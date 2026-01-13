డొనాల్డ్ ట్రంప్కు ఏమైంది.. భారత్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారా.. ఇరాన్కు సుంకం.. బాస్మతికి దెబ్బ?
ఇరాన్తో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగించే ఏ దేశానికైనా 25 శాతం సుంకం విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం ప్రపంచ వాణిజ్య మార్గాల్లో అనిశ్చితిని తీవ్రతరం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశ వ్యవసాయ-ఎగుమతి రంగం, ముఖ్యంగా బాస్మతి బియ్యం ఎగుమతులు పరోక్షంగా కానీ స్పష్టమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
భారత బాస్మతి బియ్యం కోసం ఇరాన్ అతిపెద్ద గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా ఉంది. ఎగుమతి పరిమాణంలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉంది. అయితే, ఇరాన్తో వాణిజ్యం కోసం మూడవ దేశాలను జరిమానా విధించే ప్రతిపాదిత సుంకం, చెల్లింపు విధానాలను క్లిష్టతరం చేస్తుంది. లావాదేవీల నష్టాలను పెంచుతుంది.
మార్కెట్ ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉన్న సమయంలో కొనుగోలుదారుల విశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తుంది. పరిశ్రమ డేటా ప్రకారం, ఏప్రిల్-నవంబర్ 2025-26 మధ్యకాలంలో ఇరాన్కు భారతదేశం బాస్మతి బియ్యం ఎగుమతులు అమెరికా డాలర్లు 468.10 మిలియన్లు కాగా, మొత్తం 5.99 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎగుమతులు జరిగాయి.
అదనపు భౌగోళిక రాజకీయ మరియు ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు ఆర్డర్ ప్రవాహాలను మరింత నెమ్మదింపజేస్తాయని మరియు షిప్మెంట్లను ఆలస్యం చేస్తాయని ఇండియన్ రైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫెడరేషన్ (ఐఆర్ఈఎఫ్) హెచ్చరించింది, ఇది ఎగుమతిదారులు, రైతులపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
దేశంలో అంతర్గత అస్థిరత, ఆర్థిక అంతరాయాలను పేర్కొంటూ ఐఆర్ఈఎఫ్ ఇప్పటికే ఇరాన్తో ముడిపడి ఉన్న బియ్యం వ్యాపారంలో కనిపించే ఒత్తిడిని గుర్తించింది. ఈ పరిస్థితిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఐఆర్ఈఎఫ్ జాతీయ అధ్యక్షుడు ప్రేమ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ చారిత్రాత్మకంగా భారతీయ బాస్మతికి మూలస్తంభ మార్కెట్గా ఉందని, అయితే ప్రస్తుత అంతర్గత గందరగోళం వాణిజ్య మార్గాలను దెబ్బతీసిందని, చెల్లింపులను మందగించిందని, కొనుగోలుదారుల విశ్వాసాన్ని ప్రభావితం చేసిందని అన్నారు.
భారతీయ మండీలలో తక్షణ పతనం కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ బాస్మతి ధరలు కొన్ని రోజుల్లోనే బాగా తగ్గాయ అని గార్గ్ అన్నారు. ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటన అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ ఛానెల్లు, బీమా సంస్థలు ఆహారం వంటి ముఖ్యమైన వస్తువులకు కూడా ఇరాన్-సంబంధిత లావాదేవీలను సులభతరం చేయకపోవడం ద్వారా ఈ సవాళ్లను మరింత పెంచుతుంది. ఇలా భారత్ ఎగుమతులపై ఇప్పటికే సుంకాలు పెంచిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. భారత్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారా అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
భారత్ను ఇబ్బందులకు గురిచేసేందుకు అమెరికా ప్రయత్నాలు చేస్తుందా అని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇరాన్తో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగించే ఏ దేశానికైనా 25 శాతం సుంకం విధిస్తున్నట్లు చేసిన ప్రకటన భారత వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీయడంలో భాగమా అంటూ వ్యాపార నిపుణులు భావిస్తున్నారు.