బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ చేయకుండానే ప్రేమను సంబరం చేయడానికి భారతదేశంవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్ల కోసం అమేజాన్ బజార్ ఈ వాలంటైన్స్ డేని ఇంతకుముందు కంటే సులభం చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 6 నుండి ప్రారంభించి 14 వరకు కొనసాగే ఈ సంబరంలో, కస్టమర్లు సృజనాత్మకమైన వాలంటైన్స్ డే బహుమతుల కలక్షన్ను అతి తక్కువగా రూ. 99 ధరలకి కనుగొనవచ్చు. మీరు స్నేహితుడి కోసం ప్రశంశపూర్వకమైన చిహ్నం కోసం అన్వేషిస్తున్నా, మీ భాగస్వామి కోసం ప్రణయభరితమైన చర్యను పరిశీలిస్తున్నా, లేదా కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రత్యేకమైన బహుమతి గురించి అన్వేషిస్తున్నా, ప్రతి భారతీయుడు తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేయడంలో సహాయపడటానికి అమేజాన్ బజార్ నాణ్యత, అందుబాటులో ధరలను ఒక చోట చేర్చింది.
ఫ్యాషన్ రోజూవారీ యాక్ససరీస్లో కనుగొనడం నుండి, షాపర్స్ అత్యంత అందుబాటులో ఉండే ఎంపికను కూడా అన్వేషించవచ్చు, అన్ని ఆర్డర్స్ పైన అదనపు క్యాష్ బ్యాక్, ఉచిత డెలివరీని ఆనందించవచ్చు. అతి తక్కువ ధరలు, అమేజాన్ వారి నమ్మకమైన షాపింగ్ అనుభవంతో, అమేజాన్ బజార్ భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైన గమ్యస్థానంగా నిలిచింది, మీరు ప్రేమించిన వారి కోసం గుర్తుండిపోయే బహుమతులను అందిస్తోంది.
ఈ వాలంటైన్స్ డేకి అమేజాన్ బజార్లో అత్యంతగా చేర్చబడిన కార్ట్ ఉత్పత్తులు కొన్నింటిని పరిశీలించండి:
మెన్స్ కాటన్ బ్లెండ్ స్లిమ్ ఫిట్ షర్ట్: రూ535
ఈ వాలంటైన్కి, ఆచరణాత్మకమైన, శాశ్వతమైన ఈ వార్డ్ రోబ్ స్టేపుల్తో అతడ్ని ఆశ్చర్యపరచండి. రోజూవారీ సౌకర్యం, శ్రమ లేని స్టైల్ కోసం రూపొందించబడిన ఈ షర్ట్ కాజువల్ డేట్స్, విశ్రాంతిదాయకమైన సాయంత్రాలు, మధ్యలో వచ్చే అన్నింటి కోసం పరిపూర్ణమైనది.
వ్యక్తిగత మెన్స్ వాలెట్- అనుగుణమైన కీ చెయిన్: రూ 399
ఈ వ్యక్తిగత వాలెట్, కీచెయిన్ సెట్తో రోజూవారి అవసరాలకు సృజనాత్మకమైన వాలంటైన్ ఆకర్షణను చేర్చండి. రోజూ ఉపయోగానికి గాను రూపొందించబడిన ఇది ఆచరణాత్మైన స్టోరేజ్ను అనుకూలమైన వివరాలతో మిశ్రమం చేస్తుంది, ఇది వాలంటైన్స్ డే బహుమతికి సులభమైన, అర్థవంతమైన ఎంపికను చేస్తుంది.
మగవారి కోసం రౌండ్ డయల్తో అనలాగ్ వాచ్: రూ299
క్లాసిక్ డిజైన్ మరియు రోజూ ధరించే అనుకూలతను మిశ్రమం చేసిన ఈ స్టైలిష్ టైమ్ పీస్తో వాలంటైన్ను సంబరం చేయండి. దీని చక్కని డయల్ మరియు విలక్షణమైన రూపంతో, ఈ అనలాగ్ వాచీ ఈ సందర్భం కోసం సృజనాత్మకమైన బహుమతి ఎంపికగా నిలుస్తూనే ఏవైనా దుస్తులకు ఉత్తమదనం చేరుస్తుంది.
ఆమె కోసం:
బెలూన్ స్లీవ్ సొగసైన కాజువల్ టీ: రూ220
బ్రంచ్ డేట్స్ నుండి సాయంత్రాలు చేసే షికార్లు వరకు, ఈ బెలూన్ టాప్ ఏదైనా వాలంటైన్స్ డే సంబరాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్టైలిష్ ఫినిష్తో ఇది సౌకర్యం కోసం రూపొందిం విమెన్స్ మినీ టాప్ హ్యాండిల్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ చబడింది, ఇది బహుమతిని సరళమైన, ప్రాధాన్యత ఇవ్వదగిన ఎంపికగా చేసింది.
విమెన్స్ మినీ టాప్ హ్యాండిల్ హ్యాండ్ బ్యాగ్: రూ369
వాలంటైన్ అవుటింగ్స్ కోసం ఉత్తమమైనది, ఈ పూల ప్రింట్ గల హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఏ రూపానికైనా తాజా, స్టైలిష్ ఆకర్షణను చేరుస్తుంది. రోజూ ఉపయోగించడానికి అనుకూలమైనది. కలిసి బయటకు వెళ్లడానికి సంపూర్ణమైనది, ఇది బహుమతిని సరళంగా మరియు సొగసైనదిగా చేస్తుంది.
క్రిస్టల్ చోకర్ నెక్లెస్ జ్యువలరీ సెట్ Choker: రూ297
సున్నితమైన, సొగసైన, ఈ క్రిస్టల్ నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ సెట్ వాలంటైన్ రూపానికి సున్నితమైన మెరుపును చేరుస్తోంది. డిన్నర్స్, డేట్స్, లేదా సన్నిహితమైన సంబరాలు కోసం, ఇది ధరించడానికి సులభమైన ప్రత్యేకమైన, శాశ్వతమైన బహుమతి.
ఈ వాలంటైన్స్ డేకి, అమేజాన్ బజార్ పై అత్యంత తక్కువ ధరల బహుమతి అవసరాలను అన్వేషించండి. అన్ని ఆర్డర్స్ పై ఉచిత డెలివరీతో ఉత్తేజభరితమైన క్యాష్ బాక్స్ ఆనందించండి. ఇక్కడ మరింత అన్వేషించండి.