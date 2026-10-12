బిర్యానీ రుచులను పరిచయం చేస్తున్న థమ్స్ అప్ తూఫానీ బిర్యానీ హంట్ సీజన్ 3
నిజమైన బిర్యానీ ప్రియులకు, అద్భుతమైన బిర్యానీ రుచి చూడటానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్లడం సబబే. అత్యుత్తమ బిర్యానీలు ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా కనిపించేవి లేదా పెద్ద సంఖ్యలో జనాలను ఆకర్షించేవి కావు. కానీ, స్థానికులు ఇతరులకు సిఫార్సు చేస్తూ, మళ్లీ మళ్లీ తినడానికి వెళ్లే చోట్లే అద్భుతమైన బిర్యానీలు దొరుకుతుంటాయి. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన బిర్యానీ రుచులను వెతికే ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, బిర్యానీపై భారతీయులకు ఉన్న అపారమైన ప్రేమను, ఈ వంటకంతో థమ్స్ అప్కు ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని చాటిచెప్పేందుకు ‘తూఫానీ బిర్యానీ హంట్’ మూడవ సీజన్తో థమ్స్ అప్ తిరిగి వచ్చింది.
చెఫ్ రణ్వీర్ బ్రార్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ కొత్త సీజన్లో, ఆయన ‘తూఫానీ’ బృందం దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేకమైన స్థానిక బిర్యానీల వెనుక ఉన్న కథలు, రుచులు, వాటిని తయారుచేసే వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుంటూ ప్రయాణిస్తుంది. దశాబ్దాలుగా పేరుపొందిన హోటళ్ల నుంచి, తమ ప్రాంతంలో ఎంతో పేరు సంపాదించిన గృహ వంట నిపుణుల వరకు, ఈ సీజన్లో ఎన్నో ప్రత్యేకమైన బిర్యానీ రుచులను పరిచయం చేయనున్నారు.
నిజమైన బిర్యానీ ప్రియులు అనుసరించే మార్గంలోనే ఈ అన్వేషణ సాగుతుంది. అందరికీ తెలిసిన రుచులకే పరిమితం కాకుండా, కొత్త రుచులను వెతుకుతూ, స్థానికుల సిఫార్సులను అనుసరిస్తూ, జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే అద్భుతమైన బిర్యానీని కనుగొనడమే ఈ ప్రయాణం లక్ష్యం. ‘తూఫానీ బిర్యానీ హంట్’ ద్వారా, కొత్త రుచులను అన్వేషించే సంస్కృతిని, తదుపరి అద్భుతమైన బిర్యానీ ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలిసిన స్థానికులను థమ్స్ అప్ గౌరవిస్తోంది.
సుమేలి చటర్జీ, స్పార్క్లింగ్ ఫ్లేవర్స్ కేటగరీ హెడ్, కోకా-కోలా ఇండియా మరియు సౌత్-వెస్ట్ ఆసియా ఇలా అన్నారు, “ఒక ప్లేట్ బిర్యానీ, చల్లటి థమ్స్ అప్, చుట్టూ స్నేహితులు ఉంటే చాలు.. ఎన్నో కథలు మొదలవుతాయి, కొత్త సాహసాలకు దారులు తెరుచుకుంటాయి. ‘తూఫానీ బిర్యానీ హంట్’ కొత్త సీజన్లో, చెఫ్ రణ్వీర్ బ్రార్ తన బృందంతో కలిసి, ఎప్పుడూ తినే బిర్యానీలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి నగరంలోని బిర్యానీ ప్రత్యేకతను చాటిచెప్పే అంతగా తెలియని ప్రదేశాలను అన్వేషించనున్నారు. పేరుప్రఖ్యాతుల కంటే రుచికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ఒక్కో ప్లేట్తో ప్రజల మనసులు గెలుచుకున్న హోటళ్లు, వంటకాలను ఈ కార్యక్రమం పరిచయం చేస్తుంది. బిర్యానీ వేడుకలో కీలకమైన రెండు బ్రాండ్లైన థమ్స్ అప్, దావత్ ఈ భాగస్వామ్యంతో ఒక్కటయ్యాయి. కలిసి బిర్యానీని ఆస్వాదించే ప్రతి సందర్భాన్ని థమ్స్ అప్ మరింత ‘తూఫానీ’గా మార్చనుంది.”
ఈ సీజన్లోని ‘తూఫానీ బిర్యానీ హంట్’ కోసం థమ్స్ అప్ తొలిసారిగా దావత్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. బిర్యానీపై ఉన్న అపారమైన ప్రేమతో పాటు, ఈ వంటకం చుట్టూ ప్రత్యేకమైన అనుభవాలను అందించాలనే లక్ష్యంతో రెండు బ్రాండ్లు చేతులు కలిపాయి. భారతీయ ఆహార సంస్కృతిలో బిర్యానీకి ఉన్న ప్రత్యేక స్థానాన్ని చాటిచెప్పే సంప్రదాయాలు, కథలు, వంటకళను వేడుకగా జరుపుకోవడమే ఈ భాగస్వామ్యం ఉద్దేశం. ఇందులో భాగంగా, థమ్స్ అప్లోని ‘తూఫానీ స్ఫూర్తి’, బియ్యం ఉత్పత్తుల్లో దావత్కు ఉన్న నైపుణ్యం కలిసివస్తున్నాయి.
మిస్టర్ రితేష్ సూద్, చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్- ఇండియా & ఫార్ ఈస్ట్, ఎల్టి ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ మాట్లాడుతూ, “బిర్యానీ ప్రియులతో దావత్కు® ఎంతోకాలంగా ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. బిర్యానీ వేడుకలను నిర్వహించడం నుంచి, ఈ వంటకం చుట్టూ మరపురాని అనుభవాలను అందించడం వరకు, ప్రజలను ఒకచోట చేర్చి, బిర్యానీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన సంప్రదాయాలు, రుచులు, కథలను వేడుకగా జరుపుకోవడమే మా లక్ష్యం. థమ్స్ అప్ ‘తూఫానీ బిర్యానీ హంట్’తో భాగస్వామ్యం ద్వారా, అసలైన బిర్యానీ రుచుల వెనుక ఉన్న కథలను వెలుగులోకి తీసుకురావాలని, వాటిని అందరితో పంచుకోవాలని, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బిర్యానీ ప్రియులకు మరింత ఆసక్తికరమైన అనుభవాన్ని అందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము,” అని అన్నారు.
‘తూఫానీ బిర్యానీ హంట్’ ద్వారా, బిర్యానీపై భారతీయులకు ఉన్న ప్రేమను, కొత్త రుచులను వెతకాలనే ఆసక్తిని, వాటి గురించి జరిగే చర్చలను థమ్స్ అప్ మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ అన్వేషణ కొనసాగుతున్న కొద్దీ, బిర్యానీ కథలను ఆహార ప్రియుల చర్చల్లో ప్రధానంగా నిలపడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బిర్యానీ ప్రియులు తమ తదుపరి ఇష్టమైన బిర్యానీని ఎక్కడ రుచి చూడాలో తెలుసుకునేలా చేయనుంది.