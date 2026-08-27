బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్: పెంపుడు జంతువులనూ కుటుంబ సభ్యులుగా పరిగణిస్తూ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలలో ఒకటైన బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్ (గతంలో బజాజ్ అలియంజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అని పిలువబడేది), ఈరోజు 'మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్’ ప్లాన్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది కుటుంబం అనే నిర్వచనాన్ని విస్తరించి పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులను కూడా కుటుంబసభ్యులుగా చేర్చే వినూత్నమైన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్. మానవ కుటుంబ సభ్యులు, పెంపుడు జంతువుల కోసం వేర్వేరు పాలసీలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఒకే సమగ్ర పాలసీ కింద పెంపుడు జంతువులనూ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీలోకి తీసుకువస్తుంది.
ఇప్పటివరకు విడివిడిగా ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ రక్షణ మధ్యనున్న అంతరాన్ని ఈ ప్లాన్ భర్తీ చేస్తూ, తద్వారా ఒకే ఆరోగ్య రక్షణ వ్యవస్థ కింద కుటుంబంలోని అందరికీ సమగ్ర కవరేజీని అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో ₹5 లక్షల నుంచి ₹5 కోట్ల వరకు ఇన్సూరెన్స్ మొత్తాన్ని ఎంచుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అలాగే ఐదేళ్ల వరకు సౌకర్యవంతమైన పాలసీ వ్యవధితో పాటు, ఇండెమ్నిటీ మరియు ప్రయోజన ఆధారిత చెల్లింపుల సమతుల్య కలయికను అందిస్తుంది.
‘మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్’ ఇంట్లోని ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడికి రక్షణ కల్పించేలా రూపొందించబడింది. ఇందులో 18 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న పెద్దలు, 3 నెలల నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు ఆధారపడిన పిల్లలు, అలాగే 3 నెలల వయస్సు నుంచి పైబడిన పెంపుడు కుక్కలు లేదా పిల్లులు కవరేజ్ పొందవచ్చు. పెంపుడు జంతువులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి లేదు. ఈ ప్లాన్, ఇన్పేషెంట్ హాస్పిటలైజేషన్, గది అద్దె, రోడ్డు మరియు పెట్ అంబులెన్స్ సేవలు, ఆసుపత్రిలో చేరడానికి ముందు, తర్వాత అయ్యే ఖర్చులు, డొమిసిలియరీ కేర్, ఆధునిక చికిత్స పద్ధతులు, ఆయుష్ హాస్పిటలైజేషన్ (మానవుల కోసం), అవయవ దాత ఖర్చులు, కుటుంబ సందర్శన రీయింబర్స్మెంట్లకు కవరేజీని అందిస్తుంది.
కస్టమర్లకు ఇన్సూరెన్స్ మొత్తాన్ని అపరిమితంగా పునరుద్ధరించుకునే సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది. అంటే, ఆసుపత్రి చికిత్స కోసం ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ పూర్తయినా, అది మళ్లీ పునరుద్ధరించబడుతుంది. అలాగే 100% వరకు క్యుములేటివ్ బోనస్, క్యాటరాక్ట్ చికిత్సకు కవరేజీ, స్థిరంగా కోలుకునే ప్రయోజనం వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనం కింద ఇన్సూరెన్స్ పొందిన వ్యక్తి లేదా పెంపుడు జంతువు ఎక్కువ కాలం ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఇన్సూరెన్స్ మొత్తంలో 1 శాతాన్ని రికవరీ ప్రయోజనంగా చెల్లిస్తారు.
ప్రధాన కవరేజీలతో పాటు, ‘మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్’ పెంపుడు జంతువుల కోసం‑ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. వీటిలో పెంపుడు జంతువు తప్పిపోయినప్పుడు దాని కోసం ప్రకటనలు ఇవ్వడానికి అయ్యే ఖర్చుల రీయింబర్స్మెంట్, జంతువు ఆచూకీ తెలిపిన వారికి రివార్డు, పెంపుడు జంతువును చూసుకునే వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలో పెంపుడు జంతువుకు అత్యవసర వసతి సదుపాయం, అలాగే ఇన్సూరెన్స్ పొందిన పెంపుడు జంతువు వల్ల ఇతర వ్యక్తులకు గాయం, మరణం లేదా ఆస్తి నష్టం సంభవించినప్పుడు అందించే ‑థర్డ్ పార్టీ లయబిలిటీ కవరేజ్లు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తంగా, ఈ ఫీచర్లు మానవులు, పెంపుడు జంతువులు ఇద్దరికీ సమగ్ర సంరక్షణను అందిస్తూ ఈ ప్రోడక్ట్ను అందరికీ ఉపయోగపడే సమగ్ర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరిష్కారంగా నిలబెడతాయి.
'మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్'లో కుటుంబాలు తమ మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ను రూపొందించుకునేందుకు వీలుగా విస్తృత శ్రేణి ఐచ్ఛిక కవర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కస్టమర్లు మానవులు, పెంపుడు జంతువుల కోసం ఎయిర్ అంబులెన్స్ కవర్, తీవ్రమైన అనారోగ్యం మరియు యాక్సిడెంట్ మల్టిప్లయర్, డబుల్ సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ బెనిఫిట్, అలాగే బిడ్డ పుట్టినప్పుడు లేదా పెంపుడు జంతువుల గుంపు పుట్టినప్పుడు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో చెల్లించే బండిల్ ఆఫ్ జాయ్ బెనిఫిట్ వంటి ఫీచర్ల ద్వారా వినియోగదారులు మరింత మెరుగైన రక్షణను పొందవచ్చు. అదనపు రైడర్లలో విదేశాల్లో ప్రణాళికాబద్ధమైన లేదా అత్యవసర ఆసుపత్రి చికిత్స కోసం గ్లోబల్ కవర్, స్వంత ఖర్చులను తగ్గించేందుకు కన్స్యూమబుల్స్ ప్లస్, వార్షిక పరిమితి లేకుండా ఒక క్లెయిమ్కు కవరేజ్ అందించే హెల్త్ లిమిట్లెస్, ఎన్ఆర్ఐలు, ఒసిఐలు కోసం ప్రీమియం రాయితీలతో కూడిన NRInsure, అలాగే నిర్ణీత సంఖ్యలో అడుగులను పూర్తి చేస్తే రెన్యూవల్పై డిస్కౌంట్ అందించే వాక్ టు విన్ వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
పెంపుడు జంతువుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ‘పా ప్రామిస్’ వంటి ఎంపికలు, ఇన్సూరెన్స్ చేసిన పెంపుడు జంతువు మరణించినప్పుడు లేదా తప్పిపోయినప్పుడు కొత్త పెంపుడు జంతువును దత్తత తీసుకునేందుకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తాయి, అలాగే ఎక్స్టెండెడ్ పెట్ స్టే, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల కోసం లాంగ్-టర్మ్ కేర్ వంటి కవర్లు ఈ ప్రొడక్ట్ను మరింత సమగ్రంగా మారుస్తున్నాయి. అదనంగా, కుటుంబం, దీర్ఘకాలిక పాలసీలు మరియు నిష్ఠా ప్రయోజనాలపై అందించే రాయితీలు ఈ పథకాన్ని ప్రతి ఒక్కరికీ మరింత చవకగా మరియు సౌకర్యవంతంగా మారుస్తాయి. ఈ ఆప్షనల్ రైడర్లు, డిస్కౌంట్లు సంయుక్తంగా మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ సమగ్రంగా ఉండటమే కాకుండా అనుకూలీకరించదగినదిగా కూడా ఉండేలా చూస్తాయి, కుటుంబాలు వారి జీవనశైలి, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రాధాన్యతలు, అలాగే పెంపుడు జంతువులతో వారు పంచుకునే బంధాన్ని ప్రతిబింబించే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ను రూపొందించడానికి అధికారం ఇస్తాయి.
ఈ ప్రకటనపై స్పందిస్తూ, బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎండి & సిఇఒ డా. తపన్ సింఘెల్ మాట్లాడుతూ, “మనలో చాలా మందికి పెంపుడు జంతువులు కేవలం సహచరులు మాత్రమే కాదు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా” అని అన్నారు. వారు మన జీవితాల్లో భాగం. కుటుంబ సభ్యుల్లాగే వారిని ప్రేమగా చూసుకుంటాం, అనారోగ్యంగా ఉంటే ఆందోళన చెందుతాం, మన కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో ఎలా అయితే వారికి అత్యుత్తమమైనదే అందించాలని కోరుకుంటామో, పెంపుడు జంతువుల విషయంలోనూ అలాగే కోరుకుంటాం. పెంపుడు జంతువులు మన కుటుంబంలో భాగమైనప్పుడు, వాటి ఆరోగ్యం, సంక్షేమం కూడా సహజంగానే కుటుంబ ఆరోగ్య అవసరాల్లో భాగమవుతాయి.
‘మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్’ ద్వారా పెంపుడు జంతువులను కూడా కుటుంబ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిలోకి తీసుకువస్తూ, ఈ అవసరాన్ని తీర్చే దిశగా ముందడుగు వేశాం. భారత్లో తొలిసారిగా పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులను కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కింద కుటుంబ సభ్యులుగా కవర్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. వాటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆరోగ్య సంరక్షణ, పెంపుడు జంతువులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను ఇందులో అందిస్తున్నాం. సమాజం మారుతున్న తీరు, నేటి కుటుంబాల జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఇన్సూరెన్స్ కూడా మారాలి. కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమైన సంరక్షణ, గౌరవంగా జీవించే అవకాశం లభించాలి. కుటుంబంలో భాగమైన మన పెంపుడు జంతువులకు కూడా ఈ హక్కు ఉండాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. 'మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్' సమగ్ర ఆరోగ్య రక్షణతో పాటు పెంపుడు జంతువుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. తద్వారా నేటి కుటుంబాల ఆరోగ్య అవసరాలకు, అలాగే కుటుంబ సభ్యులుగా భావించే తమ పెంపుడు జంతువుల పట్ల వారు చూపించే శ్రద్ధకు అనుగుణంగా ఇన్సూరెన్స్ను మరింత సమర్థవంతంగా మారుస్తుంది.”
మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ ద్వారా బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిని కొత్తగా నిర్వచిస్తోంది. సాంప్రదాయ కుటుంబ నిర్మాణాలకే పరిమితం కాకుండా, పెంపుడు జంతువులను కూడా ఇన్సూరెన్స్ పొందే కుటుంబ సభ్యులుగా చేర్చి ఆరోగ్య రక్షణను మరింత విస్తృతం చేస్తోంది. ఈ ప్లాన్ పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులు, కుటుంబాలు,పెంపుడు జంతువుల మధ్య ఉన్న భావోద్వేగ అనుబంధం, అలాగే ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా సమగ్రంగా, అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకునే ఇన్సూరెన్స్ పరిష్కారాలపై పెరుగుతున్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది.