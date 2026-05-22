క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ సరికొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపు ఆవిష్కరణ
భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ లిమిటెడ్, తమ వార్షిక డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సమావేశం షూకేస్ 2026లో సరికొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపును ఆవిష్కరించింది. ఇది కేవలం రూపకల్పనలో చేసిన మార్పు మాత్రమే కాదు, సంస్థ వృద్ధి ప్రయాణంలో ఒక కీలక మలుపు. వ్యక్తిత్వం, చురుకుదనం, స్వీయ భావవ్యక్తీకరణలతో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక మార్గాన్ని నిర్దేశించుకుంటున్న నేటి తరానికి అద్దం పట్టేలా.. భవిష్యత్ అవసరాలు, సాంస్కృతిక విలువలకు అనుగుణంగా క్యాంపస్ బ్రాండ్ ఈ నయా రూపాన్ని సంతరించుకుంది.
ఈ సరికొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపులో ప్రధానంగా మూడు బాణాలు, గీతలు బయటికి చూపిస్తున్నట్లుగా ఉంటాయి. ఇవి బహుళ దిశలు, ఎంపికలు, అవకాశాలను సూచిస్తాయి. వృద్ధికి లేదా భావవ్యక్తీకరణకు ఒకే ఒక్క మార్గం ఉండదనే నమ్మకాన్ని ఇవి బలపరుస్తాయి. తమ 'మూవ్ యువర్ వే’ తత్వానికి దృశ్యరూపంగా నిలిచే ఈ కొత్త గుర్తింపు, స్వేచ్ఛా కదలికలను వ్యక్తిగత ఆశయం, సంస్కృతి, వ్యక్తిత్వాలకు ప్రతిబింబంగా పునర్నిర్వచిస్తుంది. భారతీయ యువత ఆలోచనా విధానం మూలాలుగా, అంతర్జాతీయ దృక్పథంతో రూపొందించిన ఈ కొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపు.. వాస్తవికతను, తమ ప్రయాణాన్ని తామే మలచుకునే స్వేచ్ఛను కోరుకునే నేటి తరానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఫ్యాషన్, క్రీడలు, రోజువారీ జీవనశైలిని ఏకతాటిపైకి తెస్తూ, వినియోగదారులతో మరింత బలమైన భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకునేలా క్యాంపస్ వేస్తున్న అడుగులను ఇది తెలియజేస్తుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 300 మందికి పైగా డిస్ట్రిబ్యూటర్-భాగస్వాములతో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన వార్షిక సమావేశం షూకేస్ 2026లో ఈ సరికొత్త గుర్తింపును ఆవిష్కరించారు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా బ్రాండ్ ప్రయాణంలో కీలక పాత్ర పోషించిన దేశవ్యాప్త పంపిణీదారుల నెట్వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేయడం పట్ల క్యాంపస్కు ఉన్న నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం స్పష్టం చేసింది. భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ బ్యాట్స్మెన్, ప్రస్తుత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు కోచ్ శ్రీ గౌతమ్ గంభీర్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, తన అభిప్రాయాలను పంచుకోవడంతో పాటు ప్రతినిధులతో ఉత్సాహంగా ముచ్చటించారు.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ హోల్టైమ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ శ్రీ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ.. ఒక బ్రాండ్గా మా ప్రయాణం తదుపరి దశలోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. వ్యక్తిత్వానికి విలువనిస్తూ, సంస్కృతి నుంచి స్ఫూర్తి పొందుతూ, నిరంతరం అన్వేషిస్తూ, విజయానికి తమదైన శైలిలో నిర్వచనం ఇస్తున్న నేటి తరానికి ఇది అద్దం పడుతుంది. ఈ కొత్త గుర్తింపుతో ప్రతి వ్యక్తినీ మా ప్రయాణానికి కేంద్ర బిందువుగా మారుస్తున్నాము. అదే సమయంలో నేటి వినియోగదారుల ఆశయాలు, ఎంపికలు, దైనందిన జీవితంతో మమేకమయ్యే బ్రాండ్ను నిర్మించడంపై క్యాంపస్ తన దృష్టిని మరింతగా కేంద్రీకరిస్తోంది అని అన్నారు.
మే 16 నుంచి 18 వరకు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, సంస్థ ముఖ్య భాగస్వాములు ఒకే వేదికపైకి వచ్చి, బ్రాండ్ తదుపరి దశ వృద్ధి ప్రణాళికలను తెలుసుకున్నారు. సంస్థ నాయకత్వంతో ముఖాముఖి, గౌతమ్ గంభీర్తో ప్యానెల్ డిస్కషన్, భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనలు, ఫ్యాషన్ ప్రెజెంటేషన్, గాలా ఈవెనింగ్, సుహానా సేథీ నిర్వహించిన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల కార్యక్రమాలు ఈ సమావేశంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
శ్రీ గౌతమ్ గంభీర్ తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ.. విజయం అంటే ఒకే మార్గాన్ని అనుసరించడం కాదని, మన ప్రయాణం ఎలా మారినా మన లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉంటూ నిరంతరం ముందుకు సాగడమేనని క్రీడలు నాకు నేర్పించాయి. కదలికలు, వ్యక్తిత్వం పట్ల ఉన్న ఈ స్ఫూర్తిని క్యాంపస్ అర్థం చేసుకున్న తీరు అద్భుతం. భావవ్యక్తీకరణ, ఆశయం, రోజువారీ పనితీరు కలగలిసిన నేటి యువత ఆలోచనా ధోరణికి ప్రతిబింబంగా ఈ బ్రాండ్ నిలుస్తోంది. ఈ పరిణామం కేవలం కొత్త గుర్తింపు కోసం మాత్రమే కాదు, నిరంతరం మారుతున్న తరంతో అనుబంధాన్ని కొనసాగించడానికి వేసిన ముందడుగు అని వివరించారు.
భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అథ్లెజర్, జీవనశైలి మార్కెట్లో సంస్థ తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్న తరుణంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరగడం విశేషం. 2005లో స్థాపించినప్పటి నుంచి.. వినూత్న ఫ్యాషన్ డిజైన్లు, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరలు, యువత ఆకాంక్షలపై ఉన్న లోతైన అవగాహనతో క్యాంపస్ దేశంలోని ప్రముఖ స్వదేశీ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ బ్రాండ్లలో ఒకటిగా నిలకడగా ఎదుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా 23,000 కు పైగా రిటైల్ టచ్పాయింట్లు, 300 కు పైగా ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్లు, విస్తృతమైన పంపిణీదారుల నెట్వర్క్ మద్దతుతో.. సామాన్య వినియోగదారులకు సన్నిహితంగా ఉంటూనే, ఈ బ్రాండ్ అద్భుతమైన ఆమ్నీ-ఛానల్ ఉనికిని నిర్మించుకుంది.
తమ భాగస్వాములు, రిటైల్ వ్యవస్థతో కలిసి ఉమ్మడి వృద్ధిని సాధించడం పట్ల క్యాంపస్కు ఉన్న నిబద్ధతను సైతం ఈ కార్యక్రమం తెలియజేసింది. పంపిణీదారులు, వాటాదారులతో సంస్థ ప్రతినిధులు విపులంగా చర్చించారు. నూతన ఆవిష్కరణలు, వేగం, వినియోగదారులకే పెద్దపీట వేసే విధానంపై సంస్థకున్న దీర్ఘకాలిక దృష్టిని పునరుద్ఘాటించారు. అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లు, మారుతున్న జీవనశైలి ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తులను అందిస్తున్న క్యాంపస్.. నేటి భారతీయ యువతకు నమ్మకమైన రోజువారీ నేస్తంగా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటోంది.
కేన్స్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.
జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
ఆర్ఎక్స్ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.