BSA గోల్డ్ స్టార్, పరిమిత ఎడిషన్ గోల్డీ కిట్ ప్రకటన
BSA గోల్డ్ స్టార్ భారతదేశానికి గత ఏడాది మళ్లీ వచ్చింది, తనతో పాటు ప్రామాణికమైన బ్రిటీషు మోటార్ సైక్లింగ్ యొక్క సౌందర్యాన్ని తెచ్చింది. ఇది మెరుగుదలలో కొత్త ప్రమాణాన్ని కూడా నెలకొల్పింది దీని ద్వారా ఇప్పుడు పెద్ద సింగిల్-సిలిండర్లను కూడా కొలుస్తారు. ఒక సంవత్సరం తరువాత, ఈ ఉత్తమమైన సింగిల్ పండగ సీజన్ సమయంలో అర్హత కలిగిన ఔత్సాహికుల కోసం BSA వారి మొట్టమొదటి ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమంతో సంబరం చేసుకుంటోంది.
650 సిసి గోల్డ్ స్టార్ తన డిజైన్ స్వచ్ఛత, పనితనం కోసం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. తమ వార్షికోత్సవం కోసం, రైడర్స్ ఏదైనా టూ-వీలర్లో రూ. 10,000 విలువ వరకు వాణిజ్యం చేయవచ్చు. ప్రతి కొనుగోలుతో ఎంపిక చేయబడిన యాక్ససరీస్ యొక్క పరిమిత-ఎడిషన్ సెట్తో వచ్చింది. శరద్ అగర్వాల్, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, క్లాసిక్ దిగ్గజాలు ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో ఇది ప్రారంభమైన నాటి నుండి, BSA గోల్డ్ స్టార్ విధేయతతో కూడిన ఫాలోయింగ్ను పొందింది. క్లాసిక్ అయినా సమకాలీనమైనదిగా భావించే BSA వారి స్ఫూర్తి రూపాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏడాది గడిచిన సందర్భం మాకు గర్వం కలిగిస్తోంది, ఈ కార్యక్రమం అనేది రైడర్స్ ఉంచిన నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు తెలియచేయడానికి, BSA కుటుంబానికి మరింతమంది ఔత్సాహికులను ఆహ్వానించడానికి ఒక మార్గం.
ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమం ఆగస్ట్ 23 నుండి సెప్టెంబర్ 23, 205 వరకు జరుగుతుంది. రూ. 5,896 విలువ గల కూర్చిన యాక్ససరీ కిట్తో కలిపి, మొత్తం ప్రయోజనాలు రూ. 15, 896 విలువ గలవి, 1861 నుండి ప్రపంచ మోటారుసైక్లింగ్లో భాగంగా ఉన్న BSA వారి ప్రసిద్ధి చెందిన వారసత్వానికి అనుగుణంగా తీసుకున్న వార్షికోత్సవం బహుమానం ఇది. క్లాసిక్ దిగ్గజాలు, BSA మోటార్ సైకిల్స్ తయారీదారు, GST సంస్కరణలు తరువాత BSA గోల్డ్ స్టార్ కోసం సవరించిన ధరల్ని ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 21కి ముందు గోల్డీని కొనుగోలు చేసిన రైడర్స్ ఎక్స్-ఢిల్లీ షోరూం ధరపై రూ. 23,702 వరకు ఆదా చేయవచ్చు.