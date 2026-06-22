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ఎలాన్ బై క్యాంపస్ ఫుట్ వేర్ తాజా క్యాంపెయిన్కి ప్రచారకర్తగా బాలీవుడ్ నటుడు జిమ్ సర్భ్
భారతదేశంలో ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లీజర్ ఫుట్వేర్ బ్రాండ్ అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది క్యాంపస్. ఎన్నో ఏళ్లుగా నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల ద్వారా విశేష సేవలు అందిస్తున్న క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ లిమిటెడ్.. స్టైల్, కంఫర్ట్ కోరుకునే ఆధునిక పురుషుడి కోసం 'ఎలాన్ బై క్యాంపస్'ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభం ద్వారా, అభివృద్ధి చెందుతున్న నియో-క్యాజువల్ ఫుట్వేర్ విభాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు ఇవాళ సగర్వంగా ప్రకటించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి గుర్తుగా, ప్రఖ్యాత నటుడు జిమ్ సర్భ్ నేతృత్వంలో బ్రాండ్ యొక్క లేటెస్ట్ క్యాంపెయిన్ 'మోస్ట్ ఎలిగెంట్ మ్యాన్ ఇన్ టౌన్' మొదలుపెట్టింది. ఆయన విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం మరియు నిరాడంబరమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఈ కలెక్షన్ స్ఫూర్తికి మరింత జీవం పోశాయి.
ఈ ప్రారంభోత్సవం, మారుతున్న వినియోగదారుల అభిరుచులు, జీవనశైలి అవసరాలను తీర్చడానికి, క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ యొక్క పోర్ట్ ఫోలియోను స్పోర్ట్స్, అథ్లీజర్కు మించి విస్తరింపజేస్తుంది. జీవితంలోని వివిధ సందర్భాలలో సునాయాసంగా మెరుపు వేగంతో కదిలి వెళ్లే పురుషుల కోసం రూపొందించబడింది ఈ 'ఎలాన్ బై క్యాంపస్'. దీనిద్వారా, ఉన్నతమైన స్టైల్ను రోజంతా సౌకర్యంతో మేళవించి, సాంప్రదాయ ఫార్మల్ ఫుట్వేర్కు ఒక సొగసైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కలెక్షన్లో ఉన్నతమైన డిజైన్ రావడం వల్ల ఇది రోజువారీ వాడకానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఇది ఆఫీసు వేళలు, వ్యాపార సమావేశాల నుండి డిన్నర్ ప్లాన్లు, వారాంతపు విహారయాత్రలు, మధ్యలో వచ్చే అన్ని సందర్భాలకూ అప్రయత్నమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్బంగా విజువల్గా అద్భుతంగా ఉన్న క్యాంపెయిన్ ఫిల్మ్ ని లాంచ్ చేశారు. ఈ ఫిల్మ్.. ఫ్యాషన్ ద్వారా ఏ పురుషుడు అయినా అద్భుతంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా కన్పించవచ్చేనే థీమ్ని ప్రజెంట్ చేసింది. ఈ క్యాంపెయిన్ ఫిల్మ్లో, జిమ్ సర్భ్ తన సహజ రూపంలో, ప్రశాంతంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో, పూర్తి సౌకర్యంగా కనిపిస్తాడు. ఫిల్మ్కు బ్యాక్ గ్రౌండ్లో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వస్తుండగా... అతను ఒక మినిమల్, లైజ్డ్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించి, ఆ తర్వాత 'ఎలాన్ బై క్యాంపస్' షూస్ను ధరిస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగేది అతని ట్రాన్స్ ఫార్మేషన్ కాదు, అతనిలోని అనేక కోణాల ఆవిష్కరణ. అన్నింటికి మించి ప్రశాంతమైన వృత్తి నిపుణుడు, చురుకైన ప్రయాణికుడు, భావాలను వ్యక్తపరిచే ఫ్యాషన్ ప్రియుడు. కదలిక, భావోద్వేగం, సినిమాటిక్ దృశ్య భాష ద్వారా, ఈ చిత్రం హుందాతనాన్ని ఒక సహజ లక్షణంగా, ప్రదర్శన కన్నా నిశ్శబ్ద ఆత్మవిశ్వాసం, బహుముఖ ప్రజ్ఞ మరియు ఉనికితో నిర్వచించబడిన ఒక వైఖరిగా ప్రదర్శిస్తుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవం యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యత గురించి క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ లిమిటెడ్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్-చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, మా పోర్ట్ ఫోలియో పరిణామంలో 'ఎలాన్ బై క్యాంపస్' ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఇది, సంబంధిత ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణల ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చాలనే మా వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. నియో-క్యాజువల్ విభాగం ఊపందుకుంటున్న తరుణంలో, ఉన్నత ఆకాంక్షలు గల వినియోగదారుల కోసం ప్రీమియం, ఎన్నో ఎక్కువ ప్రయోజనాలున్న ఉత్పత్తులను అందిస్తూ, ఈ విభాగంలో 'ఎలాన్' మా ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది" అని అన్నారు.
ఈ క్యాంపెయిన్తో తనకున్న అనుబంధం గురించి జిమ్ సర్భ్ మాట్లాడుతూ.. ఎలాన్ బై క్యాంపస్లో నాకు నచ్చిన విషయం ఏమిటంటే, ఇది స్టైల్ను ఎంతో సహజంగా, అప్రయత్నంగా అందిస్తుంది. ఇది ఆర్భాటంగా లేదా అతిగా లేకుండా, చక్కదనం, సౌకర్యం, బహుముఖ ప్రజ్ఞను మిళితం చేస్తుంది. నా దృష్టిలో, సరైన ఫుట్ వేర్ ఒక లుక్ను పూర్తి చేసి, సూక్ష్మంగా ఇంకా అర్థవంతంగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని జోడించగలవు. అందుకే ఈ అనుబంధం మాకు సహజంగా సరిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది.” అని అన్నారు ఆయన.
డిజిటల్, సోషల్, రిటైల్, ఇ-కామర్స్(అమెజాన్ మరియు మింత్రా) ప్లాట్ఫారమ్లలో ప్రారంభించబడిన 'ఎలాన్ బై క్యాంపస్' క్యాంపెయిన్, ఫ్యాషన్కు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. అదే సమయంలో మన జీవనశైలికి, మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే స్టైల్ ని జోడిస్తూ ఈ ఫుట్ వేర్ ని రూపొందించడం.. క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ తీసుకున్న తాజా ముందడుగును సూచిస్తుంది. మారుతున్న వినియోగదారుల జీవనశైలులు, సందర్భానుసారంగా మారే దుస్తుల ప్రాధాన్యతలను ప్రతిబింబించే అధిక సామర్థ్యం గల విభాగంలోకి బ్రాండ్ వ్యూహాత్మకంగా విస్తరించడాన్ని కూడా ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది. ఈ కలెక్షన్లో విభిన్న శైలి ప్రాధాన్యతలు మరియు సందర్భాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన క్యాజువల్ షూస్, లోఫర్స్, డెర్బీ షూస్, మోకాసిన్స్ మరియు బ్రోగ్స్ వంటి బహుముఖ శ్రేణి పాదరక్షలు ఉన్నాయి.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో
టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీలకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీలీలను పిలిచి మరీ అవమానించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాము. ముంబై నగరంలో దివ్యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యోగా డేకి శ్రీలీలను ముఖ్య అతిధిగా ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకకు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అమృతా ఫడ్నవిస్, ఆమె కుమార్తె కూడా హాజరయ్యారు. యోగా ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని ఫోజులివ్వమని అడిగారు. తొలుత అమృత, ఆమె కుమార్తె, శ్రీలీల నవ్వుతూ ఫోజులిచ్చారు.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
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