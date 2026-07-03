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అధిక దిగుబడులు, స్థిరమైన పంట రక్షణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి BASF మెలైరా TM, ఇన్వెరిస్TM గోల్డ్
భారతీయ రైతులు పంట ఉత్పాదకతను మెరుగుపరుస్తూ, పురుగులు మరియు తెగుళ్ళను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించిన రెండు కొత్త పంట రక్షణ పరిష్కారాలైన మెలైరాTM శిలీంద్రనాశకం మరియు ఇన్వెరిస్TM గోల్డ్ కీటకనాశకం విడుదలను BASF అగ్రికల్చరల్ సొల్యూషన్స్ ఈరోజు ప్రకటించింది.
మెలైరా అనేది రెవిసోల్TM యాక్టివ్, BASF యొక్క నూతన ఐసోప్రొపనాల్‑అజోల్ అణువుతో పనిచేసే ఒక తదుపరి తరం, బ్రాడ్-స్పెక్ట్రమ్ శిలీంధ్రనాశకం, ఇది సమర్థవంతమైన వ్యాధి నియంత్రణ మరియు నిరోధకత నిర్వహణకు తోడ్పడుతుంది. పైరాక్లోస్ట్రోబిన్తో కలిపి రూపొందించబడిన ఇది, మొక్కల జీవశక్తిని మరియు పంట పనితీరును మెరుగుపరిచే అగ్సెలెన్స్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మెలైరా పత్తి, వేరుశనగ, సోయాబీన్, మిరప మరియు టమాటా వంటి పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఇన్వెరిస్ గోల్డ్, పేను బంక, పచ్చ దోమ తెల్లదోమలు, తామర పురుగులు, నల్లి మరియు ఆకు తొలిచే పురుగులతో సహా, కుట్టే మరియు రసం పీల్చే పురుగులపై విస్తృత శ్రేణిని నియంత్రణను అందించడానికి ద్వంద్వ క్రియాశీలకాలతో రూపొందించబడింది. ఇది మిరప, టమాటా, వంకాయ, దోసకాయ మరియు బెండకాయ వంటి కూరగాయల పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సూత్రీకరణ, ప్రయోజనకరమైన కీటకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ, సమీకృత పురుగుల నిర్వహణ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇచ్చేలా రూపొందించబడింది.
BASF మెలైరా మరియు ఇన్వెరిస్ గోల్డ్తో, మేము స్థానిక వ్యవసాయ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన పరిష్కారాలతో భారతదేశంలో మా పంట రక్షణ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తున్నాము" అని BASF అగ్రికల్చరల్ సొల్యూషన్స్ ఇండియా డైరెక్టర్ గిరిధర్ రానువా అన్నారు. “ఈ ఆవిష్కరణలు రైతులు నిరోధకతను నిర్వహించడానికి, తెగుళ్లు మరియు పురుగుల ఒత్తిడిని పరిష్కరించడానికి మరియు మరింత స్థిరమైన మార్గంలో ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడటానికి పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిలో మా నిరంతర పెట్టుబడిని ప్రతిబింబిస్తాయి.”
మెలైరా మరియు ఇన్వెరిస్ గోల్డ్లను ప్రారంభించడంతో, BASF భారతదేశంలో తన పంట రక్షణ పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, ఉత్పాదకత మరియు సుస్థిరతను సమతుల్యం చేసే పరిష్కారాలతో రైతులకు మద్దతు ఇస్తోంది.
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