రోడ్డు భద్రత, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్, ప్రభుత్వ ప్రమాద సహాయ పథకాలపై బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రజల్లో అవగాహన
పూణే: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్ (గతంలో బజాజ్ అలియంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్గా పిలువబడేది), రోడ్డు భద్రతపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగంగా పూణే ట్రాఫిక్ పోలీసులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, పూణేలోని యరవాడ బజాజ్ జనరల్ మెట్రో స్టేషన్లో కంపెనీ డిజిటల్ బ్రాంచ్ను ప్రారంభించింది. తద్వారా, ప్రయాణికులకు మోటార్ ఇన్సూరెన్స్కు సంబంధించిన కీలక సమాచారంతో పాటు, రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు సహాయం అందించే కార్యక్రమాలపై అవగాహనను మరింత చేరువ చేసింది.
ప్రతిరోజూ ఈ స్టేషన్ గుండా ప్రయాణించే వేలాది మంది ప్రయాణికులకు చేరువయ్యేలా ఈ డిజిటల్ బ్రాంచ్ను రూపొందించారు. వాహన యజమానులు తమ థర్డ్-పార్టీ (టిపి) మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ చెల్లుబాటును సులభంగా తనిఖీ చేసుకునేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా, తమ వాహనానికి చెల్లుబాటులో ఉన్న టిపి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. అవసరమైతే, కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఆన్లైన్లో కొత్త పాలసీని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇన్సూరెన్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు, వాహన యజమానులు చట్టప్రకారం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ బాధ్యతలను నెరవేర్చేలా ప్రోత్సహించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం.
మోటారు వాహనాల చట్టం, 1988 ప్రకారం థర్డ్-పార్టీ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరి. రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల నష్టపోయిన ఇతరులకు ఆర్థిక రక్షణ కల్పించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, భారతదేశంలోని రహదారులపై ఇప్పటికీ పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు చెల్లుబాటయ్యే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లేకుండానే తిరుగుతున్నాయి. దీంతో రోడ్డు ప్రమాద బాధితులు ఆర్థికపరమైన బాధ్యతలను ఎదుర్కోవాల్సి రావడంతో పాటు, ప్రమాదం జరిగినప్పుడు పరిహారం పొందేందుకు పరిమిత అవకాశాలే ఉంటున్నాయి. వాహన యజమానులు తమ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధిత చట్టబద్ధమైన బాధ్యతలను నెరవేర్చేలా ప్రోత్సహించడం, బాధ్యతాయుతమైన వాహన యాజమాన్యంలో థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ముఖ్యమైన భాగమని గుర్తించేలా చేయడం ద్వారా ఈ అవగాహనా లోటును పూడ్చడం ఈ ప్రచారం ప్రధాన లక్ష్యం.
రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన రెండు కీలక పథకాలపై అవగాహన కల్పించడం కూడా ఈ ప్రచారం లక్ష్యాల్లో ఒకటి. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత అత్యంత కీలకమైన గోల్డెన్ అవర్లోపు బాధితులను ఆసుపత్రికి చేర్చడంలో సహాయపడే మంచి వ్యక్తులను రాహ్-వీర్ పథకం గుర్తించి, వారికి ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందిస్తుంది. ప్రధానమంత్రి రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల ఆసుపత్రి చేర్పింపు, హామీతో కూడిన చికిత్స పథకం ద్వారా అర్హులైన రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు నగదు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేని వైద్య చికిత్స అందించబడుతుంది. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో నేరుగా మమేకం కావడం, డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా అవగాహన కల్పించడం వంటి చర్యల ద్వారా ప్రమాద బాధితులకు సహాయం చేసేందుకు పౌరులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చేలా ప్రోత్సహించడంతో పాటు, వారికి అందుబాటులో ఉన్న సహాయ సేవల గురించి అవగాహన కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం.
బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎండి & సిఇఒ, డాక్టర్ తపన్ సింఘెల్ మాట్లాడుతూ, "ప్రతి రోడ్డు ప్రమాదం వెనుక ఒక మానవీయ కథ ఉంటుంది. ఇంటికి తిరిగి రాని తండ్రి, ఆయన రాక కోసం తలుపు దగ్గర ఎదురుచూసే బిడ్డ...ఇలా ఇన్సూరెన్స్ అనేది, ఏ కుటుంబమూ అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితిని ఒంటరిగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం రాకూడదనే భరోసా కల్పిస్తుంది. పూణే బజాజ్కు స్వస్థలం. బజాజ్ గ్రూప్ 100 సంవత్సరాలు, బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ 25 సంవత్సరాల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ తరుణంలో, ఈ నగరానికి నిజంగా ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా మా వంతుగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నాం."
ఈ స్టేషన్కు మా పేరు ఉంది; దీనితో పాటు, ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి ప్రయాణీకుని పట్ల మాకు ఒక బాధ్యత కూడా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ తన పాలసీని సరిచూసుకున్నా లేదా రాహ్-వీర్ గురించి విన్న కారణంగా ఒక బాటసారి ఆగి అపరిచితుడికి సహాయం అందించినా, అది ఒక జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసినట్లే. ఈ ప్రయాణంలో మాకు తోడుగా నిలిచిన పూణే ట్రాఫిక్ పోలీసులకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మా దృష్టిలో, 'కేరింగ్లీ యువర్స్' అంటే నిజానికి ఇదే అర్థం."
పూణే నగర పోలీసు విభాగం ట్రాఫిక్ డిప్యూటీ కమిషనర్ డాక్టర్ సందీప్ భాజీభాకరే మాట్లాడుతూ, "రోడ్డు భద్రత అనేది అందరి ఉమ్మడి బాధ్యత. కేవలం పోలీసుల వల్లే మన రహదారులను సురక్షితంగా మార్చడం సాధ్యం కాదు. ఇందులో పౌరులు, సంస్థలు, పరిశ్రమలు కూడా తమ వంతు పాత్ర పోషించాలి. పూణే నగరవాసులు ప్రతిరోజూ పెద్ద సంఖ్యలో రాకపోకలు సాగించే ప్రదేశంలో అవగాహన కల్పించేందుకు బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ చేపట్టిన ఈ చొరవను మేము స్వాగతిస్తున్నాం." అని వారి అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
రాహ్-వీర్ పథకం ద్వారా రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు సహాయం చేయడం సురక్షితమేనని, అలా సహాయం చేసిన వారికి తగిన గుర్తింపు, ప్రోత్సాహక బహుమతులు లభిస్తాయని ప్రతి పౌరుడికి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. పిఎం-రాహత్ పథకం ద్వారా ప్రమాద బాధితులకు సకాలంలో నగదు రహిత వైద్య చికిత్స అందుతుంది. అలాగే, చెల్లుబాటయ్యే థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రమాద బాధితులతో పాటు వాహన డ్రైవర్లకు కూడా ఆర్థిక రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఈ చర్యలన్నీ కలిపి గోల్డెన్ అవర్లో ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడగలవు. పూణే నగరవాసులందరూ తమ వాహనాలకు ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాలని, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని, రహదారిపై ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేసేందుకు ఎప్పుడూ వెనుకాడకూడదని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం."
యరవాడ బజాజ్ జనరల్ మెట్రో స్టేషన్లోని డిజిటల్ బ్రాంచ్ అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్ సేవలతో ప్రజా అవగాహనను అనుసంధానించే ఒక ప్రయత్నానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది, దీని ద్వారా ముఖ్యమైన ఇన్సూరెన్స్ మరియు రోడ్డు భద్రతా సమాచారాన్ని ప్రయాణీకుల రోజువారీ కార్యకలాపాలలో భాగంగా చేస్తుంది.