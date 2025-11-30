2026 అర్థ సంవత్సరానికి బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్సియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ మరింత శక్తివంతమైన పనితీరు

FY26లో బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ సంవత్సరానికి 11.5 శాతం-12.5 శాతం వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా, ఇందులో రిటైల్ మరియు MSME విభాగాలు ప్రధానంగా నడిపిస్తాయి. అలాగే, దిగుబడి వ్యత్యాసాల ప్రభావంతో రుణగ్రహీతలు బాండ్ మార్కెట్ల నుండి బ్యాంకులకు మారుతుండటంతో కార్పొరేట్ రుణాలు కూడా కొంత ఊపందుకుంటున్నాయి. ఇదే సమయంలో, డిపాజిట్ వృద్ధి రుణాల విస్తరణ కంటే వెనుకబడుతుండటం వల్ల, క్రెడిట్-టు-డిపాజిట్ నిష్పత్తి సుమారు 80 శాతం వద్ద పెరిగింది.
ఇంతలో, ప్రధాన ఆదాయాలు, కార్యాచరణ సామర్థ్యంపై బ్యాంకులు ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తున్నందున, FY26 రెండవార్థంలో నికర వడ్డీ మార్జిన్లు (NIMలు) స్థిరపడతాయని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, CRR తగ్గింపు, వడ్డీ రేట్లు స్థిరీకరణ తరువాత వ్యవస్థాగత ద్రవ్యత మెరుగుపడుతోందని, దానివల్ల నిధుల ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బలమైన CASA బేస్, లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న బ్యాంకులు మెరుగైన వడ్డీ మార్జిన్ల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, బకాయిల పెరుగుదల తగ్గడం, అధిక రికవరీలు, వసూలు కాని రుణాల రద్దులు తగ్గడం నేపథ్యంలో FY26లో ఆస్తుల నాణ్యత స్థిరంగా ఉంటుంది.
స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితుల మెరుగుదల, నిధుల ఖర్చుల తగ్గుదల, స్థిరమైన ఆస్తి నాణ్యత, వినియోగం పుంజుకుంటున్న ప్రారంభ సంకేతాలతో, భారతీయ బ్యాంకింగ్ రంగం FY26 రెండవార్థంలో బలమైన పనితీరుకు సిద్ధంగా ఉంది۔ స్థిరమైన రుణ వృద్ధి, మార్జిన్ల నిలకడ, దృఢమైన ఆస్తి నాణ్యతపై బ్యాంకులు ఆశావహంగా ఉండటం, ఈ రంగం యొక్క స్థితిస్థాపకతపై విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
NBFCలు
NBFCల ఆస్తుల నిర్వహణ (AuM) FY21 నుండి ఇప్పటివరకు 1.7 రెట్లు కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూసింది, ఇక రిటైల్ AUM వాటా FY21లో 49% నుండి FY25లో 56%కు స్థిరంగా పెరిగింది. రిటైల్ పుస్తకంలో, ప్రత్యేకంగా అన్సెక్యూర్డ్ రుణ విభాగంలో, చాలా సంస్థలు జాగ్రత్త వైఖరిని కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, బలమైన ఇన్ఫ్రా-ఫైనాన్సింగ్ NBFCల పనితీరు NBFC రంగం యొక్క మొత్తం ఆస్తి నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తోంది.
అసెట్ క్లాస్లలో, MFI విభాగం అత్యధిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. FY25లో 14% తగ్గుదల చూపిన ఈ విభాగం FY26లో సుమారు 4% స్వల్ప వృద్ధిని సాధించే అవకాశముంది. ఈ విభాగంలో రుణ వ్యయం FY25లో 9.0% నుంచి తగ్గి FY26లో 6.1% వద్ద స్థిరపడుతుందని అంచనా. అయితే, మొత్తం ఆదాయాల్లో గణనీయమైన మెరుగుదల FY26 తరువాత నుంచే కనిపించే అవకాశం ఉంది.
ఇటీవలి కాలంలో, ముఖ్యంగా తక్కువ టికెట్ పరిమాణాల్లో, MSME రుణాలు అధిక నేరాలను ఎదుర్కొంటున్న మరో విభాగంగా ఉంది. FY25లో 1.5% ఉండగా FY26లో క్రెడిట్ ఖర్చులు 1.7% వరకు పెరగవచ్చని అంచనా. స్థోమతగల HFCలు FY26లో 0.4% తక్కువ క్రెడిట్ ఖర్చుల ద్వారా లాభపడతాయని భావిస్తున్నారు. పెద్ద బేస్ కారణంగా, AUM వృద్ధి సుమారు 20% వద్ద మితంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. FY25లో 30% దృఢమైన వృద్ధిని సాధించిన బంగారు రుణ ఫైనాన్షియర్లు, FY26లో 35% వరకు మరింత బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేయవచ్చని అంచనా, ఇది అనుకూలమైన బంగారం ధరలు మరియు రూ. 2.5 లక్షలకు కింద ఉన్న రుణాల కోసం LTV నిబంధనల ఉపశమనంతో మద్దతు పొందుతుంది. వీటితోపాటు, విదేశీ విద్యా రుణ విభాగం, అమెరికా వంటి కీలక మార్కెట్లలో వీసా మరియు ఉద్యోగ సంబంధిత అనిశ్చితి కారణంగా, FY26లో రుణ ఖర్చులు పెరుగుతున్నందున వృద్ధి మితంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
మిస్టర్ సచిన్ గుప్తా, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు చీఫ్ రేటింగ్ ఆఫీసర్, కేర్ ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, చారిత్రాత్మకంగా సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, బ్యాంకుల నిర్ధారిత ఆస్తులు(NPAs) ప్రస్తుతం అత్యల్ప స్థాయిలను నమోదు చేస్తున్నాయి. రుణ వృద్ధి కొంత మందగించినప్పటికీ, కొలతల ప్రకారం మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, రుణ వృద్ధి మరియు లాభదాయకత ప్రధాన దృష్ట్యా పరిశీలనలో ఉన్నాయి. మరోవైపు, NBFCలు సాధారణంగా బ్యాంకుల కంటే వేగంగా రుణ వృద్ధిని సాధించాయి, మరియు ఆస్తుల నాణ్యతలో సమగ్ర మెరుగుదల దీన్ని మద్దతు ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ, NBFCలలో సవాళ్లను రెండు విభాగాలుగా వర్గీకరించవచ్చు: అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలు మరియు చిన్న-టికెట్ రుణాలు, ఇందులో MFIలు మరియు MSMEలకు పొడిగించిన చిన్న-టికెట్ అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలు గణనీయంగా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపాయి.
మిస్టర్ సంజయ్ అగర్వాల్, సీనియర్ డైరెక్టర్, కేర్ఎడ్జ్ రేటింగ్స్ (BFSI రేటింగ్స్) ఇలా అన్నారు, స్థిరమైన లాభదాయకత, ఆస్తుల నాణ్యతను కొనసాగిస్తూ, బ్యాంకింగ్ రంగం యొక్క దృక్పథం బలంగా ఉంది, ఎటువంటి గణనీయమైన మూలధన అవసరాలు ఎదురవ్వనని అంచనా వేయబడుతోంది. బలమైన మూలధన బఫర్ల మద్దతుతో, బ్యాంకులు క్రెడిట్ రిస్క్, మూలధన ఛార్జీలలో మార్పులు, అంచనా వేయబడిన క్రెడిట్ లాస్ (ECL) ఫ్రేమ్వర్క్లో సవాళ్లను సులభంగా ఎదుర్కొంటున్నాయి. మరింతగా, MFIలు, ఇతర చిన్న-టికెట్ రుణాల్లో, సెక్యూర్డ్ మరియు అన్సెక్యూర్డ్ రుణాల నేరాలు తగ్గడం వల్ల NBFCల మొత్తం ఆస్తి నాణ్యతలో మెరుగుదల కనిపిస్తోంది. క్రెడిట్ ఖర్చులు ప్రస్తుత శ్రేణిలో స్థిరంగా ఉండనున్నాయి. గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా NBFCలపై బ్యాంకుల విశ్వాసం పెరుగుదల గమనించబడినప్పటికీ, పెద్ద NBFCల కోసం మూలధన మార్కెట్లు మరియు ECBల నుండి పోటీ ప్రభావం కారణంగా, NBFCలకు ఇవ్వబడే మొత్తం బ్యాంక్ రుణాలు కొంత తగ్గినట్లు అంచనా వేయబడుతోంది.