ఆడియో ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచవ్యాప్త అగ్రగామి అయిన సెన్హైజర్, సెప్టెంబర్ 23 నుండి ప్రారంభమయ్యే రాబోయే అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ 2025 కోసం తన ప్రీమియం ఉత్పత్తి శ్రేణిపై ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. కస్టమర్లు ప్రొఫైల్ వైర్లెస్, మొమెంటమ్ 4 వైర్లెస్, మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్లెస్ 4, HD 490 PRO ప్లస్ స్టూడియో హెడ్ఫోన్లు, AMBEO సౌండ్బార్ మినీ, ప్రొఫైల్ USB మైక్రోఫోన్ వంటి అగ్రశ్రేణి సెన్హైజర్ ఉత్పత్తులపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు నో కాస్ట్ EMI ఎంపికలు, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు ఆఫర్ల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లు పండుగ సీజన్లో వినియోగదారులకు వారి ఆడియో అనుభవాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి సరైన అవకాశాన్ని అందిస్తాయి.
సృష్టికర్తల బహుళ-సాధనం, ప్రొఫైల్ వైర్లెస్, సరళత, సౌలభ్యం కోసం రూపొందించబడింది. మీరు కెమెరా, ల్యాప్టాప్, ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసినా లేదా డెస్క్టాప్ మైక్గా ఉపయోగించినా, ఈ కాంపాక్ట్ సిస్టమ్ అతి తక్కువ కృషితో అధిక-నాణ్యత ఆడియోను సంగ్రహించడానికి మీకు అవసరమైన ప్రతిదాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రెండు-ఛానల్ 2.4 GHz రిసీవర్, రెండు క్లిప్-ఆన్ మైక్రోఫోన్లు, మౌంటు యాక్సెసరీలతో సహా అన్ని కీలక భాగాలు అల్ట్రా-పోర్టబుల్ ఛార్జింగ్ బార్లో నిల్వ చేయబడతాయి, ఇది హ్యాండ్హెల్డ్ ఇంటర్వ్యూ మైక్గా కూడా పనిచేస్తుంది. 1-ఛానల్, 2-ఛానల్ సెట్లలో అందుబాటులో ఉన్న ఇది, సోలో క్రియేటర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లకు ఒకేవిధంగా సరిపోయే ఆల్-ఇన్-వన్ మైక్రోఫోన్ సిస్టమ్. ఈ ఉత్పత్తి గ్రేట్ ఇండియా ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో 17% తగ్గింపుతో ₹24,990 ధరకు అందుబాటులో ఉంది.
సెన్హైజర్ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ మొమెంటమ్ 4 వైర్లెస్ కాపర్తో మీ ఆడియో అనుభవాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితమైన 42mm ట్రాన్స్డ్యూసర్లతో ఇంజనీర్ చేయబడిన ఈ ప్రీమియం హెడ్ఫోన్లు, సెన్హైజర్ యొక్క సిగ్నేచర్ సౌండ్ను అసాధారణమైన స్పష్టత, గొప్ప వివరాలతో అందిస్తాయి. ఇవి అడాప్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్, 60 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ను తేలికపాటి, ఎర్గోనామిక్ డిజైన్లో, విస్తృతమైన సౌకర్యం కోసం అల్ట్రా-సాఫ్ట్ ఇయర్ కుషన్లతో అందిస్తాయి. స్మార్ట్ కంట్రోల్ యాప్ వ్యక్తిగతీకరించిన సౌండ్ సెట్టింగ్లను అనుమతిస్తుంది, అయితే స్మార్ట్ పాజ్, ఆటో ఆన్/ఆఫ్ వంటి సహజమైన ఫీచర్లు వాడుకలో సౌలభ్యాన్ని పెంచుతాయి. ₹20,990 ప్రత్యేక ధరకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఆఫర్లో, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో అమెజాన్లో ప్రతి కొనుగోలుపై ఉచిత BTD 600 డాంగిల్, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి.
కనీస సెటప్తో ఆడియోను కోరుకునే పాడ్కాస్టర్లు, స్ట్రీమర్లు, గేమర్ల కోసం, ప్రొఫైల్ USB మైక్రోఫోన్ సరైన ఎంపిక. USB-C కనెక్టివిటీని కలిగి ఉన్న ఇది, అదనపు పరికరాలు అవసరం లేకుండా నేరుగా మీ కంప్యూటర్కు ప్లగ్ అవుతుంది. దీని కార్డియోయిడ్ కండెన్సర్ క్యాప్సూల్ నేపథ్య శబ్దాన్ని తగ్గిస్తూ మీ వాయిస్ను స్పష్టంగా సంగ్రహిస్తుంది. సర్దుబాటు చేయగల టిల్ట్, ఐచ్ఛిక బూమ్ ఆర్మ్ ఆదర్శవంతమైన పొజిషనింగ్ను నిర్ధారిస్తాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో 40% తగ్గింపుతో ₹10,090 ధరకు అందుబాటులో ఉంది.
సెన్హైజర్ యొక్క మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్లెస్ 4తో ఉన్నతమైన ధ్వనిని కనుగొనండి, ఇది బ్రాండ్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఆడియో స్పష్టతను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కలిపి అందించడానికి రూపొందించబడింది. ట్రూరెస్పాన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్న ఈ ఇయర్బడ్స్, అధిక-రిజల్యూషన్ 24-బిట్/96kHz ప్లేబ్యాక్, అడాప్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, లీనమయ్యే ఇంకా సహజమైన శ్రవణ అనుభవం కోసం ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్ను అందిస్తాయి. స్మార్ట్ కంట్రోల్ యాప్ వినియోగదారులకు ఆడియో సెట్టింగ్లను అనుకూలీకరించడానికి అనుమతిస్తుంది, అయితే Qi వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, సహజమైన టచ్ నియంత్రణలు, 6-మైక్రోఫోన్ శ్రేణి అప్రయత్నమైన ఆపరేషన్, స్పష్టమైన కాల్స్ను నిర్ధారిస్తాయి. 30 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్, దీర్ఘకాల సౌకర్యం కోసం శుద్ధి చేసిన, ఎర్గోనామిక్ డిజైన్తో, మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్లెస్ 4 ఇప్పుడు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లతో పాటు ₹16,990 ధరకు అందుబాటులో ఉంది.
DJలు, కెమెరామెన్లు, ఆడియో నిపుణుల కోసం ఒక లెజెండరీ ఎంపిక, సెన్హైజర్ HD 25 ప్లస్ ఆన్-ఇయర్ మానిటరింగ్ హెడ్ఫోన్లు అద్భుతమైన ధ్వని నాణ్యత, అధిక నాయిస్ ఐసోలేషన్, అత్యంత అధిక ధ్వని పీడన స్థాయిలను నిర్వహించగల సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. సింగిల్-ఇయర్ లిజనింగ్ కోసం తిప్పగలిగే ఇయర్ కప్, మన్నికైన నిర్మాణం, కాయిల్డ్ మరియు స్ట్రెయిట్ కేబుల్స్ ప్లస్ వెలోర్ ఇయర్ప్యాడ్స్ వంటి అదనపు యాక్సెసరీలతో, ఇది డిమాండింగ్ వాతావరణాల కోసం నిర్మించబడింది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో ₹13,990 ధరకు అందుబాటులో ఉంది.