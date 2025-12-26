వామ్మో... తులం బంగారం రూ.1.4 లక్షలు... కిలో వెండి రూ.2.4 లక్షలా?
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ ధరలు లక్షల్లోకి చేరుకోవడంతో శుక్రవారం సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో శుక్రవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయాయి. ఫలితంగా హైదరాబాద్ నగరంలో 10 గ్రాముల పసిడి ధర తొలిసారిగా రూ.1,40,000 వద్ద ఆల్ టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకింది.
మరోవైపు, వెండి ధర కూడా ఊహించని విధంగా పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా కిలో వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఈ అనూహ్య పెరుగుదలతో మదుపరులు ఆనందంలో ఉండగా, సామాన్య, మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులు మాత్రం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.
ఈ ధరల పెరుగుదల వెనుక అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకుంటున్న పలు పరిణామాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ 2026లో వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న బలమైన అంచనాలు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి.
దీనికితోడు రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, అమెరికా - వెనిజులా మధ్య ఉద్రిక్తతలు, నైజిరియాలో అమెరికా సైనిక చర్య వంటి భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చిత వల్ల సురక్షితమైన పెట్టుహబడిగా బంగారం వైపు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. డాలర్ బలహీనపడటం కూడా బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుదలకు ఓ కారణంగా కూడా ఉంది.