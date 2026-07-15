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ఉప్పల్లో కొత్త కస్టమర్ హబ్ ప్రారంభంతో హైదరాబాద్లో కార్యకలాపాలను విస్తరించిన కార్స్24
హైదరాబాద్: భారతదేశపు ప్రముఖ ఆటోటెక్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన కార్స్24, ఉప్పల్లో తమ సరికొత్త కస్టమర్ హబ్ను ప్రారంభించినట్లు ఈరోజు వెల్లడించింది. ఈ కొత్త హబ్, హైదరాబాద్లో కార్స్24 చేస్తున్న నిరంతర పెట్టుబడులను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది తమ సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు, క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగదారుల అనుభవాలను మెరుగుపరచనుంది.
ఉప్పల్ హబ్, కార్స్24కు ఒక కీలకమైన కస్టమర్ టచ్పాయింట్గా పనిచేస్తుంది. ఇది కొనుగోలుదారులు, అమ్మకందారులు కంపెనీ యొక్క సమగ్ర ఆటోమోటివ్ ఎకోసిస్టమ్ను సులభంగా చేరుకోవటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా, కార్స్24 బిల్డర్ విక్రమ్ చోప్రా మాట్లాడుతూ, మాకు అత్యంత ముఖ్యమైన మార్కెట్లలో ఒకటిగా హైదరాబాద్ కొనసాగుతోంది. సాంకేతికత ఆధారిత, సౌకర్యవంతమైన కార్ల కొనుగోలు, అమ్మకం అనుభవానికి వినియోగదారులు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు మేము గమనిస్తున్నాము.
ఈ కొత్త ఉప్పల్ హబ్, మా సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు, నగరం యొక్క తూర్పు భాగంలోని ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు సేవలు అందించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. మేము మా రిటైల్ నెట్వర్క్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి వినియోగదారునికి సరళమైన, వేగవంతమైన , మరింత విశ్వసనీయమైన యాజమాన్య ప్రయాణాన్ని అందించడంపైనే మా దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంది అని అన్నారు.
ఈ కేంద్రం షాప్ నెం. 1-2, జెట్టా మల్లయ్య కాంప్లెక్స్, పిల్లర్ నెం. 80, సాయి నగర్ కాలనీ, పీర్జాదిగూడ, హైదరాబాద్-వరంగల్ హైవే, మంగళ గౌరి ఎదురుగా, బోడుప్పల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ 500098 చిరునామాలో ఉంది. ఇది వినియోగదారులకు వాహనాల కొనుగోలు, అమ్మకం మద్దతు, ఫైనాన్సింగ్ సహాయం , సౌకర్యవంతమైన డిజిటల్-టు-ఫిజికల్ అనుభవంతో సహా కార్స్24 యొక్క సమగ్ర సేవలను అందిస్తుంది.
వినాయక్ గారికి, V N ఆదిత్య ప్రారంభించిన కరుణామయ చిత్రం
చైతన్య శక్తి, స్వాతి శ్రీ జంటగా సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు నిర్మించనున్న చిత్రం ‘కరుణామయ’.. ప్రముఖ దర్శకులు వి.వి. వినాయక్, వి.ఎన్ ఆదిత్యల చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. బాబీ పిక్చర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్. 1గా ఈ సినిమాకి హర్షవర్దన్ పారెళ్ళ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆరాధ్య హైందవి సమర్ఫణలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో తెరకెక్కనున్న ఈ మూవీని ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 23న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాలు బుధవారం ఘనంగా జరిగాయి.
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యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసిన బండ్ల గణేశ్
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఒక రుణం వ్యవహారంలో యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ వేశారు. వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ కింద ఇప్పటికే రూ.71.44 కోట్లతో కలిపి సుమారు రూ.129.02 కోట్లను బ్యాంక్ వసూలు చేసిందని ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. బకాయిలు తీరిపోయిన తర్వాత కూడా ఆస్తిని వేలం వేశారని పేర్కొన్నారు.
అంత:పురం తర్వాత వదలా చిత్రం బెస్ట్ ఫిల్మ్. గ్లింప్స్ : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
చరిత చిత్ర బ్యానర్ మీద కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ సంయుక్తంగా నర్మించిన చిత్రం ‘వదలా’. జగపతి బాబు, లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఆకెళ్ల వి కృష్ణ ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీని జూలై 17న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23వ తేదీన 'జన నాయగన్' మూవీ రిలీజ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ అగ్ర హీరో విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయగన్ ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఆయన అభిమానులు పట్టరాని సంతోషంలో మునిగిపోయారు. ‘జన నాయగన్’ చిత్రాన్ని జులై 23న విడుదల చేయనున్నట్లు ఓ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ ప్రకటించింది. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విజయ్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.