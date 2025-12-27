2026లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకుల సెలవులు ఇవే
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు కొత్త సంవత్సరం 2026లో వచ్చే బ్యాంకు సెలవులను భారత రిజర్వు బ్యాంకు ప్రకటించింది. బ్యాంకు లావాదేవీలు జరిపే కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించింది. జాతీయ సెలవులతో పాటు ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా కొన్ని సెలవు దినాల్లో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. కాగా, ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు వర్తించే బ్యాంకు సెలవుల వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జనవరి : మకర సంక్రాంతి (15), రిపబ్లిక్ డే (26)
ఫిబ్రవరి : సెలవులు లేవు
మార్చి : హోలీ (3), ఉగాది (19), రంజాన్ (ఏపీలో 20, తెలంగాణలో 21), శ్రీరామ నవమి (27)
ఏప్రిల్ : అకౌంట్స్ క్లోజింగ్ డే (1), గుడ్ఫ్రైడే (3), డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ జయంతి (14)
మే : మే డే (1), బక్రీద్ (27)
జూన్ : మొహర్రం (ఏపీలో 25, తెలంగాణలో 26)
జులై : సెలవులు లేవు
ఆగస్టు : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (15), మిలాద్ ఉన్-నబీ (ఏపీలో 25, తెలంగాణలో 26)
సెప్టెంబరు : శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి (4), వినాయక చవితి (14),
అక్టోబరు : గాంధీ జయంతి (2), విజయ దశమి (20)
నవంబరు : గురునానక్ జయంతి (24, ఏపీలో ఆ రోజు సెలవు లేదు). దీపావళి (8వ తేదీ- ఆదివారం)
డిసెంబరు : క్రిస్మస్ (25)