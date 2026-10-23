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  4. BENELLI INDIA LAUNCHES TRK 552 and TRK 552X, BRINGING MORE POWER, TECHNOLOGY and ADVENTURE TO THE TRK LEGACY
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (23:06 IST)

బెనెల్లీ ఇండియా నుంచి TRK 552, TRK 552X విడుదల

TRK 552
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (23:09 IST)
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హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ సూపర్‌బైక్ తయారీ సంస్థల్లో ఒకటైన బెనెల్లీ ఇండియా, TRK 552 తారు రోడ్ల కోసం రూపొందినది, TRK 552X- తారు రోడ్లను దాటి వెళ్లేందుకు రూపొందినది అనే రెండు మోడళ్లను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. దీంతో, ఎంతో ఆదరణ పొందిన తన TRK అడ్వెంచర్-టూరింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను సంస్థ సమగ్రంగా తీర్చిదిద్ది తదుపరి దశకు తీసుకెళ్లింది.
 
బెనెల్లీ TRK 552, TRK 552X మోడళ్లు 22 అక్టోబర్ 2026 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అధీకృత బెనెల్లీ కీవే డీలర్‌షిప్‌లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. TRK 552 ధర ₹7,22,000/- కాగా, TRK 552X ధర ₹7,74,000/గా నిర్ణయించారు. TRK 552X లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ధర ₹7,90,000/- (అన్ని ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్, భారత్). అధీకృత బెనెల్లీ కీవే డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా 22 అక్టోబర్ 2026 నుంచి బుకింగ్‌లు ప్రారంభమవుతాయి.
 
ఈ రెండు మోటార్‌సైకిళ్లను వేర్వేరు రైడింగ్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అభివృద్ధి చేశారు. ఎక్కువగా తారు రోడ్లపై ప్రయాణిస్తూ, సుదూర టూరింగ్ చేసే రైడర్ల కోసం TRK 552ను రూపొందించారు. మరోవైపు, TRK 552X స్పోక్ వీల్స్, అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, ఆఫ్-రోడ్‌కు మరింత అనువైన వీల్, టైర్ కాన్ఫిగరేషన్‌తో ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ అడ్వెంచర్ సామర్థ్యాన్ని మరింత విస్తరిస్తుంది. ఈ విషయంలో ఇది తన ముందు తరం మోడళ్లైన TRK 502, TRK 502X బాటలోనే సాగుతుంది.
 
TRKకు ఉన్న టూరింగ్ DNAను ఆధారంగా చేసుకుని, కొత్త తరం మోడళ్లలో 554cc లిక్విడ్-కూల్డ్ ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్తో పాటు మెరుగైన ఛాసిస్ హార్డ్‌వేర్, అప్‌గ్రేడ్ చేసిన రైడర్ టెక్నాలజీ, టూరింగ్‌కు ప్రాధాన్యమిచ్చే సమగ్ర ఫీచర్లను అందించారు. ఈ కొత్త ఇంజన్ 8,500 rpm వద్ద 52 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 49 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంజన్‌కు సిక్స్-స్పీడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్, స్లిప్పర్ క్లచ్ జతచేయడంతో రైడర్లకు బలమైన పెర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటు డౌన్‌షిఫ్ట్ సమయంలో మరింత సాఫీ నియంత్రణ లభిస్తుంది.
 
అప్‌డేట్ చేసిన TRK ప్లాట్‌ఫామ్‌లో 5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, నావిగేషన్, T-BOX కనెక్టివిటీతో కూడిన మరింత సమగ్రమైన రైడర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో కాక్‌పిట్ మరింత ఉపయోగకరంగా మారింది. టూరింగ్ అంటే కేవలం దూరాన్ని అధిగమించడం మాత్రమే కాదని భావించే రైడర్ల కోసం కొత్త TRK 552, TRK 552X టెక్నాలజీ, సౌకర్యం, సామర్థ్యాన్ని ఒకచోట చేర్చి, ప్రయాణాన్నే అనుభవంలో విడదీయరాని భాగంగా మారుస్తాయి.
 
ఈ విడుదల సందర్భంగా బెనెల్లీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ వికాస్ ఝాబఖ్ మాట్లాడుతూ, “TRK అనే పేరు టూరింగ్‌కు, కొత్త దారులను అన్వేషించే స్ఫూర్తికి పర్యాయపదంగా మారింది. కొత్త TRK 552, TRK 552X ఆ ఆలోచనా విధానాన్ని కొత్త తరంలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే రైడర్లకు అత్యంత ముఖ్యమైన పెర్ఫార్మెన్స్, సౌకర్యం, నియంత్రణ, టెక్నాలజీ, బహుముఖ సామర్థ్యం వంటి అంశాలపై మేం దృష్టి పెట్టాం. కొత్త 554cc ఇంజన్, అప్‌గ్రేడ్ చేసిన ఛాసిస్ భాగాలు, కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు, మెరుగైన టూరింగ్ పరికరాలతో కొత్త TRK 552 ఫ్యామిలీని రైడర్లు మరింత దూరం అన్వేషించే స్వేచ్ఛను ఇచ్చేలా రూపొందించాం. వారి ప్రయాణం హైవేకే పరిమితమైనా, దాన్ని దాటి సాగినా సరే.” అని అన్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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