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హైదరాబాద్లో మళ్లీ అడుగుపెట్టిన బర్గర్ సింగ్: 30 అవుట్లెట్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు
హైదరాబాద్: భారతదేశపు అతిపెద్ద మేడ్-ఇన్-ఇండియా బర్గర్ చైన్ అయిన బర్గర్ సింగ్, నగరంలో తమ అవుట్లెట్ను ప్రారంభించడం ద్వారా హైదరాబాద్లోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు నేడు ప్రకటించింది. గత రెండేళ్లలో ముంబై, బెంగళూరు మరియు పూణేలలో పలు అవుట్లెట్లను తెరిచిన ఈ బ్రాండ్.. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 30 అవుట్లెట్లు, అలాగే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 60 అవుట్లెట్లకు విస్తరించాలనే ప్రణాళికలతో హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టడం అనేది, దక్షిణ భారతదేశంలో సంస్థ విస్తరణలో ఒక కీలక ముందడుగు.
ఇటీవల చేపట్టిన సిరీస్ బి నిధుల సమీకరణ తర్వాత, బర్గర్ సింగ్ తన విస్తరణ ప్రణాళికలను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. అలాగే వివిధ మార్కెట్లలో మరింత పటిష్టమైన, విస్తరించదగిన ఫ్రాంచైజీ వ్యవస్థలో పెట్టుబడులు పెడుతోంది. ఈ లాంచ్తో బర్గర్ సింగ్ తన జాతీయ స్థాయి ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని 100 కి పైగా నగరాల్లో 200 కి పైగా అవుట్లెట్లతో ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. పాశ్చాత్య ఆకృతిలో అచ్చమైన భారతీయ రుచులను అందించడం ద్వారా బ్రాండ్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా భారతీయుల అభిరుచులకు తగినట్లుగా రూపొందించిన ఉత్పత్తులను అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో అందిస్తోంది.
బర్గర్ సింగ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నితిన్ రాణా మాట్లాడుతూ.. హైదరాబాద్తో మాకు ఎప్పటినుంచో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. కోవిడ్కు ముందు మేము ఇక్కడ రెండు అవుట్లెట్లను నడిపాము, ఆ రెండూ అద్భుతంగా పనిచేశాయి. ఢిల్లీలో 25 స్టోర్లను దాటిన వెంటనే మా తదుపరి లక్ష్యం ఈ నగరమే. అయితే మహమ్మారి కారణంగా ఆ ప్రణాళికకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. నేడు మేము ఆ ప్రణాళికను తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నాము, అది కూడా జాగ్రత్తగా ఒకే ఒక అవుట్లెట్తో కాదు. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 30, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 60 అవుట్లెట్లను ప్రారంభించనున్నాము. గర్వించదగ్గ భారతీయ బ్రాండ్ను తమ వీధుల్లోకి తిరిగి తీసుకురావాలని కోరుకునే స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తలే వీటిని నడుపుతారు. హైదరాబాద్, మేము తిరిగి వచ్చేశాం అని అన్నారు.
బ్రాండ్ ఈ విస్తరణను వేగవంతం చేస్తున్న తరుణంలో, హైదరాబాద్ మరియు విస్తృతమైన దక్షిణ భారతదేశం అంతటా ఫ్రాంచైజీ భాగస్వాములను చురుగ్గా కలుపుకుంటోంది. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న స్వదేశీ క్యూఎస్ఆర్ విజయగాథలో భాగమయ్యే అవకాశాన్ని ఇది అందిస్తోంది. హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి అవుట్లెట్.. వినియోగదారులు ఎంతగానో ఇష్టపడే నిక్కు సింగ్, చుర్ముర్ పాండే, ఉడ్తా పంజాబ్ 2.0, చంకీ పనీర్ పాండే తదితర బర్గర్ సింగ్ ప్రత్యేక మెనూను అందిస్తుంది.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.