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ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను 7.95 శాతం వరకు పెంచిన బంధన్ బ్యాంక్
హైదరాబాద్: బంధన్ బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల(FD)పై వడ్డీ రేట్లను 20 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతున్నట్లు ఇవాళ ప్రకటించింది. ఈ పెంపు తర్వాత 2 సంవత్సరాల నుండి 3 సంవత్సరాల లోపు కాలపరిమితి గల ఎఫ్డీలపై గరిష్టంగా 7.95 శాతం వరకు వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. బ్యాంక్... సీనియర్ సిటిజన్ కస్టమర్లకు అత్యధికంగా 7.95 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇదే కాలపరిమితి గల ఎఫ్డీలపై ఇతర కస్టమర్లకు 7.45 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.
దీంతో పాటు 5 సంవత్సరాల లోపు కాలపరిమితి గల దీర్ఘకాలిక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.75 శాతం ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటును బ్యాంక్ అందిస్తోంది. ఇతరులకు ఇదే కాలపరిమితి డిపాజిట్లపై 7.25 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇది బ్యాంకింగ్ రంగంలోనే అత్యుత్తమ ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
బంధన్ బ్యాంక్ రూ.5 లక్షల నుండి రూ.10 లక్షల కంటే ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉన్న సేవింగ్స్ ఖాతాలపై 6.5 శాతం వడ్డీ రేటును కూడా అందిస్తోంది. బంధన్ బ్యాంక్ కస్టమర్లు తమ ఇళ్లు లేదా కార్యాలయాల నుండి ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా రిటైల్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా ఎంబంధన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఎఫ్డీలను బుక్ చేసుకునే లేదా పెట్టుబడి పెట్టే సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు. ఈ ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ద్వారా కస్టమర్లు కేవలం కొన్ని నిమిషాలలోనే ఎంతో వేగంగా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిపాజిట్లను పూర్తి చేయవచ్చు.
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Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పెద్ది మెగా బ్లాక్బస్టర్ ఈవెంట్ ని నిర్వహించారు.
Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుంది
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. 2026 సౌత్ ఇండియా నంబర్ వన్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది