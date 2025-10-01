వార్షిక రిటైలర్ మీట్ 2025లో క్యాంపస్ తన సరికొత్త స్నీకర్ పోర్ట్ఫోలియో ప్రదర్శన
భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ లిమిటెడ్, పుణెలో తన వార్షిక రిటైలర్ మీట్ 2025ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఈ ప్రాంతం నుండి 186 మందికి పైగా రిటైల్ భాగస్వాములు హాజరయ్యారు. బహుళ ఛానల్ భాగస్వాములతో కలిసి నిర్వహించబడిన ఈ ఈవెంట్, మూవ్ టుగెదర్, గ్రో టుగెదర్ (కలిసి కదులుదాం, కలిసి ఎదుగుదాం) అనే థీమ్తో జరిగింది. ఇది క్యాంపస్ బ్రాండ్ ఫిలాసఫీ మూవ్ యువర్ వే నుండి స్ఫూర్తి పొందింది. తన విస్తృతమైన రిటైల్ నెట్వర్క్తో కలిసి పురోగతిని సాధించాలనే దాని నమ్మకాన్ని పునరుద్ఘాటించింది.
బ్రాండ్- భాగస్వాముల మధ్య ఉన్న గాఢమైన నమ్మకం, రోజువారీ సంబంధాన్ని వేడుకగా జరుపుతూ, ఈ మీట్ తన సరికొత్త ఆవిష్కరణలను, వ్యూహాత్మక దృష్టి సారించే రంగాలను ప్రముఖంగా ప్రదర్శించింది. ఫ్యాషన్-ఫస్ట్ స్నీకర్లు, మహిళల స్నీకర్లు, క్యాంపస్ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ టెక్నాలజీ ఎయిర్ క్యాప్సూల్ ప్రో వంటి అధిక డిమాండ్ ఉన్న విభాగాలలో, మారుతున్న వినియోగదారుల అవసరాలను మరింత మెరుగ్గా తీర్చడానికి అవసరమైన అవగాహనను రిటైలర్లకు అందించారు.
మేము డిజైన్ చేసే ప్రతి జత పాదరక్షలు వినియోగదారునికి చేరినప్పుడే వాటి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని పొందుతాయి, మా రిటైలర్లు దానిని సాధ్యం చేస్తారు, అని క్యాంపస్ యాక్టివ్వేర్ లిమిటెడ్ హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఈఓ, శ్రీ నిఖిల్ అగర్వాల్ అన్నారు. ఈ మీట్ కేవలం ఒక ఉత్పత్తి ప్రదర్శన కంటే ఎక్కువ. ఇది భాగస్వామ్య వేగం, అభివృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారుల అవగాహన, మనం కలిసి చేస్తున్న ప్రయాణానికి ఒక వేడుక. ఆన్-ట్రెండ్ స్నీకర్ల నుండి మహిళల అథ్లెజర్ వరకు, భారతదేశ వ్యాప్తంగా మా ఉద్యమంలో మా భాగస్వాములే గుండెచప్పుడుగా ఉంటారు.
ఈ బ్రాండ్, భారతదేశం యొక్క రోజువారీ జీవనశైలికి అనుగుణంగా రూపొందించిన విభిన్నమైన పోర్ట్ఫోలియోను ఆవిష్కరించింది. ఇది శైలి, కార్యాచరణ మరియు సౌకర్యాన్ని మిళితం చేసే డిజైన్లను అందిస్తుంది. స్నీకర్ల విభాగం పట్టణ ఫ్యాషన్ను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నందున, ఈ ప్రదర్శనలో బోల్డ్, మాక్సిమలిస్ట్ స్టేట్మెంట్ల నుండి క్లీన్, మినిమలిస్ట్ ఎసెన్షియల్స్ వరకు సిల్హౌట్లు ఉన్నాయి.
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన క్యాంపస్ యొక్క అతిపెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ సమావేశం షూకేస్ 2025 వలె ఈ వార్షిక రిటైలర్ మీట్ కూడా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు మరియు ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లతో భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న విభిన్నమైన పోర్ట్ఫోలియోను ప్రదర్శించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇతర కంపెనీ ప్రతినిధులు కూడా హాజరై, భాగస్వాములతో సంభాషించారు మరియు భాగస్వామ్య వృద్ధి పట్ల బ్రాండ్ యొక్క నిబద్ధతను నొక్కిచెప్పారు.