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  4. Chennai to Host Indian Plumbing Associations Three Day Conference on Water, Plumbing, Sanitation: Operations Maintenance Challenges Solutions
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (17:52 IST)

డిసెంబరు 17-19 తేదీల్లో నీరు - ప్లంబింగ్ - పారిశుధ్యంపై జాతీయ సదస్సు

indian plumbing association
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (17:52 IST)
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భారతదేశంలోని నిర్మాణ రంగానికి చెందిన కీలక భాగస్వాములతో పాటు, నీరు, ప్లంబింగ్, పారిశుధ్యం, మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలోని ప్రముఖ నిపుణులు, చెన్నైలోని చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్‌లో డిసెంబరు 17-19 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు 32వ ఇండియన్ ప్లంబింగ్ సదస్సు జరుగనుంది. 
 
ఇండియన్ ప్లంబింగ్ అసోసియేషన్ (ఐపీఏ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న 32వ ఇండియన్ ప్లంబింగ్ కాన్ఫరెన్స్ (ఐపీసీ) 2026లో, వినూత్న ఉత్పత్తులు, అధునాతన సాంకేతికతలు, పరిష్కారాలను ప్రదర్శించే 100కు పైగా ఎగ్జిబిటర్లతో కూడిన ఒక ఏకకాల ప్రదర్శన కూడా ఉంటుంది. 
 
మొత్తం 50,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో జరిగే ఈ సదస్సు, నీరు, పారిశుధ్యం, ప్లంబింగ్ పరిశ్రమలోని వివిధ రంగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న భారతదేశం నలుమూలల నుండి 50 మందికి పైగా నిపుణులను ఒకచోట చేర్చనుంది. ఇది అత్యాధునిక, సుస్థిర పరిష్కారాలను హైలైట్ చేయడంతో పాటు, పరిశ్రమ సహకారం, నెట్‌వర్కింగ్, వ్యాపార అవకాశాలను ప్రోత్సహిస్తుంది.
 
మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ప్రదర్శనకు ప్రవేశం ఉచితం. ప్రతినిధులు www.indianplumbingconference.com అనే వెబ్‌సైట్‌లో తమ పేర్లను నమోదుచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 
 
'నీరు, ప్లంబింగ్, పారిశుధ్యం: ఆపరేషన్స్ & మెయింటెనెన్స్ (సవాళ్లు & పరిష్కారాలు)' అనే థీమ్‌తో, ఈ కార్యక్రమం 9 సంవత్సరాల తర్వాత చెన్నైకి తిరిగి వస్తోంది. హోటళ్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణలో నీరు, మురుగునీరు & ప్లంబింగ్ వ్యవస్థల ఆపరేషన్స్ & మెయింటెనెన్స్, విమానాశ్రయాలు, మెట్రో రైల్ స్టేషన్లు, ఫ్యాక్టరీలలో డిజైన్ & ఇన్‌స్టాలేషన్‌లో ఉత్తమ పద్ధతులు వంటి అంశాలపై ఈ సదస్సు దృష్టి సారిస్తుంది. 
డిసెంబరు 17, 18 తేదీలలో రెండు రోజుల పాటు మొత్తం 3 ప్యానెల్ చర్చలు, 2 టెక్నికల్ సెషన్‌లు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సెషన్‌లకు ప్రఖ్యాత నిపుణులు, సీనియర్ విధాన రూపకర్తలు మరియు పరిశ్రమ నాయకులు నాయకత్వం వహిస్తారు, వారు విధానపరమైన అంతర్దృష్టులను, సాంకేతిక పరిష్కారాలను పంచుకుంటారు. ఈ చర్చలు నీటి సామర్థ్యం, మురుగునీటి శుద్ధి, పునర్వినియోగం, నివారణ, ముందస్తు నిర్వహణ, వ్యవస్థ విశ్వసనీయత, స్మార్ట్ పర్యవేక్షణ సాంకేతికతల ఏకీకరణకు సంబంధించిన కీలక సవాళ్లను కూడా పరిష్కరిస్తాయి.
 
ఈ కార్యక్రమంలో ఐఐటి మద్రాస్‌తో ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై కూడా సంతకాలు జరగనున్నాయి. ప్లంబింగ్, నీరు, పారిశుధ్య రంగాలలో ఉమ్మడి పరిశోధన, జ్ఞాన మార్పిడి, సాంకేతిక ఆవిష్కరణ మరియు సామర్థ్య నిర్మాణం ద్వారా పరిశ్రమ - విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడమే ఈ సహకారం యొక్క లక్ష్యం. ఇండియన్ ప్లంబింగ్ అసోసియేషన్, పరిశ్రమకు విలువైన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించే "వాటర్ & శానిటేషన్ ఇన్ ది బిల్ట్ ఎన్విరాన్‌మెంట్: కాన్సెప్ట్స్, సిస్టమ్స్ & సర్వీసెస్ ప్లానింగ్" అనే కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన నియమావళిని కూడా ఆవిష్కరించనుంది. 
 
అదనంగా, దీని విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రచురణ, "ఎ గైడ్ టు గుడ్ ప్లంబింగ్ ప్రాక్టీసెస్" (AGGPP), తమిళంలో విడుదల కానుంది. దీని ద్వారా అవసరమైన ప్లంబింగ్ పరిజ్ఞానం మరియు ఉత్తమ పద్ధతులు ప్రాంతీయ భాగస్వాములకు, నిపుణులకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి.
 
"చెన్నై రెండు విపరీత పరిస్థితులను చవిచూసింది. వినాశకరమైన వరదలు, తీవ్రమైన నీటి కొరత. ఒక నగరం ఒక సంవత్సరం నీటితో మునిగిపోయి, మరుసటి సంవత్సరం ప్రతి చుక్క నీటి కోసం ఎలా పోరాడగలదు?
 
ఇది కేవలం నీటి సంక్షోభం మాత్రమే కాదు; మన నీటి మౌలిక సదుపాయాలను మనం ఎలా రూపకల్పన చేస్తున్నామో, నిర్వహిస్తున్నామో,  పర్యవేక్షిస్తున్నామో పునరాలోచించుకోవడానికి ఇది ఒక మేల్కొలుపు. పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. సాంకేతికత ఉంది. ఇప్పుడు మనకు కావలసింది సామూహిక నిబద్ధత, నిర్ణయాత్మక చర్య. ఇండియన్ ప్లంబింగ్ అసోసియేషన్ తరపున విధాన రూపకర్తలు, పరిశ్రమల నాయకులు, ఇంజనీర్లు, పౌరులను కేవలం చర్చలకు అతీతంగా వెళ్లి, పరిష్కారాలను ఆచరణలోకి తీసుకురావాలని పిలుపునిస్తున్నాము. 
నీటి భద్రత యొక్క భవిష్యత్తు మనం ఎంత నీటిని పొందుతున్నామనే దానిపై ఆధారపడదు, కానీ ప్రతి చుక్కను మనం ఎంత బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహిస్తున్నామనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.” అని ఇండియన్ ప్లంబింగ్ అసోసియేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు గుర్మిత్ సింగ్ అరోరా అన్నారు.
 
"32వ ఇండియన్ ప్లంబింగ్ కాన్ఫరెన్స్, పరిశ్రమ నిపుణులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి, వినూత్న పరిష్కారాలను అన్వేషించడానికి, వ్యాపార సహకారాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఒక విలువైన వేదికను అందిస్తుంది. ఇది నీరు, ప్లంబింగ్, పారిశుధ్య రంగాలలోని కీలక భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చి, పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న కీలక సవాళ్లపై చర్చిస్తుంది. 32వ ఇండియన్ ప్లంబింగ్ కాన్ఫరెన్స్ కోసం ప్రతినిధులను, సందర్శకులను చెన్నైకి స్వాగతించడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది," అని ఐపీఏ చెన్నై చాప్టర్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్. వీరప్పన్ అన్నారు.
 
ఇండియన్ ప్లంబింగ్ అసోసియేషన్ ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 16 చాప్టర్లలో ఇండియన్ ప్లంబింగ్ ప్రొఫెషనల్ లీగ్ 2026 (ఐపీపీఎల్)ను నిర్వహించింది. ఐపీపీఎల్ యొక్క 10వ ఎడిషన్, నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్ఎస్డీసీ) ధృవీకరణతో సంయుక్తంగా నిర్వహించబడింది. ఇందులో 600 మందికి పైగా భవన నిర్మాణ పరిశ్రమ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ప్రతి చాప్టర్ నుండి తుది విజేతలు, 32వ ఐపీసీ సందర్భంగా డిసెంబర్ 19న నిర్వహించబడే ఐపీపీఎల్‌ గ్రాండ్ ఫినాలేలో పాల్గొంటారు. ఈ పోటీలో మొత్తం రూ. 6 లక్షల విలువైన వివిధ అవార్డులను అందజేయనున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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