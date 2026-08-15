మహీంద్రా నుండి బ్లాజో ఐ-ట్రక్
ముంబై: మహీంద్రా గ్రూప్లో భాగమైన మహీంద్రా ట్రక్ అండ్ బస్, రవాణాదారులు మరియు ఫ్లీట్ ఓనర్లకు 'ప్రాఫిట్ కా రాకెట్' అనే ప్రధాన వాగ్దానంతో రూపొందించబడిన సరికొత్త హెవీ కమర్షియల్ ట్రక్ 'బ్లాజో ఐ-ట్రక్' (BLAZO i-TRK)ను ఆవిష్కరించింది. ఇది ఒక ట్రక్ మాత్రమే కాకుండా, పూర్తి బిజినెస్ సొల్యూషన్గా రూపుదిద్దుకుంది. బ్లాజో ఐ-ట్రక్ అత్యుత్తమ ఇంధన సామర్థ్యం, హై-పెర్ఫార్మెన్స్ పవర్ట్రైన్, స్మార్ట్ కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీలు మరియు ఇండస్ట్రీలో మునుపెన్నడూ లేని అప్టైమ్ గ్యారెంటీని కలిగి ఉంది. ఇది వినియోగదారులు తమ సంపాదనను గరిష్ట స్థాయికి పెంచుకోవడానికి, ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచుకోవడానికి, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి మరియు తమ ఫ్లీట్పై మరింత మెరుగైన నియంత్రణను సాధించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. బ్లాజో ఐ-ట్రక్ మూడు శక్తివంతమైన కస్టమర్ భరోసాలతో తీర్చిదిద్దబడింది. అవేమిటంటే:
మరింత సంపాదన (Earn More)
10% మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందించే ఈ ట్రక్లో ఏఐ-పవర్డ్ 'ఐఫ్యూయెల్స్మార్ట్' ఆటో డ్రైవ్ మోడ్, 'టర్బోమ్యాక్స్' టర్బోచార్జర్, 'ఆప్టిఫ్యూయెల్' ఎయిర్ కంప్రెసర్ మరియు అనేక ఇతర హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ నూతన ఆవిష్కరణలను జోడించారు. దీనివల్ల ప్రతి చుక్క ఇంధనం నుండి గరిష్ట విలువను రాబట్టవచ్చు. ఇలా చేసిన ఆదా ద్వారా ఐదేళ్లలో ప్రతి ట్రక్పై రూ. 15 లక్షల వరకు అదనపు లాభం పొందే అవకాశం ఉంది, ఇది వినియోగదారులు తమ వ్యాపారాన్ని వేగంగా వృద్ధి చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం (Run More)
బ్లాజో ఐ-ట్రక్ శ్రేణి అంతటా మహీంద్రాకు చెందిన నమ్మదగిన, అత్యుత్తమ 320 హెచ్పీ 'ఎమ్పవర్' (mPOWER) ఇంజిన్ అమర్చబడి ఉంది. ఇది బలమైన పనితీరును, అధిక విశ్వసనీయతను మరియు మెరుగైన ఉత్పాదకతను అందిస్తుంది. 'కమ్ఫిమ్యాక్స్' (COMFiMAXX) సస్పెండెడ్ సీట్, 'ఈజీక్రూజ్' (EzyCruise) క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హ్యాండ్స్ఫ్రీ కోసం మైక్తో కూడిన బ్లూటూత్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, విశాలమైన, ప్రీమియం మరియు ఎర్గోనామిక్ ఏసీ క్యాబిన్ ద్వారా డ్రైవర్లకు మెరుగైన సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఇది సుదూర ప్రయాణాలలో డ్రైవర్లను ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది, తద్వారా ఫ్లీట్లు మరింత సమర్థవంతంగా ఎక్కువ ట్రిప్లను పూర్తి చేయగలవు.
ప్రతి బ్లాజో ఐ-ట్రక్కు మహీంద్రా యొక్క సమగ్ర సర్వీస్ అష్యూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ తోడ్పాటు ఉంది. వాహనం అందుబాటులో ఉండేలా చూసేందుకు మరియు నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ఇది రూపకల్పన చేయబడింది. దీని ప్రధాన ప్రత్యేకత ఇండస్ట్రీలో మొదటిసారిగా అందిస్తున్న 48 గంటల అప్టైమ్ గ్యారెంటీ*. దీని ప్రకారం, ఇచ్చిన 48 గంటల గడువులోగా వాహనాన్ని రోడ్డుపైకి తీసుకురాకపోతే వినియోగదారులకు రోజుకు రూ. 10,000* అందజేస్తారు. జాతీయ రహదారులపై 75 కి.మీ మరియు రాష్ట్ర రహదారులపై 50 కి.మీ పరిధిలో విస్తరిస్తున్న సర్వీస్ సెంటర్లు మరియు మహీంద్రా క్విక్ సర్వీస్ పాయింట్లు (mQSPs) దీనికి తోడ్పాటుగా నిలుస్తున్నాయి.
దీనికి తోడు మహీంద్రా 'పార్ట్స్ సప్లై గ్యారెంటీ'* డీలర్ నెట్వర్క్లో 250 కీలకమైన విడిభాగాల లభ్యతకు భరోసా ఇస్తుంది. హామీ ఇవ్వబడిన విడిభాగం 24 గంటల వ్యవధిలో అందుబాటులో ఉంచకపోతే, వినియోగదారు ఆ భాగాన్ని ఉచితంగా పొందేందుకు అర్హులు*. అంతేకాకుండా ఇది 100కి పైగా విడిభాగాలపై అత్యుత్తమ వారంటీని అందిస్తుంది.