ప్రత్యేకమైన అసుస్ ల్యాప్టాప్ ఆఫర్లతో 2026 రిపబ్లిక్ డేను వేడుక చేసుకోండి
హైదరాబాద్: తైవాన్ టెక్ దిగ్గజం అసుస్, భారతదేశ గణతంత్ర దినోత్సవ స్ఫూర్తిని దాని విస్తృత శ్రేణి ల్యాప్టాప్లపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందించటం ద్వారా వేడుక జరుపుకుంటోంది. ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా, అధిక-పనితీరు గల గేమింగ్ మెషీన్ల నుండి సొగసైన మరియు తేలికైన ఉత్పాదకత పరికరాల వరకు అత్యాధునిక అసుస్ ల్యాప్టాప్లతో తమ డిజిటల్ అనుభవాన్ని వినియోగదారులు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్లు ఆర్ఓజి, టియుఎఫ్, వివోబుక్ మరియు జెన్ బుక్ సిరీస్లతో సహా అసుస్ యొక్క ప్రసిద్ధ ఉత్పత్తి శ్రేణిలో ఆఫర్లు విస్తరించి ఉన్నాయి.
ఈ పరిమిత-కాల పండుగ సేల్ సమయంలో, వినియోగదారులు ఎంపిక చేసిన అసుస్ ల్యాప్టాప్లపై 19% వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు, ఇది అధునాతన సాంకేతికత, అత్యుత్తమ పనితీరు కలిగిన ల్యాప్టాప్లపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఈ ప్రత్యేక గణతంత్ర దినోత్సవ ఆఫర్లు 2026 జనవరి 26 వరకు రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా, విజయ్ సేల్స్తో సహా ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్ చైన్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి, తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లకు సులభంగా ఈ ఆఫర్ల లభ్యత ఉంటుంది. వినియోగదారులు అన్ని ప్లాట్ఫామ్లలో అసుస్ AiO PCలు, కన్స్యూమర్ & గేమింగ్ డిటి మరియు ఉపకరణాలపై కూడా ఆఫర్లను ఆస్వాదించవచ్చు.
పండుగ డిస్కౌంట్లతో పాటు, అసుస్ కస్టమర్లు ఆకర్షణీయమైన బ్యాంక్, కార్డ్ ఫైనాన్స్ ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు, వీటిలో ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై నో కాస్ట్ ఈఎంఐ, తక్కువ-ధర ఈఎంఐ మరియు ఐబిడి ఎంపికలు ఉన్నాయి. మరింత విలువను జోడించడానికి, అసుస్ కేవలం రూ. 99 నుండి ప్రారంభమయ్యే పొడిగించిన వారంటీ ప్లాన్లు మరియు ప్రత్యేకమైన బహుమతులను కూడా అందిస్తోంది, వీటిని ఆఫర్ కాలంలో అసుస్ ప్రోమో వెబ్సైట్ ద్వారా రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు.