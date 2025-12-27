శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (18:31 IST)

2026లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకుల సెలవులు ఇవే

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు కొత్త సంవత్సరం 2026లో వచ్చే బ్యాంకు సెలవులను భారత రిజర్వు బ్యాంకు ప్రకటించింది. బ్యాంకు లావాదేవీలు జరిపే కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించింది. జాతీయ సెలవులతో పాటు ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా కొన్ని సెలవు దినాల్లో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. కాగా, ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు వర్తించే బ్యాంకు సెలవుల వివరాలను పరిశీలిస్తే,  
 
జనవరి : మకర సంక్రాంతి (15), రిపబ్లిక్‌ డే (26)
ఫిబ్రవరి : సెలవులు లేవు
మార్చి : హోలీ (3), ఉగాది (19), రంజాన్‌ (ఏపీలో 20, తెలంగాణలో 21), శ్రీరామ నవమి (27)
ఏప్రిల్‌ : అకౌంట్స్‌ క్లోజింగ్‌ డే (1), గుడ్‌ఫ్రైడే (3), డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ జయంతి (14)
మే : మే డే (1), బక్రీద్‌ (27)
జూన్‌ : మొహర్రం (ఏపీలో 25, తెలంగాణలో 26)
జులై : సెలవులు లేవు
ఆగస్టు : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (15), మిలాద్‌ ఉన్‌-నబీ (ఏపీలో 25, తెలంగాణలో 26)
సెప్టెంబరు : శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి (4), వినాయక చవితి (14), 
అక్టోబరు : గాంధీ జయంతి (2), విజయ దశమి (20)
నవంబరు : గురునానక్‌ జయంతి (24, ఏపీలో ఆ రోజు సెలవు లేదు). దీపావళి (8వ తేదీ- ఆదివారం)
డిసెంబరు : క్రిస్మస్‌ (25) 

అనసూయకే నా సపోర్ట్, శివాజీ వళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి: ప్రకాష్ రాజ్

అనసూయకే నా సపోర్ట్, శివాజీ వళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి: ప్రకాష్ రాజ్నటుడు శివాజీ ఆడవారిపై మాట్లాడేటప్పుడు వళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు ప్రకాష్ రాజ్. ఆయన మాట్లాడుతూ... మహిళల వస్త్రధారణ గురించి చెప్పటానికి నువ్వెవరు? ముందు నీ దృష్టికోణం మార్చుకో. స్టేజిలో చోటు దొరికింది కదా అని నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడకూడదు. స్టేజి పైన మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి. నా మద్దతు అనసూయకే వుంటుంది. ఒక్క అనసూయకు మాత్రమే కాదు మహిళా లోకానికి మొత్తానికి మద్దతిస్తా. శివాజీకి కేవలం అవయవాలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయనుకుంటా. అందుకే ఆయన అలా మాట్లాడుతున్నారు. సారీ చెప్పినంత మాత్రాన బాధ పోతుందా. వాళ్లు మాట్లాడుతూనే వుంటారు అని అన్నారు ప్రకాష్ రాజ్.

Allu Aravind:. రోషన్ తో సినిమా చేయనున్న అల్లు అరవింద్

Allu Aravind:. రోషన్ తో సినిమా చేయనున్న అల్లు అరవింద్‘చాంపియన్’ బ్లాక్‌బస్టర్ విజయంతో యంగ్ హీరో రోషన్ కీలక మలుపు తిరిగింది. స్వప్న సినిమాస్ సంస్థ భారీ స్థాయిలో నిర్మించిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా భారీ అంచనాలతో విడుదలై, అంచనాలకి మించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ముఖ్యంగా మైఖేల్ పాత్రలో రోషన్ చూపించిన ఫిజికల్ ట్రాన్స్ ఫర్మేషన్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌పై ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

తప్పు తెలుసుకున్నా.. ఇకపై చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు శివాజీ

తప్పు తెలుసుకున్నా.. ఇకపై చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు శివాజీతాను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నానని, ఇకపై మహిళల విషయంలో చులకనగా మాట్లాడబోని హీరో శివాజీ అన్నారు. ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆయన పాల్గొని మహిళల వస్త్ర ధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే.

నాలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని ఎవరికీ చెప్పలేదు : అనసూయ

నాలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని ఎవరికీ చెప్పలేదు : అనసూయఏ ఆడపిల్ల కూడా తనలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని తాను ఎవరికీ చెప్పలేదని సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. మహిళల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా, పలువురు సినీ హీరోయిన్లు శివాజీ వ్యాఖ్యలను తప్పు పడుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం : రకుల్ సోదరుడు కోసం గాలింపు

హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం : రకుల్ సోదరుడు కోసం గాలింపుహైదరాబాద్ నగరంలో డ్రగ్స్ కలకలం చెలరేగింది. డ్రగ్స్ మాఫియా మరోమారు ఉలిక్కిపడేలా చేశారు. ముఖ్యంగా చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తుల పేర్లు వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారం మరింత సంచలనంగా మారింది. డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ విదేశీ డ్రగ్స్ నెట్‌వర్క్ మాత్రం కొత్త కొత్త మార్గాల్లో బయటపడుతూనేవుంది.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్సెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా సెయింట్ లూయిస్‌ మహాత్మ గాంధీ సెంటర్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్‌ను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించింది. మిస్సోరీ నాట్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వైద్యశిబిరంలో స్థానిక తెలుగు వారితో పాటు ఇతర వర్గాల వారికి వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సలహాలు, పరీక్షలు నిర్వహించారు.
