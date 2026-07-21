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విశాఖపట్నంలో సెలెస్ట్ మాల్ వద్ద కొత్త కస్టమర్ హబ్ను ప్రారంభించిన కార్స్ 24
విశాఖపట్నం: భారతదేశపు ప్రముఖ ఆటో టెక్ ప్లాట్ఫారమ్ అయిన కార్స్24, ఈ రోజు సెలెస్ట్ మాల్ వద్ద తమ సరికొత్త కస్టమర్ హబ్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దీని ద్వారా విశాఖపట్నంలో తమ రిటైల్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడమే కాకుండా నగరంలోని వినియోగదారులకు తమ సాంకేతిక-ఆధారిత కార్ల కొనుగోలు, అమ్మకాల సేవలను మరింత దగ్గర చేస్తోంది. ఈ కొత్త హబ్ విశాఖపట్నంలో కార్స్24 చేస్తున్న నిరంతర పెట్టుబడిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సెలెస్ట్ మాల్ లోని ఈ హబ్ కార్స్ 24కు ఒక కీలకమైన కస్టమర్ సేవా కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. కొనుగోలుదారులు, విక్రేతలు కంపెనీ యొక్క సమగ్ర సేవలను వినియోగించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా కార్స్ 24 వ్యవస్థాపకుడు విక్రమ్ చోప్రా మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నం మాకు ఒక ముఖ్యమైన, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్. సౌకర్యవంతమైన,సాంకేతికతతో కూడిన కార్ల కొనుగోలు, అమ్మకాల అనుభవాన్ని వినియోగదారులు ఎక్కువగా కోరుకుంటుండటం మేము చూస్తున్నాము. సెలెస్ట్ మాల్ లోని ఈ కొత్త హబ్ ద్వారా మేము నగరంలోని మరింత మంది వినియోగదారులకు సేవలను అందించగలము. మా రిటైల్ నెట్వర్క్లో పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తూనే, ప్రతి వినియోగదారునికి సరళమైన, వేగవంతమైన, నమ్మదగిన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా చేసుకున్నాము " అని అన్నారు.
హబ్ వివరాలు : కార్స్24 హబ్, సెలెస్ట్ మాల్, విశాఖపట్నం
షాప్ నం. 11, 1వ అంతస్తు, సెలెస్ట్ మాల్, పాత గాజువాక, చైతన్య నగర్, గాజువాక, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
సోనమ్ రఘువంశీ ప్రవర్తనపై ప్రశ్నాస్త్రాలను సంధించిన సుప్రీం కోర్టు
మేఘాలయలో హనీమూన్ సమయంలో తన భర్త రఘు రఘువంశీని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సోనం రఘువంశీ ప్రవర్తనపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అలాగే, ఈ కేసులో ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఈమె, గత ఏడాది మే 23న మేఘాలయలోని సోహ్రా ప్రాంతంలో పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు తన వ్యాపారవేత్త అయిన భర్తను హత్య చేసినందుకు గాను గత ఏడాది జూన్లో అరెస్టయ్యారు. ఆ తర్వాత, జూన్ 2, 2025న రఘు మృతదేహం ఒక లోతైన లోయలో లభ్యమైంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం హంతకులతో కుమ్మక్కై సోనం తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.
Nayanthara : విలన్ లేకుండా నయనతార, కవిన్ జంటగా హాయ్ చిత్రం
చెన్నై, కోయంబత్తూరు, పొల్లాచ్చి నేపథ్యంలో సాగే హాయ్ చిత్ర కథలో హాస్యం, భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. 'డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్', 'సంతోష్ సుబ్రహ్మణ్యం', 'యారడి నీ మోహిని' తరహాలో సాంప్రదాయ విలన్ లేకుండా సాగే పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది" అని దర్శకుడు విష్ణు ఎడ్విన్ తెలియజేస్తున్నారు.