద్ధిలో కస్టమర్లు పోషించిన పాత్రను వివరించారు. అతిధులను ఉద్దేశించి కొరుపోలు మాట్లాడుతూ, ఈ కుటుంబ దినోత్సవం, ఏఎస్బిఎల్ నిజంగా దేనిని ప్రతిబింబిస్తుందనేది తెలుపుతుంది. ఇల్లంటే తాము అందించే నిర్మాణాలు మాత్రమే కాదు; అవి కుటుంబాలు పెరిగే, అనుసంధానితమయ్యే, జీవితాలను నిర్మించే పర్యావరణ వ్యవస్థలు. మా కస్టమర్లు మాపై ఉంచే నమ్మకం ఏఎస్బిఎల్ వృద్ధికి పునాది, ఈ సాయంత్రం ఆ భాగస్వామ్యాన్ని గుర్తించే మాదైన మార్గం అని అన్నారు.
తన ప్రసంగంలో, ఒక ప్రముఖ టెక్నాలజీ, మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రంగా హైదరాబాద్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందడం గురించి కూడా కొరుపోలు మాట్లాడారు, భారతదేశంలో అతిపెద్ద టెక్ ఉపాధి కేంద్రంగా నగరాన్ని గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు, డేటా సెంటర్ పెట్టుబడులకు కీలక గమ్యస్థానంగా ఉంచే సూచికలను ఉదహరించారు. వేగవంతమైన పట్టణీకరణతో పాటు వచ్చే సవాళ్లయినటువంటి ఎక్కువసేపు ప్రయాణించటం, తగ్గిన నడక సౌకర్యం, బహిరంగ ప్రదేశాలపై ఒత్తిడి గురించి వెల్లడించారు. మానవ-కేంద్రీకృత పట్టణ రూపకల్పన యొక్క అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు.
హైదరాబాద్ వంటి నగరాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, మా బాధ్యత సమర్థవంతంగా నిర్మించడం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. డిజైన్, ప్రణాళిక, అనుసంధానితలో మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం ఒక సాధారణ నమ్మకం, ప్రజలే ముఖ్యం, ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది అని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో, ఏఎస్బిఎల్ దాని దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంలకు అనుగుణంగా అనేక వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాలను సైతం ప్రకటించింది. మానవ-కేంద్రీకృత డిజైన్ పద్దతిపై దృష్టి సారించిన కొత్త డిజైన్ స్టూడియో వర్టికల్ AAEDని కంపెనీ ఆవిష్కరించింది. ఆర్థిక పారదర్శకత, నిర్మాణాత్మక వృద్ధిపై దాని దృష్టిని పునరుద్ఘాటిస్తూ, దాని మూలధన నిర్మాణంలో భాగంగా నాన్-కన్వర్టిబుల్ డిబెంచర్లను ప్రవేశపెట్టే ప్రణాళికలను కూడా ప్రకటించింది. పబ్లిక్ లిస్టింగ్ను చేయాలనే ఏఎస్బిఎల్ యొక్క దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంను కొరుపోలు పంచుకున్నారు. దీనిని కంపెనీ పరిణామంలో సహజ పురోగతిగా అభివర్ణించారు.
ఏఎస్బిఎల్ హోమ్స్ యాప్తో అనుసంధానించబడిన కమ్యూనిటీ ప్లాట్ఫామ్ అయిన ఏఎస్బిఎల్ ఫౌండర్స్ క్లబ్ను ప్రారంభించినట్లు కూడా ఏఎస్బిఎల్ ప్రకటించింది. దీర్ఘకాలిక అనుసంధానిత కార్యక్రమంగా రూపొందించబడిన ఫౌండర్స్ క్లబ్, రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాలలో దశలవారీ అభివృద్ధిని ప్రణాళిక చేసి, పిల్లల నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, కమ్యూనిటీ కార్యక్రమాలు, సమ్మిళిత కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది.
ఏఎస్బిఎల్ కుటుంబ దినోత్సవం 2025, ఇల్లు కొనుగోలు చేసే ప్రయాణానికి మించి సంబంధాలను పెంపొందించుకునే కంపెనీ తత్వాన్ని నొక్కి చెప్పింది. కుటుంబాలు అర్థవంతంగా అనుసంధానితం కావటానికి అవకాశాలను సృష్టించడం ద్వారా, ఏఎస్బిఎల్ ఇళ్లను మాత్రమే కాకుండా శాశ్వత సమాజాలను నిర్మించాలనే తమ లక్ష్యంను ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది.