Chicken Rates: హైదరాబాద్లో రూ.350కి పెరిగిన చికెన్ ధరలు
హైదరాబాద్లో చికెన్ ధరలు కిలోకు రూ. 350 మార్కును దాటాయి. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వివాహాల సీజన్, తీవ్రమైన వేసవి తాపం కారణంగా సరఫరా తగ్గడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని వ్యాపారులు పేర్కొంటున్నారు. గత వారం రోజుల్లో, చికెన్ ధరలు కిలోకు సుమారు రూ.300 స్థాయి నుండి ఒక్కసారిగా పెరిగి, రూ. 350 నుండి రూ. 370 మధ్యకు చేరుకున్నాయి.
నగరంలోని పలు మార్కెట్లలో బోన్ లెస్ చికెన్ ప్రస్తుతం కిలోకు దాదాపు రూ. 500 చొప్పున విక్రయించబడుతోంది. ప్రస్తుతం సజీవ కోళ్ల ధరలు కిలోకు రూ.190 నుండి రూ.220 మధ్య కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్తో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున సామూహిక సమావేశాలు, వేడుకలు జరుగుతుండటంతో, వివాహాల సీజన్ కారణంగా కోళ్లకు గిరాకీ పెరిగిందని పౌల్ట్రీ వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా కోళ్ల ఫారాల్లో ఉత్పత్తి స్థాయిలు తగ్గడంతో, మార్కెట్లో కోళ్ల లభ్యత క్షీణించింది. రాష్ట్రంలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించి, ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత కోళ్ల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. రాబోయే వారాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడటం వల్ల పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తి తిరిగి పుంజుకుని, సరఫరా స్థిరపడటానికి సహాయపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.