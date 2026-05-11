వృద్ధుల సంరక్షణ కోసం మారిషెస్ సంస్థతో అతుల్య కీలక ఒప్పందం

భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద అసిస్టెడ్ లివింగ్ ప్రొవైడర్గా గుర్తింపు పొందిన అతుల్య సీనియర్ కేర్ 12కు పైగా ప్రాంతాల్లో 1,500కు పైగా పడకలతో 45,000 మందికి పైగా వృద్ధులకు సేవలు అందిస్తోంది. ఈ సంస్థ, అసిస్టెడ్ లివింగ్ కోసం ఒక మార్గదర్శకమైన 'గోల్డెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ భాగస్వామ్యం'ను ప్రవేశపెట్టడానికి మారిషస్కు చెందిన సీనియర్ లైఫ్స్టైల్ హోమ్ లిమిటెడ్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ప్రపంచ స్థాయి వృద్ధుల సంరక్షణ కేంద్రాల అభివృద్ధి, నిర్వహణ కోసం ఒక సమగ్రమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే నమూనాను స్థాపించడమే ఈ సహకారం యొక్క లక్ష్యం.
గోల్డెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ను అసిస్టెడ్ లివింగ్కు ఒక సంపూర్ణ విధానంగా రూపొందించారు. ఇది పరిపాలన, వైద్య సంరక్షణ, మౌలిక సదుపాయాలు, ఆవిష్కరణలు మరియు సామాజిక భాగస్వామ్యం వంటి రంగాలలో ఉత్తమ పద్ధతులను ఏకీకృతం చేస్తుంది. అధిక నాణ్యత మరియు కరుణతో కూడిన వృద్ధుల సంరక్షణకు పెరుగుతున్న డిమాండ్కు స్పందిస్తూ, దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించేలా దీనిని రూపొందించారు. నిర్మాణాత్మక ప్రణాళికను ప్రపంచవ్యాప్త అవగాహనతో కలపడం ద్వారా, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రమాణాలను ఉన్నతీకరించి, స్థిరమైన, అధిక నాణ్యత గల సంరక్షణ వాతావరణాలను సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, అసిస్టెడ్ లివింగ్ కోసం బలమైన వ్యూహాత్మక పొత్తులు, విజ్ఞానాన్ని పంచుకునే వేదికలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది క్లినికల్ గవర్నెన్స్, నాణ్యత హామీ మరియు అక్రిడిటేషన్ సమ్మతిని బలోపేతం చేస్తూ, సమగ్ర వ్యాపార, వృద్ధి, కార్యాచరణ వ్యూహాల అభివృద్ధి, అమలుకు మద్దతు ఇస్తుంది.
అదనంగా, ఈ భాగస్వామ్యం డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలు మరియు అధునాతన సాంకేతికతల ఏకీకరణకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, తద్వారా సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలు, మెరుగైన సంరక్షణ ఫలితాలను నిర్ధారిస్తుంది. ఈ మోడల్, సంరక్షణ అందించడంలో వాటాదారుల భాగస్వామ్యం, సుస్థిరత, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తూ, క్రమబద్ధమైన కమిషనింగ్, ప్రక్రియల ఆప్టిమైజేషన్ మరియు నిరంతర శిక్షణ ద్వారా నైపుణ్యం, కరుణ గల శ్రామిక శక్తిని నిర్మించడంపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది.
ఈ సహకారంపై అతుల్య సీనియర్ కేర్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ అయిన శ్రీనివాసన్ జి మాట్లాడుతూ, “వృద్ధుల సంరక్షణలో కరుణ, ఆవిష్కరణ మరియు సుస్థిరతను ప్రతిబింబించే అత్యుత్తమ కేంద్రాలుగా అసిస్టెడ్ లివింగ్ సౌకర్యాలను మార్చడానికి వాటాదారులతో భాగస్వామ్యం కావడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ సహకారం ద్వారా, మేము వృద్ధుల జీవనంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని, ప్రతి వృద్ధునికి గౌరవం, జీవన నాణ్యత మరియు సంపూర్ణ శ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వాతావరణాలను పెంపొందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము” అని అన్నారు.
మారిషస్లోని సీనియర్ లైఫ్స్టైల్ హోమ్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ అయిన అద్నాన్ పుష్కర్ రాంబక్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, “అత్యుత్తమమైన వృద్ధుల సంరక్షణకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను గుర్తించి, ఈ గోల్డెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ పరిపాలన, వైద్య సంరక్షణ, మౌలిక సదుపాయాలు, ఆవిష్కరణలు, సామాజిక భాగస్వామ్యం వంటి రంగాలలో శ్రేష్ఠతను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా ఒక సంపూర్ణమైన విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది. అధిక-నాణ్యత, కరుణామయమైన వృద్ధుల సంరక్షణ అవసరాన్ని తీర్చడంతో పాటు, కార్యాచరణ స్థిరత్వాన్ని కూడా నిర్ధారించడానికి ఈ నమూనా ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేయబడింది.”
భారతదేశంలోని అతుల్య యొక్క లోతైన కార్యాచరణ నైపుణ్యాన్ని మారిషస్ యొక్క అంతర్జాతీయ దృక్పథాలతో కలపడం ద్వారా, సహాయక జీవన ప్రమాణాలను పునర్నిర్వచించడంలో ఈ భాగస్వామ్యం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి, స్థిరమైన నాణ్యతను అందించే, నివాసితుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే, పరిశ్రమకు కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పే, విస్తరించగల మరియు పునరావృతం చేయగల వృద్ధుల సంరక్షణ వ్యవస్థలను సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.