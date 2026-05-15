హైదరాబాద్లోని నైపర్ సంస్థతో బెహ్రింగర్ ఇంగెల్ హైమ్ ఇండియా అవగాహన ఒప్పందం
హైదరాబాద్: బోహ్రింగర్ ఇంగెల్హీమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్తో రెండు వేర్వేరు అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక సంయుక్త కార్యక్రమంలో రెండు ఐదేళ్ల ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరిగాయి. ఇవి ఉమ్మడి పరిశోధన కార్యక్రమాలు, విద్యా మార్పిడి, సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాల ద్వారా ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశోధన, విద్య, ఆవిష్కరణలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఒక ఫ్రేంవర్క్ ఏర్పాటు చేస్తాయి.
ఒప్పంద(MoU) సంతకాల కార్యక్రమంలో NIPER-అహ్మదాబాద్ మరియు హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ Prof శైలేంద్ర సరఫ్, అలాగే NIPER హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రొఫెసర్, డీన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ నందూరి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జితేందర్ మదన్ పాల్గొన్నారు. ఈ ఒప్పంద నిబంధనల ప్రకారం, Boehringer Ingelheim India సంస్థ, ఈ రెండు సంస్థలకు చెందిన పరిశోధకులు మరియు అధ్యాపకులు తమ సంస్థ యొక్క ప్రపంచ స్థాయి 'ఓపెన్ సైన్స్ పోర్టల్' అయిన opnMeను వినియోగించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
opnMe ద్వారా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తలు ప్రాథమిక జీవశాస్త్రంలో కొత్త ప్రశ్నలు అడగడానికి ఉపయోగించే అవే అణువులు ఇప్పుడు గాంధీనగర్లోని పరిశోధకుల చేతుల్లోకి రానున్నాయి. ఈ విధంగానే ఒక ఉత్పాదక రాష్ట్రం, ఆవిష్కరణల రాష్ట్రంగా ఎదుగుతుంది. మరియు బయోఫార్మా శక్తి, హైదరాబాద్లోని NIPERతో కుదుర్చుకున్న ఈ భాగస్వామ్యంతో, భారతదేశపు తదుపరి ఫార్మాస్యూటికల్ అధ్యాయంలో బయోలాజిక్స్ను కేంద్ర స్థానంలో నిలిపింది.
హైదరాబాద్ భారతదేశపు బల్క్ డ్రగ్ రాజధానిగా విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందింది. దేశంలోని యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రిడియంట్ ఉత్పత్తి మరియు బల్క్ డ్రగ్ ఎగుమతులలో ఇది గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉంది. భారతదేశపు మొట్టమొదటి వ్యవస్థీకృత లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్ అయిన జీనోమ్ వ్యాలీ ఈ నగరంలోనే ఉంది. అంతేకాకుండా, దేశంలోని అనేక ప్రముఖ బయోఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వ్యాక్సిన్ తయారీదారులకు ఇది కేంద్రంగా ఉంది. హైదరాబాద్లోని నైపర్తో ఈ సహకారం, భారతదేశపు బయోఫార్మాస్యూటికల్ ఆశయాలకు కీలకమైన ఈ వ్యవస్థ యొక్క పరిశోధన, ప్రతిభ పునాదిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
ఈ సహకారాలు భారత ప్రభుత్వ విక్సిత్ భారత్ 2047 దార్శనికతకు మరియు కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో ప్రకటించిన పదివేల కోట్ల రూపాయల జాతీయ మిషన్ అయిన బయోఫార్మా శక్తి(జ్ఞానం, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణల ద్వారా ఆరోగ్య సంరక్షణ పురోగతి వ్యూహం)కి అనుగుణంగా ఉన్నాయి. బయోఫార్మా శక్తి, మూడు కొత్త సంస్థలను స్థాపించడం ద్వారా, ఇప్పటికే ఉన్న ఏడింటిని ట్రాన్స్లేషనల్ రీసెర్చ్, ఫార్మాస్యూటికల్ టాలెంట్ డెవలప్మెంట్లో సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్(CoE)లుగా ఉన్నతీకరించడం ద్వారా బయోఫార్మా-కేంద్రీకృత జాతీయ ఫార్మాస్యూటికల్ విద్యా, పరిశోధనా సంస్థల నెట్వర్క్ను విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
2026లో రాయ్బరేలి మరియు హాజీపూర్లోని సంస్థలతో కుదుర్చుకున్న భాగస్వామ్యాలకు ఈ రెండు అవగాహన ఒప్పందాలు(MoUs) కొనసాగింపుగా నిలుస్తాయి. ఈ కొత్త ఒప్పందాలతో, బోహ్రింగర్ ఇంగెల్హీమ్ ఇండియా యొక్క ఓపెన్ సైన్స్ సహకారం ఇప్పుడు ఉత్తర, తూర్పు, పశ్చిమ, దక్షిణ భారతదేశం అంతటా విస్తరించింది.
డా.శైలేంద్ర సరఫ్, డైరెక్టర్, NIPER- అహ్మదాబాద్ మరియు హైదరాబాద్, భారతదేశం జెనరిక్స్-ఆధారిత ఫార్మాస్యూటికల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి ఆవిష్కరణ-ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మారడం అనేది ఏ ఒక్క సంస్థ లేదా ఏ ఒక్క కంపెనీ వల్ల జరగదు. దేశవ్యాప్తంగా మనం నిర్మిస్తున్న విద్యా-పరిశ్రమల నెట్వర్క్ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. మన రెండు అత్యంత ముఖ్యమైన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్తో ఒకే రోజున రెండు అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయడం అనేది, బయోఫార్మా శక్తి పనిచేయాల్సిన వేగాన్ని, ప్రస్తుతం ఈ రంగం అనుసరిస్తున్న వేగాన్ని తెలియజేస్తుంది.
బోహ్రింగర్ ఇంగెల్హీమ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మీనల్ గౌరీ మాట్లాడుతూ, బోహ్రింగర్ ఇంగెల్హీమ్ శాస్త్రవేత్తలు తాము రూపొందించిన దానిని ప్రపంచ పరిశోధనా సమాజంతో పంచుకోవడానికి ఒక మార్గంగా opnMe ప్రారంభమైంది. భారతదేశంలో, ఇది అంతకు మించి, రాబోయే దశాబ్దంలో దేశ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రతిభను తీర్చిదిద్దే సంస్థలతో కూడిన ఒక వ్యవస్థీకృత భాగస్వామ్యాల నెట్వర్క్గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. రాయ్బరేలీ, హాజీపూర్ తర్వాత, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన నిబద్ధత. భారతదేశ ఫార్మాస్యూటికల్ విద్యా నెట్వర్క్కు మా దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేయడంగా మేము దీనిని చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా భారతదేశపు బయోఫార్మాస్యూటికల్ క్లస్టర్ అత్యధికంగా కేంద్రీకృతమై ఉన్న హైదరాబాద్లో, బయోఫార్మా శక్తి జాతీయ అజెండాలో ఉంచిన ప్రశ్నల వైపు పరిశోధనా వర్గం ఇప్పటికే దృష్టి సారించడాన్ని ఆ నిబద్ధత గమనిస్తోంది.
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే కొత్త పోస్టర్
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Sureshbabu: నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
Peddi : పెద్ది నుంచి శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఫెరోషియస్ లుక్ రిలీజ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.