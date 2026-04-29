వైద్య విజ్ఞాన మార్పిడి, పరిశోధన కోసం అతుల్య సీనియర్ కేర్ ఒప్పందం

వృద్ధుల సంరక్షణ, శిక్షణ, పరిశోధన సహకారాన్ని పెంపొందించేందుకు అతుల్య సీనియర్ కేర్ సింగపూర్కు చెందిన సింగ్హెల్త్తో చారిత్రాత్మక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దేశంలో అతిపెద్ద అసిస్టెడ్ లివింగ్ ప్రొవైడర్గా అతుల్య సీనియర్ కేర్ గుర్తింపు పొందింది. ఇది వైద్య సేవలు, వృత్తిపరమైన శిక్షణ, పరిశోధన, విజ్ఞాన మార్పిడి వంటి రంగాలలో సహకారాన్ని అన్వేషించేందుకు, సింగపూర్లోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ అయిన సింగ్హెల్త్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
సింగ్హెల్త్, అక్యూట్ హాస్పిటల్స్, స్పెషలిస్ట్ సెంటర్లు, పాలిక్లినిక్లు, కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్స్తో కూడిన విస్తృతమైన సంస్థల నెట్వర్క్ను కలిగి ఉంది. వీటిలో సింగపూర్ జనరల్ హాస్పిటల్, కేకే ఉమెన్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్, చాంగీ జనరల్ హాస్పిటల్, సెంకాంగ్ జనరల్ హాస్పిటల్తో పాటు, నేషనల్ స్పెషాలిటీ సెంటర్లైన నేషనల్ క్యాన్సర్ సెంటర్ సింగపూర్, నేషనల్ డెంటల్ సెంటర్ సింగపూర్, నేషనల్ హార్ట్ సెంటర్ సింగపూర్, నేషనల్ న్యూరోసైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్, సింగపూర్ నేషనల్ ఐ సెంటర్, నేషనల్ స్కిన్ సెంటర్, అలాగే సింగ్హెల్త్ పాలిక్లినిక్ వంటి సింగ్హెల్త్ కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి.
వృద్ధాప్య జనాభా కారణంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ నేపథ్యంలో, వృద్ధుల సంరక్షణ నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచాలనే ఉమ్మడి నిబద్ధతను ఈ అవగాహన ఒప్పందం భాగస్వామ్యం ప్రతిబింబిస్తుంది. వృద్ధుల నివాసం, నిరంతర సంరక్షణలో అతుల్యకు ఉన్న నైపుణ్యాన్ని, సింగ్హెల్త్ యొక్క అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన వైద్య, విద్యా సామర్థ్యాలతో కలపడం ద్వారా, ఈ భాగస్వామ్యం రెండు సంస్థలలోనూ సంరక్షణ పంపిణీని బలోపేతం చేయడం మరియు సంస్థాగత సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ అవగాహన ఒప్పందం ప్రకారం, రెండు సంస్థలు వైద్యులు, నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం నిర్మాణాత్మక శిక్షణా కార్యక్రమాలను అన్వేషిస్తాయి. వైద్య నైపుణ్యాలను, సంరక్షణ ప్రమాణాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి, ప్రతి సంవత్సరం సమర్థులైన నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడం దీని లక్ష్యం.
ఈ సహకారం, అంగీకరించిన ప్రోటోకాల్ల ప్రకారం మేధో సంపత్తి హక్కుల ద్వారా రక్షించబడిన సంబంధిత విషయాలతో సహా శాస్త్రీయ, విద్యా, సాంకేతిక సమాచార మార్పిడిని సులభతరం చేస్తుంది. అదేసమయంలో, ఉమ్మడి పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి, సహ, రచయిత ప్రచురణలు, మరియు సెమినార్లు, సమావేశాల వంటి విద్యా మరియు శాస్త్రీయ వేదికలలో పాల్గొనడానికి అవకాశాలను గుర్తించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అదనంగా, ఈ భాగస్వామ్యం వైద్య సమావేశాలు, కోర్సులు, వర్క్షాప్లు, ప్రదర్శనలు మరియు పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న ఇతర వేదికల నిర్వహణకు మరియు వాటిలో పాల్గొనడానికి మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే, ప్రతి సంవత్సరం ఉమ్మడి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. నైపుణ్య స్థాయిలను పెంచడానికి ఉమ్మడి వైద్య శిక్షణ మరియు విద్యా కార్యక్రమాల నిర్వహణను ఇది మరింతగా ప్రోత్సహిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, గోప్యతా బాధ్యతలకు లోబడి వైద్యానికి సంబంధించిన సమాచార మార్పిడికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే, పురోగతిని సమీక్షించడానికి మరియు సహకార రంగాలను విస్తరించడానికి ఆవర్తన ద్వైపాక్షిక సమావేశాలతో సహా, జ్ఞాన-భాగస్వామ్య వేదికలు మరియు సాధారణ సంభాషణల ద్వారా రెండు సంస్థల మధ్య నిరంతర భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఈ సహకారంపై అతుల్య సీనియర్ కేర్ సీఈఓ, వ్యవస్థాపకుడు శ్రీనివాసన్ జి మాట్లాడుతూ, "భారతదేశంలో వృద్ధుల సంరక్షణను మెరుగుపరిచే మా ప్రయాణంలో సింగ్హెల్త్తో ఈ సహకారం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. అతుల్య యొక్క సంరక్షణ అందించే అనుభవాన్ని సింగ్హెల్త్ యొక్క వైద్య నైపుణ్యంతో అనుసంధానించడం ద్వారా, వైద్య సేవలు, శిక్షణ మరియు పరిశోధన రంగాలలో మా సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఈ భాగస్వామ్యం ప్రపంచ ఉత్తమ పద్ధతులను అవలంబించడానికి మద్దతు ఇస్తుంది, అదే సమయంలో మరింత పటిష్టమైన మరియు ప్రతిస్పందించే వృద్ధుల సంరక్షణ వ్యవస్థ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది." అని అన్నారు.
సింగ్హెల్త్, ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ విజయ రావు మాట్లాడుతూ, "వైద్య సేవలు, విద్య, పరిశోధనలను అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలను అన్వేషించడంలో అతుల్య సీనియర్ కేర్తో కలిసి పనిచేయడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం అంతర్జాతీయ సహకారం, జ్ఞాన మార్పిడి పట్ల మా నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ సహకారం ద్వారా, సామర్థ్య నిర్మాణానికి మద్దతు ఇవ్వడం, వైద్య నైపుణ్యాన్ని పంచుకోవడం మరియు ముఖ్యంగా వృద్ధుల మరియు సామాజిక సంరక్షణ రంగంలో మెరుగైన సంరక్షణ ఫలితాలకు దోహదపడాలని మేము ఆశిస్తున్నాము." అని అన్నారు.