ఆదివారం, 10 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025 (23:11 IST)

గోబౌల్ట్ పేరిట కొత్త గుర్తింపును ఆవిష్కరించిన బౌల్ట్

Tarun and Varun
హైదరాబాద్: భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వేరబల్ బ్రాండ్ అయిన బౌల్ట్ దాని తదుపరి దశ విస్తరణపై దృష్టి సారించింది. దీనిలో భాగంగా కొత్త బ్రాండ్ పేరు గోబౌల్ట్, కొత్త లోగో విడుదల చేయటం తో పాటుగా మరింత దృష్టి కేంద్రీకరించిన వ్యాపార వ్యూహం, సాంకేతికత, డిజైన్,  రిటైల్ వృద్ధిలో గణనీయమైన పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. ప్రోత్సాహకరమైన రీతిలో ఆర్థిక సంవత్సరం 2025 ఫలితాల తర్వాత ఇది వస్తుంది. ఈ బ్రాండ్ గత ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని రూ. 800 కోట్లతో ముగించింది, రెండేళ్లలో దాని ఆదాయాన్ని దాదాపు రెట్టింపు చేసింది. గోబౌల్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో రూ.1,000 కోట్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
నేటి డిజిటల్-ఫస్ట్ వినియోగదారులు వేగవంతమైన జీవితాలకు అలవాటుపడ్డారు, భావి ఆలోచనలతో ఉంటున్నారు. అనుమతి కోసం వేచి ఉండకుండా వ్యవహరిస్తున్నారు. వారు తమతో పాటుగా వేగంగా కదిలే బ్రాండ్‌లను డిమాండ్ చేస్తున్నారు, గోబౌల్ట్ ఆ వేగాన్ని అందిస్తుంది. గో అనే పదం బ్రాండ్ యొక్క డిఎన్ఏలో అంతర్లీనంగా మిళితమైన వేగం, ఆశయం, పరివర్తనతో మనస్తత్వ మార్పును సూచిస్తుంది. ఈ పరివర్తన ఉత్పత్తి రూపకల్పన మరియు రిటైల్ విస్తరణ నుండి గ్లోబల్ పొజిషనింగ్, వినియోగదారు అనుభవం వరకు మొత్తం వ్యాపార వ్యూహంలో విస్తరించింది.
 
కొత్త బ్రాండ్ లోగో రెండు సంకేత అంశాలను కలిగి ఉంది. స్క్రూహెడ్ మరియు బాణం. అంతర్గత బలం, ఆవిష్కరణ, ఖచ్చితత్వాన్ని స్క్రూ కలిగి ఉంటుంది, అయితే బాణం మాత్రం బ్రాండ్‌లో గో అనే పదాన్ని జోడించడాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది బ్రాండ్ భవిష్యత్ సాంకేతికతను నిర్మించడం, పరివర్తనలోకి కదలికను సూచిస్తుంది. సమిష్టిగా అవి గోబౌల్ట్ ఎవరు, బ్రాండ్ ఎక్కడికి వెళుతుందో ప్రతిబింబిస్తాయి. గోబౌల్ట్ సహవ్యవస్థాపకులు వరుణ్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, బౌల్ట్ ఎల్లప్పుడూ నాకు బ్రాండ్ కంటే ఎక్కువే. ఇది ఒక అభిరుచి గల ప్రాజెక్ట్‌గా ప్రారంభమైంది, నేను హృదయపూర్వకంగా, ఉత్సాహంగా, నమ్మకంతో దీనిని అభివృద్ధి చేశాను. గోబౌల్ట్‌తో, ఇది కేవలం కొత్త పేరు కాదు; ఇది వ్యక్తిగత మైలురాయి.
 
మనం ఆలోచించే, నిర్వహించే, నిర్మించే విధానాన్ని మేము మారుస్తున్నాము. గోబౌల్ట్ అనేది తదుపరితరం యొక్క వేగం, వ్యక్తిత్వంతో సమలేఖనం చేయబడిన, సిద్ధంగా ఉన్న బ్రాండ్. ఈ రీబ్రాండ్ వేగంగా కదలడం, పెద్దగా ఆలోచించడం, భారతీయ ఆవిష్కరణలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లడం అనే మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. నా వరకూ, ఇది మార్పును కొనసాగించడం గురించి మాత్రమే కాదు, దానిని నడిపించడం. గోబౌల్ట్ అనేది పునర్నిర్మాణం, రీబూట్ మరియు మేము సేవ చేసే యువత వలె ధైర్యంగా ఉన్న గ్లోబల్ ఇండియన్ టెక్ బ్రాండ్‌ను సృష్టించే దిశగా ఒక ముందడుగు అని అన్నారు.

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్గురుగ్రామ్: రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్, బ్రాండ్ వారి ఫ్లాగ్ షిప్ మ్యూజిక్ ఐపి, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ వారి సహకారంలో, రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్ క్రింద ఒక తాజా లైన్-అప్‌తో మరలా ముందుకు వచ్చింది. ఇది మెలొడీని, హిప్-హాప్‌ను రంగరించే ఒక విలక్షణమైన ఫార్మాట్. పెహ్లే జైసీ బాత్ నహీ, హూడీ, మొహబ్బత్, ఇమ్తిహాన్ వంటి విజయవంతమైన ట్రాక్స్ తర్వాత ఈ ప్లాట్‌ఫారం ఇప్పుడు, ఈ సీజన్‌లో తన మూడవ ఒరిజనల్, మేబి-అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాల శక్తివంతమైన కొలాబరేషన్‌ను మీ ముందుకు తెస్తోంది.

Megastar Chiranjeevi: సినీ కార్మికుల సమస్యలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంచలన ప్రకటన

Megastar Chiranjeevi: సినీ కార్మికుల సమస్యలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంచలన ప్రకటననా దృష్టికి వచ్చిన విషయం ఏమిటంటే — ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సభ్యులమని చెప్పుకుంటున్న కొంతమంది వ్యక్తులు మీడియాలోకి వెళ్లి, నేను వారిని కలసి, 30% వేతన పెంపు వంటి వారి డిమాండ్లను అంగీకరించానని తప్పుడు ప్రకటనలు చేశారు.

దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ల కాంత నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్

దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ల కాంత నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్దుల్కర్ సల్మాన్ పీరియాడికల్ మూవీ 'కాంత' టీజర్‌తో సంచలనం సృష్టించింది. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తమిళ-తెలుగు ద్విభాషా చిత్రంలో దుల్కర్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించింది. సముద్రఖని కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. స్పిరిట్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్‌లపై రానా దగ్గుబాటి, దుల్కర్ సల్మాన్, ప్రశాంత్ పొట్లూరి, జోమ్ వర్గీస్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.

ఆది పినిశెట్టి, చైతన్య రావు నటించిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ మయసభ రివ్యూ

ఆది పినిశెట్టి, చైతన్య రావు నటించిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ మయసభ రివ్యూఈమధ్య ఓటీటీ లో రాజకీయ నేపథ్య కథలు వస్తున్నాయి. మారుమూల దాగి వున్న కథలను మరోసారి గుర్తుచేసుకునేలా వుంటున్నాయి. దర్శకుడు దేవా కట్టా ఆవిష్కరించిన మయసభ విలేజ్ పొలిటికల్ నేపథ్యంతో రూపొందింది. సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. మరి ఈ సిరీస్ ఎలా ఉందో ఈ రివ్యూలో చూద్దాం.

Vadde naveen: ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు గా వడ్డే నవీన్ ఫస్ట్ లుక్

Vadde naveen: ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు గా వడ్డే నవీన్ ఫస్ట్ లుక్వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందుతున్న "ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు" ఫస్ట్ లుక్ విడుదల. వడ్డే జిష్ణు సమర్పణలో "వడ్డే క్రియేషన్స్" బ్యానర్ మీద వడ్ఢే నవీన్ హీరోగా నిర్మాతగా చేస్తున్న చిత్రం "ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు", కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు డైరెక్టర్ తో పాటు కథ స్క్రీన్ ప్లే ను వడ్డే నవీన్ ఈ చిత్రానికి అందించడం విశేషం. ఇక ఈ మూవీలో వడ్డే నవీన్ కి జోడీగా రాసి సింగ్ నటిస్తున్నారు.

Watch More Videos

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?మహిళలు ఇంట్లో ఉంటూనే చిన్న పెట్టుబడితో పాటు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ట్యూషన్ సెంటరు, హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువులు, కాఫీ/టిఫిన్ కార్నర్ వంటి చిన్న ఐడియాలతో లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. నేటి కాలంలో మహిళలు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన శైలిలో డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. చిన్నాపెద్దా బిజినెస్‌లలో మహిళలు ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. మహిళలు తమ ప్రతిభ, సమయం, పెట్టుబడి సామర్థ్యంతో సరిపోయే అనేక చిన్న వ్యాపారాలను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?వర్షాకాలం తరచుగా తేమ, జిడ్డు చర్మాన్ని అలసిపోయినట్లు, మసకబారినట్లు చేస్తుంది. ఇలాంటి వారు జాపత్రిని వాడితే సరిపోతుంది. జాపత్రి అని పిలిచే ఇది జాజికాయ విత్తనం. వంటలో సువాసనగల మసాలా దినుసుల్లో ఒకటైన జాపత్రి చర్మ-పోషకాలను కలిగివుంటుంది. జావత్రి చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను తొలగిస్తుంది. కాలక్రమేణా మృదువైన, మరింత యవ్వన రూపాన్ని కలిగివుండేలా చేస్తుంది.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com