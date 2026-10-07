బత్తిస్ వాలీ స్మైల్ బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క శాలరీ వాలా ప్లాన్ కథ
ప్రతి నెలా చివర్లో, బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్లోని ప్రతిఒక్కరూ అడిగే ప్రశ్న - 31వ తేదీ తర్వాత ఏమొస్తుంది? చాలా మందికి సమాధానం చాలా సులభం: 1వ తేదీ. కానీ బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో సమాధానం భిన్నంగా ఉంటుంది: 32. ఎందుకంటే, 31వ తేదీ, లేదా ఇక్తీస్, నెలలోని అత్యంత సంతోషకరమైన నోటిఫికేషన్లలో ఒకటైన 'జీతం జమ అయింది' (Salary Credited) అనే దానితో ముడిపడి ఉంటుంది. ఆ సందేశం తర్వాత సాధారణంగా కనిపించేది ఒక పెద్ద చిరునవ్వు, ఒక 'బత్తిస్ వాలీ స్మైల్' (Battis Wali Smile).
తన 'శాలరీ వాలా ప్లాన్' (Salary Wala Plan) ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తూ, బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ 'బత్తిస్ వాలీ స్మైల్' అనే కొత్త చిత్రాన్ని విడుదల చేసింది. ఇది సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్లను (SWPలు) సులభంగా అర్థమయ్యేలా చేయడానికి హాస్యం మరియు సులభంగా అర్థమయ్యే సాంస్కృతిక అంతర్దృష్టిని ఉపయోగిస్తుంది.
ఈ చిత్రం యొక్క సారాంశం ఒక సాధారణ పరిశీలన. జీతాలు వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు, వృత్తులు మారవచ్చు, మరియు జీవిత దశలు మారవచ్చు, కానీ మన ఖాతాలో డబ్బు జమ అయినప్పుడు కలిగే ఆనందం మాత్రం సార్వత్రికంగా ఉంటుంది. ఈ అనుభూతి జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులు, వ్యాపార యజమానులు, ఫ్రీలాన్సర్లు మరియు పదవీ విరమణ చేసిన వారికి సమానంగా కలుగుతుంది. 'శాలరీ వాలా ప్లాన్' ఆ సుపరిచితమైన అనుభవాన్ని SWPకి అనుసంధానిస్తుంది. దీని ద్వారా పెట్టుబడిదారులు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడుల నుండి నిర్ణీత వ్యవధిలో ఒక స్థిరమైన మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు, అదే సమయంలో మిగిలిన పెట్టుబడి అలాగే ఉండి, వృద్ధి చెందే అవకాశాన్ని పొందుతుంది.
ఈ ప్రచారం గురించి బంధన్ ఏఎంసీ సీఈఓ విశాల్ కపూర్ మాట్లాడుతూ, "'బత్తిస్ వాలీ స్మైల్' వెనుక ఉన్న ఆలోచన చాలా సరళమైనది మరియు మానవతా దృక్పథంతో కూడుకున్నది. క్రమం తప్పకుండా డబ్బు అందుకోవడం వల్ల కలిగే ఆనందాన్ని, భరోసాను చాలా మంది అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ ప్రచారం ద్వారా, జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నవారు లేదా పదవీ విరమణ చేసినవారు అనే తేడా లేకుండా, జీతం జమ అవ్వడంతో ముడిపడి ఉన్న అనుభూతికి ప్రతిఒక్కరూ విలువ ఇస్తారని మేము చూపించాలనుకున్నాము. ఆ సుపరిచితమైన భావోద్వేగాన్ని SWPలకు అనుసంధానించడం ద్వారా, ఈ భావనను సులభంగా అర్థమయ్యేలా మరియు అందరికీ చేరువయ్యేలా చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాము." అని అన్నారు.
‘ఆల్ ఇన్’ క్రియేటివ్ విభాగానికి చెందిన జేన్ సెక్యూరా ఇలా అన్నారు, “జీతం వచ్చిన రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన చిరునవ్వుతో వస్తుంది. SWP మీకు క్రమం తప్పకుండా జీతం లాంటి ఆదాయాన్ని ఇవ్వగలిగినప్పుడు, దానితో వచ్చే ఆ అనుభూతికి ఒక పేరు ఎందుకు పెట్టకూడదు అని మేము అనుకున్నాము. అలా ‘బత్తిస్ వాలీ స్మైల్’ పుట్టింది.”
ఈ ప్రచారంలోని ప్రధాన చిత్రం, రోజువారీ పరిస్థితులలో "31 తర్వాత 32 వస్తుంది" అని పట్టుబట్టే ఒక వ్యక్తిని అనుసరిస్తుంది. అతని గందరగోళ తర్కం అతని చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ అయోమయానికి గురి చేస్తుంది, చివరికి అసలు విషయం వెల్లడయ్యే వరకు: అతనికి, 32వ తేదీ అనేది క్యాలెండర్లోని ఒక తేదీ కాదు. అది జీతం వచ్చిన తర్వాత కనిపించే చిరునవ్వు.
ఈ ప్రచారం SWPలను ఉపసంహరణలుగా కాకుండా, పెట్టుబడుల నుండి క్రమమైన నగదు ప్రవాహాన్ని సృష్టించే మార్గంగా పునఃరూపకల్పన చేస్తుంది. తద్వారా, తరచుగా సంక్లిష్టమైనదిగా లేదా కేవలం పదవీ విరమణ చేసిన వారి కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించినదిగా భావించే ఒక భావనను పెట్టుబడిదారులు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
హాస్యం, సాంస్కృతిక పరిచయం మరియు పెట్టుబడిదారుల అవగాహనల సమ్మేళనంతో, రోజువారీ జీవితంలోని కథల ద్వారా ఆర్థిక భావనలను సులభతరం చేయాలనే బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ప్రయత్నాన్ని 'బత్తిస్ వాలీ స్మైల్' కొనసాగిస్తోంది. ఎందుకంటే, క్యాలెండర్ 31వ తేదీ నుండి 1వ తేదీకి మారినప్పటికీ, కొన్ని చిరునవ్వులు చాలా కాలం పాటు నిలిచి ఉండటానికి అర్హమైనవి.