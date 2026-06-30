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  4. Centre lifts restrictions on sale of petrol, diesel from July 1 amid easing supply situation
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (17:52 IST)

పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ అమ్మకాలపై తాత్కాలిక ఆంక్షలు ఎత్తివేత

petrol price
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (17:51 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (17:52 IST)
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దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ అమ్మకాలపై విధించిన తాత్కాలిక ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జులై 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానున్నట్లు సోమవారం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. దీంతో పారిశ్రామిక, సంస్థాగత, రవాణా రంగాలకు చెందిన సంస్థలు ఎలాంటి పరిమితులు లేకుండా నేరుగా రిటైల్ బంకుల నుంచి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు మార్గం సుగమమైంది.
 
ఇరాన్‌పై యుద్ధం కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ఇంధన సరఫరాలకు అంతరాయం కలగవచ్చన్న ఆందోళనలతో, ఈ ఏడాది జూన్ 12న కేంద్రం ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఈ ఆంక్షలను విధించింది. దీనికి తోడు, బల్క్, రిటైల్ డీజిల్ ధరల మధ్య లీటర్‌కు సుమారు రూ.40 వ్యత్యాసం ఉండటంతో అనేక వాణిజ్య సంస్థలు రిటైల్ బంకుల వైపు మళ్లాయి. 
 
ఈ నేపథ్యంలో ఇంధన సరఫరాను కాపాడేందుకు వాణిజ్య సంస్థలు బంకుల నుంచి నేరుగా ఇంధనం కొనడాన్ని నిషేధించడంతో పాటు, డీజిల్ కొనుగోళ్లపై రోజుకు 200 లీటర్ల పరిమితి విధించారు.
 
ప్రస్తుతం ఇంధన సరఫరాలు క్రమంగా స్థిరపడుతుండటంతో ప్రభుత్వం ఆంక్షలను దశలవారీగా సడలిస్తోంది. ఇటీవలే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరాను కూడా సాధారణ స్థితికి పునరుద్ధరించింది. 
 
అయితే, ఇప్పటికే పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎనీ)కి మారిన వినియోగదారులను తిరిగి ఎల్పీజీ వాడకానికి అనుమతించబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. పీఎన్బీ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడమే తమ లక్ష్యమని తేల్చిచెప్పింది.
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ఠాగూర్

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