సంబంధిత వార్తలు
- పాకిస్థాన్ ఆర్థిక సంక్షోభం - లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.409
- వాహనదారులకు పెట్రో బాంబుతో షాక్ - పెట్రోల - డీజిల్పై రూ.5 పెంపు?
- వాణిజ్య గ్యాస్ బాదుడు పూర్తయింది.. ఇక పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెంపు తప్పదా?
- ఏపీలో మొదటిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది? ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి...
- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత - రంగంలోకి దిగిన సీఎం బాబు
పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ అమ్మకాలపై తాత్కాలిక ఆంక్షలు ఎత్తివేత
దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ అమ్మకాలపై విధించిన తాత్కాలిక ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జులై 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానున్నట్లు సోమవారం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. దీంతో పారిశ్రామిక, సంస్థాగత, రవాణా రంగాలకు చెందిన సంస్థలు ఎలాంటి పరిమితులు లేకుండా నేరుగా రిటైల్ బంకుల నుంచి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు మార్గం సుగమమైంది.
ఇరాన్పై యుద్ధం కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ఇంధన సరఫరాలకు అంతరాయం కలగవచ్చన్న ఆందోళనలతో, ఈ ఏడాది జూన్ 12న కేంద్రం ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఈ ఆంక్షలను విధించింది. దీనికి తోడు, బల్క్, రిటైల్ డీజిల్ ధరల మధ్య లీటర్కు సుమారు రూ.40 వ్యత్యాసం ఉండటంతో అనేక వాణిజ్య సంస్థలు రిటైల్ బంకుల వైపు మళ్లాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఇంధన సరఫరాను కాపాడేందుకు వాణిజ్య సంస్థలు బంకుల నుంచి నేరుగా ఇంధనం కొనడాన్ని నిషేధించడంతో పాటు, డీజిల్ కొనుగోళ్లపై రోజుకు 200 లీటర్ల పరిమితి విధించారు.
ప్రస్తుతం ఇంధన సరఫరాలు క్రమంగా స్థిరపడుతుండటంతో ప్రభుత్వం ఆంక్షలను దశలవారీగా సడలిస్తోంది. ఇటీవలే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరాను కూడా సాధారణ స్థితికి పునరుద్ధరించింది.
అయితే, ఇప్పటికే పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎనీ)కి మారిన వినియోగదారులను తిరిగి ఎల్పీజీ వాడకానికి అనుమతించబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. పీఎన్బీ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడమే తమ లక్ష్యమని తేల్చిచెప్పింది.
Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున
అక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్ర
Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు
అనేక మంది అభిమానులు, 'ఆల్కహాల్' చిత్ర బృందం, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారు తెలుగు నటుడు అల్లరి నరేష్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హాస్యరంగంలో మరియు శక్తివంతమైన నటనలో ఒక వినోదకారుడిగా అతని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ఈ పోస్టులు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అతని రాబోయే చిత్రం 'ఆల్కహాల్' విజయవంతం కావాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.