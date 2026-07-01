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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (00:27 IST)

తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నయనతారను ఎంచుకున్న కాప్రి లోన్స్

Nayanatara
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (00:29 IST)
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కాప్రి లోన్స్ బ్రాండ్ పేరిట కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న ప్రముఖ, వైవిధ్యభరితమైన నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ అయిన కాప్రి గ్లోబల్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్(సిజిసిఎల్), దక్షిణ భారతదేశంలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించే వ్యూహంలో భాగంగా ప్రఖ్యాత నటి, పారిశ్రామికవేత్త నయనతారను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఎంచుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ బ్రాండ్‌తో తమ అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్న ప్రఖ్యాత నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠితో పాటుగా ఇప్పుడు నయనతార చేరారు. ఈ భాగస్వామ్యం దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులతో మరింత మెరుగైన రీతిలో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవాలనే కాప్రి లోన్స్ నిబద్ధతను మరింతగా పునరుద్ఘాటిస్తుంది. ఈ ఇరువురు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు కలిసి, భారతదేశ వ్యాప్తంగా విభిన్న వినియోగదారు విభాగాలతో లోతైన అనుబంధాన్ని సృష్టించుకోవాలనుకునే కంపెనీ లక్ష్యంకు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. 
 
ఈ భాగస్వామ్యం కాప్రి లోన్స్ బ్రాండ్ పరిణామంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఇది విశ్వసనీయమైన, సమ్మిళితమైన, స్థానికంగా సంబంధితమైన ఆర్థిక సేవల బ్రాండ్‌ను నిర్మించాలనే దాని నిబద్ధతను వెల్లడిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా కాప్రి గ్లోబల్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ, కాప్రి లోన్స్‌ వద్ద, ప్రతి ఆర్థిక ప్రయాణం నమ్మకంతోనే మొదలవుతుందని మేము ఎల్లప్పుడూ విశ్వసిస్తుంటాము. మేము దేశవ్యాప్తంగా కార్యకలాపాలను  విస్తరిస్తున్న వేళ, మా దృష్టి కేవలం మా కార్యకలాపాలను విస్తరించడంపైనే కాకుండా, ప్రజలతో అర్థవంతమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం, వారి ఆకాంక్షలలో విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా మారడంపై కూడా ఉంది. నిజాయితీ, దృఢత్వం, ప్రామాణికత , శ్రేష్ఠత పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధత వంటి మా విలువలకు ప్రతిరూపంగా నయనతార ప్రతిధ్వనిస్తారు. ఆమె అద్భుతమైన ప్రయాణం మరియు సంవత్సరాలుగా ఆమె సంపాదించుకున్న నమ్మకం, ఆమెను కాప్రి లోన్స్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా సహజంగా సరిపోయేలా చేస్తాయి. ఆమెను మా సంస్థలోకి స్వాగతించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని అన్నారు. 
 
ఈ భాగస్వామ్యం పై శ్రీమతి నయనతార మాట్లాడుతూ, ఆర్థిక సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తూ, ప్రజలు తమ ఆకాంక్షలను నెరవేర్చుకునేలా సాధికారత కల్పిస్తున్న 'కాప్రి లోన్స్‌' వంటి బ్రాండ్‌తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. విశ్వాసం, నిజాయితీ, నిబద్ధత అనేవి నాకు ఎల్లప్పుడూ మార్గదర్శకంగా నిలిచిన విలువలు. వినియోగదారుల పట్ల కాప్రి లోన్స్ అనుసరించే విధానంలో ఇవి ప్రతిఫలించడాన్ని నేను చూస్తున్నాను. భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రజల జీవితాల్లో అర్థవంతమైన మార్పును తీసుకువస్తున్న ఈ సంస్థ ప్రయాణంలో భాగం కావడానికి నేను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను అని అన్నారు. 
 
దేశంలోని అత్యంత చైతన్యవంతమైన ఆర్థిక ప్రాంతాలలో ఒకటిగా దక్షిణ భారతదేశం నిలుస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న  ఎంఎస్ఎంఈ (ఎంఎస్ఎంఈ) పర్యావరణ వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక స్ఫూర్తి , అధికారిక ఆర్థిక సేవలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ దీనికి ప్రత్యేకతను ఇస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన, గౌరవనీయమైన వ్యక్తులలో ఒకరితో భాగస్వామ్యం చేసుకోవటం ద్వారా  వినియోగదారులతో బలమైన భావోద్వేగ సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవాలని, బ్రాండ్ గుర్తింపును పెంచుకోవాలని, విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక భాగస్వామిగా నిలుస్తామనే తమ వాగ్దానాన్ని పునరుద్ఘాటించాలని కాప్రి లోన్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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ఐవీఆర్
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