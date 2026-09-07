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  4. ASUS Collaborates with Rajiv Talreja as the Mentor for MSME Segment, and Strengthen the Built for Worry-Free Business Promise of ASUS Expert Series
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (20:16 IST)

MSME విభాగానికి మెంటర్‌గా రాజీవ్ తల్రేజాతో ASUS సహకారం

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Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (20:19 IST)
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హైదరాబాద్: ASUS ఇండియా, తమ EXPERT SERIES PCల యొక్క Built for Worry free Business వాగ్దానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి, MSME నిపుణుడు మరియు QUANTUM LEAP వ్యవస్థాపకుడైన రాజీవ్ తల్రేజాను MSME విభాగానికి మెంటర్‌గా నియమిస్తున్నట్లు గర్వంగా ప్రకటిస్తోంది. ఈ చారిత్రాత్మక, దీర్ఘకాలిక సహకారం, భారతీయ MSME నాయకులు బిజినెస్ PCలను వినియోగించుకునే విధానాన్ని పునర్నిర్వచించి, సాంకేతిక అడ్డంకులను అధిగమించి సుస్థిరమైన సంస్థాగత వృద్ధిపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టేలా వారికి సాధికారత కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఉపాధి కల్పించే రంగంగా, ఒక భారీ ఆర్థిక చోదక శక్తిగా, MSMEలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఈ వేగాన్ని కొనసాగించడానికి, వ్యాపార యజమానులు ఎంటర్‌ప్రైజ్ వర్క్‌లోడ్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన PCలను ఉపయోగించడం ద్వారా రోజువారీ సాంకేతిక ఇబ్బందులను తొలగించుకోవాలి. ఇది ఉత్పాదకతను, సహకారాన్ని పెంచుతుంది. రాజీవ్ తల్రేజా MSMEలకు అంతిమ ప్రతినిధి, MSME వ్యవస్థాపకుల కీలక కార్యాచరణ అవసరాలను లోతుగా అర్థం చేసుకున్నారు. QUANTUM LEAP యొక్క శిక్షణలు, కోచింగ్ ద్వారా 12 లక్షలకు పైగా వ్యాపార యజమానులకు శిక్షణ ఇచ్చిన ఆయనకు, ఈ వ్యవస్థపై అపారమైన అవగాహన ఉంది. ఇది MSMEల విజయాన్ని సాధించాలనే ASUS యొక్క నిబద్ధతకు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
 
గత సంవత్సరం ప్రారంభంలో, చిన్న వ్యాపారాలు, నిపుణులకు బిజినెస్ గ్రేడ్ ల్యాప్‌టాప్‌లు అవసరమైనప్పటికీ, మెరుగైన ఎంపికల గురించి వారికి పెద్దగా అవగాహన లేదని, ఫలితంగా చాలామంది సాధారణ, ఆధునిక రిటైల్ మార్గాల నుండి వ్యాపారేతర ల్యాప్‌టాప్‌లను కొనుగోలు చేస్తున్నారని ASUS ఒక కీలకమైన మార్కెట్ అంతరాన్ని గుర్తించింది. అయితే, మన్నిక, పనితీరు, అప్‌గ్రేడ్ చేయగల సామర్థ్యం, బ్యాటరీ బ్యాకప్, భద్రత మరియు అమ్మకం తర్వాత సేవకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది కూడా వీరే. 'డిజైన్ థింకింగ్' తత్వాన్ని అనుసరించి, ASUS ఈ అంతరాన్ని ఎక్స్‌పర్ట్ సిరీస్‌తో పూరించింది. ఇది నిజంగా చింత లేని వ్యాపార అనుభవాన్ని, వినియోగదారులకు అనుకూలమైన వ్యవస్థను అందిస్తూ, ల్యాప్‌టాప్‌ల జీవితకాలాన్ని పొడిగించి, పని ఆగిపోయే సమయాన్ని తగ్గించడం ద్వారా మొత్తం యాజమాన్య వ్యయాన్ని (TCO) తగ్గిస్తుంది.
 
ఒక సంవత్సరానికి పైగా సాగిన సంప్రదింపుల తర్వాత, ఈ దృఢమైన నమ్మకంతో కూడిన సహకారం సహజసిద్ధంగా ఆవిర్భవించింది. పూర్తి విశ్వాసంతో, ఈ సహకారాన్ని ఖరారు చేయడానికి ముందు, రాజీవ్ మరియు QUANTUM LEAP బృందం దాని విలువ ప్రతిపాదనను పరీక్షించడానికి తమ సొంత బృందంలో ASUS EXPERT SERIES మెషీన్‌లను వినియోగించారు. అంతేకాకుండా, MSME కమ్యూనిటీపై వారు నిర్వహించిన స్వతంత్ర సర్వేలో, ASUS తన పరిశోధనలో గుర్తించిన అవసరాల అంతరమే ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
 
ఇది ఒక దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక సహకారం కావడంతో, రాజీవ్ టెక్నాలజీని ఒక పెట్టుబడిగా పరిగణించడంపై ఈ వ్యవస్థకు అవగాహన కల్పించడంలో సహాయపడతారు, అదే సమయంలో ASUSకు నిరంతర ఫీడ్‌బ్యాక్ లూప్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తారు. దీనివల్ల, MSMEల మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ASUS తన ఆవిష్కరణలను నిరంతరం తీర్చిదిద్దుకోగలదు, తద్వారా వ్యవస్థాపకులు రోజువారీ ఐటీ సమస్యల పరిష్కారం నుండి బయటపడి, తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంపై 100% దృష్టి పెట్టడానికి వీలు కలుగుతుంది.
 
ఈ సందర్భంగా భారతదేశం, శ్రీలంక మరియు నేపాల్‌కు చెందిన ఆసుస్ కమర్షియల్ పీసీ బిజినెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దినేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ , “భారతీయ ఎంఎస్ఎంఈలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రగామి సామర్థ్యాలను అందించాలనే ఉమ్మడి దార్శనికతను ఆసుస్‌లో మేము రాజీవ్‌తో పంచుకుంటున్నాము. భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధికి ఎంఎస్ఎంఈలు కీలక చోదకశక్తిగా ఉంటాయని మేమంతా సంయుక్తంగా విశ్వసిస్తున్నాము.” అని అన్నారు.
 
వ్యాపార విజయానికి పీసీలు కీలక చోదకాలుగా ఉన్నాయి మరియు ఏఐ యుగంలో వాటి ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతోంది. కార్యబల ఉత్పాదకతను గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచేలా రూపొందించిన సురక్షితమైన, అధిక పనితీరు గల, మరియు పటిష్టమైన కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో, నిజమైన 'ఆందోళన-రహిత వ్యాపార అనుభవాన్ని' అందించే ఆసుస్ EXPERT SERIES పీసీలను ఎంచుకునేలా ఎంఎస్ఎంఈలకు అవగాహన కల్పించడానికి మేము నిశ్చయించుకున్నాము.
 
ఈ సహకారం కేవలం మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్‌కు అతీతమైనది మరియు లోతైనది. మేము రాజీవ్ నుండి MSME అంతర్దృష్టులను నిరంతరం పొందడానికి, మా విలువ ప్రతిపాదనను ఆవిష్కరించి, బలోపేతం చేయడానికి, తద్వారా MSMEలు తమ నిజమైన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని సాధించేలా వారికి సాధికారత కల్పించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము.
 
ASUSతో భాగస్వామ్యంపై తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ, QUANTUM LEAP వ్యవస్థాపకుడు మరియు MSMEల ప్రతినిధి అయిన రాజీవ్ తల్రేజా ఇలా అన్నారు, “ గత 20 ఏళ్లుగా వ్యాపార యజమానుల నుండి మేము సంపాదించుకున్న నమ్మకానికి నేను విలువ ఇస్తాను కాబట్టి, ఇన్నేళ్లుగా నన్ను సంప్రదించిన ప్రతి బ్రాండ్‌కు నేను నిరాకరించాను. ASUS ఒక విభిన్నమైన ప్రశ్న అడిగింది. నేను వారిని ప్రమోట్ చేస్తానా అని కాదు, MSMEలకు నిజంగా ఏమి అవసరమో నేను వారికి చెబుతానా అని. ఆ సంభాషణ కోసం మేము ఒక సంవత్సరానికి పైగా గడిపాము.
 
మేము మా సొంత కమ్యూనిటీలో సర్వే చేసి, వారు చెప్పిన లోపాన్నే కనుగొన్నాము: చాలా మంది యజమానులకు బిజినెస్ పీసీ అనేది ఒక కేటగిరీ అని కూడా తెలియదు, మరియు వారు తమ కంపెనీలను ఇంటి వాడకం కోసం తయారు చేసిన మెషీన్‌లపై నడుపుతున్నారు. దేనికైనా అంగీకరించే ముందు, మేము మా సొంత బృందం కోసం EXPERT SERIES మెషీన్‌లను కొనుగోలు చేశాము మరియు ఆ బృందం నాకు మంచి సమీక్షలు ఇచ్చింది. ఒక మెంటర్‌గా నా పాత్ర, వ్యాపార యజమానుల వాణి వారి మెషీన్‌లను తయారు చేసే వ్యక్తులకు చేరేలా చూడటం, మరియు టెక్నాలజీని ఒక ఖర్చుగా కాకుండా పెట్టుబడిగా చూడటానికి వారికి సహాయపడటం. ”
 
ASUS EXPERT SERIES, MSMEలకు ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది. ఇది ఉద్యోగుల ఉత్పాదకతను గరిష్ఠ స్థాయికి చేర్చడానికి సురక్షితమైన, అధిక పనితీరు గల, మరియు పటిష్టమైన కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఎంటర్‌ప్రైజ్-గ్రేడ్ భద్రత, సులభమైన రిమోట్ నిర్వహణ సౌలభ్యం, మరియు నిరూపితమైన మన్నికతో రూపొందించబడిన EXPERT SERIES హార్డ్‌వేర్ మరియు లైఫ్‌సైకిల్ సొల్యూషన్స్, IT కార్యకలాపాలను సులభతరం చేస్తాయి, పని ఆగిపోయే సమయాన్ని తగ్గిస్తాయి, మరియు హైబ్రిడ్ వాతావరణంలో మొత్తం యాజమాన్య వ్యయాన్ని(TCO) తగ్గిస్తాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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