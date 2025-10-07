హైదరాబాద్లో ₹56 కోట్ల విలువైన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అవాంటెల్
శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్, రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్లో అగ్రగామిగా ఉన్న అవాంటెల్ లిమిటెడ్, ఏరోస్పేస్- రక్షణ సాంకేతికతల అభివృద్ధిలో తన సామర్థ్యాలను విస్తరించడానికి హైదరాబాద్లో తన రెండవ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. 76,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త కేంద్రం, సాఫ్ట్వేర్-డిఫైన్డ్ రేడియోలు (SDRలు), రాడార్ వ్యవస్థలు, శాటిలైట్ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క డిజైన్, అభివృద్ధి మరియు తయారీపై దృష్టి పెడుతుంది.
₹56 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో, ఈ కొత్త కేంద్రం బహుళ రంగాలలో అవాంటెల్ యొక్క సామర్థ్యాలను విస్తరిస్తుంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా, ఇది కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం, రక్షణ మరియు ఏరోస్పేస్లో స్వదేశీ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంలో కంపెనీ దీర్ఘకాలిక వ్యూహానికి మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కేంద్రం శాటిలైట్ల అసెంబ్లీ, ఇంటిగ్రేషన్ మరియు టెస్టింగ్ (AIT)కు మద్దతు ఇస్తుంది. శాటిలైట్ డేటా స్వీకరణ కోసం గ్రౌండ్ స్టేషన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (GSaaS) స్థాపనకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఇంకా, ఇది తెలంగాణకు ఒక ప్రధాన ఆర్థిక, ఉపాధి ప్రోత్సాహకంగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది 300కి పైగా ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు మరియు 1,000కి పైగా పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించగలదని అంచనా.
ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా అవాంటెల్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్, శ్రీ సిద్ధార్థ అబ్బూరి మాట్లాడుతూ, ఈ కేంద్రం ప్రారంభం కంపెనీ వృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి, మేక్ ఇన్ ఇండియా దార్శనికత పట్ల మా నిబద్ధతను పెంచుతుంది. ఇది విభిన్న రంగాలలోని మా వినియోగదారులకు అత్యాధునిక పరిష్కారాలను అందించడంలో మా సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది, తద్వారా ప్రపంచ-స్థాయి స్వదేశీ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేస్తుంది.
ఈ రెండవ కేంద్రం ప్రారంభం, అంతర్గత R&D, యాజమాన్య ఉత్పత్తి అభివృద్ధి కోసం వనరుల సమీకరణపై అవాంటెల్ యొక్క దృష్టిని, మరియు ఒక బలమైన, స్వావలంబన కలిగిన భారత రక్షణ వ్యవస్థ నిర్మాణానికి దాని సహకారాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. తదనంతరం ఇది స్వదేశీ పరిష్కారాలపై దృష్టి సారించి, భారతదేశంలో అవాంటెల్ యొక్క కొనసాగుతున్న టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.