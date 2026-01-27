దక్షిణ భారతదేశంలో బలమైన వృద్ధి రేటును నమోదు చేసిన ASUS
హైదరాబాద్: తైవాన్ టెక్ దిగ్గజం ASUS, ఈరోజు దక్షిణ ప్రాంతంలో బలమైన పనితీరును ప్రకటించింది, గత మూడు సంవత్సరాలుగా స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించింది. మార్కెట్లో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న PC బ్రాండ్లలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంది. 2023, 2025 మధ్య, ASUS దక్షిణాదిలో 40% సంచిత వృద్ధిని నమోదు చేసింది, సవాలుతో కూడిన మరియు అస్థిర మార్కెట్ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన పెరుగుదల పథాన్ని కొనసాగించింది.
2025లో, ASUS దక్షిణ ప్రాంతంలో 25% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది, ఇది విస్తృత పరిశ్రమను గణనీయంగా అధిగమించింది. GFK ప్రకారం, 2023-2024లో, మహమ్మారి ఉప్పెన తర్వాత మొత్తం మార్కెట్ TAM క్షీణించినప్పటికీ, ASUS తన వాటాను పెంచుకోవడం కొనసాగించింది. బలమైన బ్రాండ్ పుల్, బలమైన ఛానల్ బలం మరియు స్పష్టమైన వర్గ నాయకత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది
భారతదేశంలోని ప్రతి ప్రాంతానికి విభిన్న సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అత్యాధునిక సాంకేతికతను మా వినియోగదారులకు విస్తరించాలనే దృక్పథంతో ఏకీకృతమైన అనుకూలీకరించిన గో-టు-మార్కెట్ వ్యూహం అవసరం. AI PCలు ప్రీమియం గేమింగ్ మరియు కన్స్యూమర్ నోట్బుక్ల నుండి, సరైన సాంకేతికతను ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై మా ప్రయత్నాలు దృష్టి సాధించాయి. భారతదేశంలోని దక్షిణ మార్కెట్లలో ASUS మార్కెట్ అస్థిరతను ధిక్కరిస్తూ స్థిరమైన మరియు బలమైన వృద్ధిని సాధించిందని పంచుకున్నందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము. 2026లో మేము ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ, AI PCలు మరియు ప్రీమియం విభాగంపై మరింత దృష్టి సాధించి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడమే మా ప్రాధాన్యతగా ఉంటుంది అని ASUS ఇండియా సిస్టమ్ బిజినెస్ గ్రూప్, కన్స్యూమర్ & గేమింగ్ PC వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్నాల్డ్ సు అన్నారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో, బలమైన ఆఫ్లైన్ ఉనికి మరియు ప్రత్యేకమైన స్టోర్ పనితీరు కారణంగా దక్షిణ ప్రాంతం యొక్క మొత్తం వృద్ధిలో తమిళనాడు 35% తోడ్పాటుతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. పండుగ సీజన్లో బలమైన డిమాండ్ మరియు ఛానల్ ఆధారిత అమలు ద్వారా కేరళ 25% YOY వృద్ధితో దగ్గరగా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కర్ణాటక వరుసగా 23% మరియు 8% YOY స్థిరమైన లాభాలను అందించాయి.
కేటగిరీ దృక్కోణం నుండి, వినియోగదారుల నోట్బుక్లు (NB) ప్రాథమిక వృద్ధి ఇంజిన్గా కొనసాగాయి, మొత్తం వాల్యూమ్లలో 57% తోడ్పడ్డాయి, తరువాత గేమింగ్ PCలు (NR) 40% తో ఉన్నాయి. గేమింగ్ నోట్బుక్లు ముఖ్యంగా తమిళనాడు మరియు కేరళలో బాగా పనిచేశాయి, అధిక పనితీరు మరియు ఉత్సాహభరితమైన విభాగాలలో ASUS నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేశాయి.
ఈ త్రైమాసికంలో పనితీరుకు కీలక రాష్ట్రాలలో బలమైన పండుగ డిమాండ్ తోడ్పడింది, ASUS యొక్క విస్తృతమైన రిటైల్ నెట్వర్క్ ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో అధిక వాటా లాభాలను పెంచడంలో సహాయపడింది. టచ్-అండ్-ఫీల్ పరస్పర చర్యలు కొనుగోలు నిర్ణయాలను బలంగా ప్రభావితం చేసే అధిక-అనుభవ మార్కెట్గా భారతదేశం కొనసాగుతున్నందున, ASUS బ్రాండ్ యొక్క గేమింగ్-ఫస్ట్ ప్రీమియం అనుభవ ఫార్మాట్, ROG ల్యాబ్స్ను బెంగళూరులో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా దాని రిటైల్ వ్యూహాన్ని మరింత పెంచింది.