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  4. Cabinet okays hike in EPFO wage ceiling to Rs 25,000, 51 lakh workers to benefit
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (17:12 IST)

EPFO వేతన పరిమితిని రూ. 25,000కు పెంపు.. కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం

EPFO
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (17:12 IST)
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ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం, ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్‌వో) పరిధిలోకి తప్పనిసరిగా వచ్చేందుకు అర్హత కల్పించే వేతన పరిమితిని నెలకు రూ. 15,000 నుండి రూ. 25,000కు పెంచే ప్రతిపాదనకు బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల అదనంగా 51 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఈ వ్యవస్థ పరిధిలోకి వస్తారని, తద్వారా కార్మికులకు సామాజిక భద్రత కవరేజీ గణనీయంగా విస్తరిస్తుందని అంచనా. 
 
ప్రస్తుతం, నెలకు రూ. 15,000 కంటే ఎక్కువ వేతనంతో ఉద్యోగంలో చేరే కొత్త ఉద్యోగికి ఈపీఎఫ్ విధానం కింద స్వయంచాలకంగా కవరేజీ లభించదు. దీనివల్ల వారు తప్పనిసరి భవిష్య నిధి, పెన్షన్, సంబంధిత బీమా రక్షణ పరిధికి దూరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వేతన పరిమితిని రూ. 25,000కు పెంచడం ద్వారా, రూ. 15,000 నుండి రూ. 25,000 వేతన శ్రేణిలో ఉన్న గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉద్యోగులు చట్టబద్ధమైన సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థ పరిధిలోకి వస్తారని మంత్రివర్గ ప్రకటన పేర్కొంది.
 
ఈ ఆమోదం వల్ల సంబంధిత పథకం నిబంధనలకు అనుగుణంగా భవిష్య నిధి పొదుపు, ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (ఈపీఎస్) కింద పెన్షన్ రక్షణ, ఉద్యోగుల డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పథకం కింద బీమా రక్షణ పొందే అవకాశం విస్తృతమవుతుంది. 
 
అలాగే, ప్రస్తుత వేతన స్థాయిలకు అనుగుణంగా చట్టబద్ధమైన చందా, పెన్షన్-అర్హత వేతన విధానాన్ని సరిచేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రతిపాదనపై వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల మధ్య సమగ్ర చర్చలు జరిగాయి. జూన్ 16న జరిగిన సమావేశంలో ఎక్స్‌పెండిచర్ ఫైనాన్స్ కమిటీ దీనిని సిఫార్సు చేసింది. 
 
ప్రస్తుతం ఉన్న సుమారు రూ. 10,250 కోట్ల వార్షిక బడ్జెట్ మద్దతుతో పోలిస్తే, దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి అదనంగా ఏటా రూ. 11,339 కోట్ల భారం పడుతుందని అంచనా. ఐదేళ్ల కాలంలో దీనికి అయ్యే అంచనా వ్యయం సుమారు రూ. 56,696 కోట్లు ఉంటుందని ఆ ప్రకటన తెలిపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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