2026 జనవరి నెలలో బ్యాంకుల సెలవులు ఇవే...
కొత్త సంవత్సరం 2026లో వచ్చే మొదటి నెల జనవరిలో బ్యాంకులకు ఏకంగా 15కు పైగా సెలవులు రానున్నాయి. ఈ సెలవులపై భారత రిజర్వు బ్యాంకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. జాతీయ సెలవు దినాలతో పాటు రాష్ట్ర పండుగలు, వారాంతాలైన ఆదివారాలు, రెండు, నాలుగో శనివారాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధంగా వర్తించవని, రాష్ట్రాల వారీగా స్థానిక పండుగల ఆధారంగా మారుతాయని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ సెలవు దినాల్లో బ్యాంకులు మూతపడినప్పటికీ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు, యూపీఐ, నెఫ్ట్, ఐఎంపీఎస్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వంటి సేవలు మాత్రం ఎప్పటిలాగే పని చేస్తాయని ఆర్బీఐ తెలిపింది.
జనవరి 2026లో ముఖ్యమైన బ్యాంక్ సెలవులు
జనవరి 1 : న్యూ ఇయర్ డే / గాన్ - (కొన్ని రాష్ట్రాలు)
జనవరి 2: న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ / మన్నం జయంతి
జనవరి 12: స్వామి వివేకానంద జయంతి
జనవరి 14: మకర సంక్రాంతి / మాఘ్ బిహు
జనవరి 15: ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం/పొంగల్/ మాఘే సంక్రాంతి
జనవరి 16: తిరువళ్లువర్ డే (ప్రధానంగా తమిళనాడు)
జనవరి 17: ఉళవర్ తిరునాళ్
జనవరి 23: నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ జయంతి / సరస్వతీ పూజ / బసంత పంచమి
జనవరి 26: రిపబ్లిక్ డే (జాతీయ సెలవు - అన్ని రాష్ట్రాలు)
వారాంతంలో బ్యాంకు సెలవులు
జనవరి 4: ఆదివారం
జనవరి 10: రెండో శనివారం
జనవరి 11: ఆదివారం
జనవరి 18: ఆదివారం
జనవరి 24: నాలుగో శనివారం
జనవరి 25: ఆదివారం