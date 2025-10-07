మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (19:26 IST)

హైదరాబాద్‌లో ₹56 కోట్ల విలువైన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అవాంటెల్

Avantel
శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్, రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో అగ్రగామిగా ఉన్న అవాంటెల్ లిమిటెడ్, ఏరోస్పేస్- రక్షణ సాంకేతికతల అభివృద్ధిలో తన సామర్థ్యాలను విస్తరించడానికి హైదరాబాద్‌లో తన రెండవ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. 76,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త కేంద్రం, సాఫ్ట్‌వేర్-డిఫైన్డ్ రేడియోలు (SDRలు), రాడార్ వ్యవస్థలు, శాటిలైట్ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క డిజైన్, అభివృద్ధి మరియు తయారీపై దృష్టి పెడుతుంది.
 
₹56 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో, ఈ కొత్త కేంద్రం బహుళ రంగాలలో అవాంటెల్ యొక్క సామర్థ్యాలను విస్తరిస్తుంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా, ఇది కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం, రక్షణ మరియు ఏరోస్పేస్‌లో స్వదేశీ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంలో కంపెనీ దీర్ఘకాలిక వ్యూహానికి మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కేంద్రం శాటిలైట్ల అసెంబ్లీ, ఇంటిగ్రేషన్ మరియు టెస్టింగ్ (AIT)కు మద్దతు ఇస్తుంది. శాటిలైట్ డేటా స్వీకరణ కోసం గ్రౌండ్ స్టేషన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (GSaaS) స్థాపనకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఇంకా, ఇది తెలంగాణకు ఒక ప్రధాన ఆర్థిక, ఉపాధి ప్రోత్సాహకంగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది 300కి పైగా ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు మరియు 1,000కి పైగా పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించగలదని అంచనా.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా అవాంటెల్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్, శ్రీ సిద్ధార్థ అబ్బూరి మాట్లాడుతూ, ఈ కేంద్రం ప్రారంభం కంపెనీ వృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి, మేక్ ఇన్ ఇండియా దార్శనికత పట్ల మా నిబద్ధతను పెంచుతుంది. ఇది విభిన్న రంగాలలోని మా వినియోగదారులకు అత్యాధునిక పరిష్కారాలను అందించడంలో మా సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది, తద్వారా ప్రపంచ-స్థాయి స్వదేశీ సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేస్తుంది.
 
ఈ రెండవ కేంద్రం ప్రారంభం, అంతర్గత R&D, యాజమాన్య ఉత్పత్తి అభివృద్ధి కోసం వనరుల సమీకరణపై అవాంటెల్ యొక్క దృష్టిని, మరియు ఒక బలమైన, స్వావలంబన కలిగిన భారత రక్షణ వ్యవస్థ నిర్మాణానికి దాని సహకారాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. తదనంతరం ఇది స్వదేశీ పరిష్కారాలపై దృష్టి సారించి, భారతదేశంలో అవాంటెల్ యొక్క కొనసాగుతున్న టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?బాహుబలి: ది ఎపిక్ సినిమా అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండటంతో, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రమోషన్లకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవల, ఎడిటింగ్ రూమ్ నుండి వచ్చిన కొత్త ఫోటోలు ఐమాక్స్ వెర్షన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్టోరీబోర్డులను చూపించాయి. ఈ గ్లింప్స్ రాజమౌళి వివరాలపై ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నాయో తెలుపుతున్నాయి. తాజాగా బాహుబలి 3 ప్రకటన గురించి సోషల్ మీడియా పుకార్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బాహుబలి: ది ఎపిక్ ముగింపులో కొత్త చిత్రం గురించి ప్రచారం చేయబడవచ్చని చాలా మంది నమ్ముతారు.

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌పై హీరోయిన్ శృతిహాసన్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. విజయ్‌ను ఆమె ఓ జోకర్‌తో పోల్చారు. జోకర్ కావడం వల్లే సర్కస్‌కు వెళ్లాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఇటీవల కరూర్‌లో విజయ్ నిర్వహించిన ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఇందులో 40 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ తొక్కిసలాట ఒక్క తమిళనాడులోనే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ తొక్కిసలాటపై అనేక మంది తమతమ సంతాపాలను వ్యక్తం చేశారు.

రాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను జంటగా డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదు

రాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను జంటగా డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదురాజీవ్ క‌న‌కాల‌, ఉద‌య భాను ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారులుగా పోలూరు కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సౌతిండియ‌న్ స్క్రీన్స్ నిర్మాణంలో రూపొందుతోన్న సిరీస్‌ డాట‌రాఫ్ ప్ర‌సాద్ రావు: క‌న‌ప‌డుట లేదు. అక్టోబ‌ర్ 31 నుంచి జీ 5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రెక్కీ, విరాట‌పాలెం: పీసీ మీనా రిపోర్టింగ్ వంటి స‌క్సెస్‌ఫుల్ సిరీస్‌ల‌ను అందించిన సౌతిండియ‌న్ స్క్రీన్స్ దీన్ని రూపొందిస్తోంది. పోలూరు కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Silambarasan TR : సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ లో అరసన్

Silambarasan TR : సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ లో అరసన్హీరో సిలంబరసన్ TR, వెట్రిమారన్, లెజెండరీ నిర్మాత కలైపులి ఎస్. ధాను క్రేజీ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్న చిత్రంకు అరసన్ అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్ తో అభిమానుల్లో సందడి నెలకొంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో సిలంబరసన్ TR పవర్ ఫుల్ గా కనిపించారు.

Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోన

Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోనమిరాయ్ చిత్రం తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ తెలుసు కదా. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా పాటలు చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ నీరజ కోన సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
