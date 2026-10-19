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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (15:57 IST)

China: చైనా బంగారం కొనుగోళ్లు ముమ్మరం... ఒకే నెలలో 23 టన్నుల బంగారం

gold
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (15:57 IST)
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పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, చైనా సురక్షిత ఆస్తిగా బంగారం కొనుగోళ్లను ముమ్మరం చేసింది. పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా సెప్టెంబర్ 2026లో 23 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. గత మూడేళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద నెలవారీ కొనుగోలు. దీంతో వరుసగా 23 నెలల పాటు బంగారం కొనుగోలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపింది. 
 
నైల్ పోస్ట్‌లోని ఒక కథనం ప్రకారం, చైనా వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వలు ఇప్పుడు సుమారు 2,410 టన్నులకు పెరిగాయి. 2022లో మాస్కో ఉక్రెయిన్‌పై దాడి చేసిన తర్వాత, పాశ్చాత్య ప్రభుత్వాలు రష్యా విదేశీ మారక నిల్వలను స్తంభింపజేయడాన్ని బీజింగ్ ఒక కారణంగా తీసుకుందని ఆ కథనం హైలైట్ చేస్తుంది. 
 
విదేశాలలో ఉన్న డాలర్, యూరో-ఆధారిత ఆస్తులు ఆంక్షలకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆ జప్తు స్పష్టం చేసింది. అయితే, దేశీయంగా నిల్వ ఉన్న బంగారంపై విదేశీ జారీదారుల బాధ్యత ఉండదు. అటువంటి ఆంక్షలకు ఇది అంత ప్రత్యక్షంగా గురికాదు.
 
అదే సమయంలో, చైనా డాలర్‌ను వదిలివేయడానికి సిద్ధమవుతోందని దీని అర్థం కాదు. బదులుగా, వాషింగ్టన్, దాని మిత్రదేశాలు గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థపై తన ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని బీజింగ్ నిశ్చయించుకున్నట్లు కనిపిస్తోందని ఆ కథనం పేర్కొంది.
 
ఈ ధోరణి చైనాకు మాత్రమే పరిమితం కాదని ఇది సూచిస్తుంది. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ డేటా ప్రకారం, జూలైలో 23 టన్నుల నికర సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొనుగోళ్ల తర్వాత, ఆగస్టులో సుమారు 39 టన్నుల కొనుగోళ్లు జరిగాయి. మరింత బహుధ్రువ ద్రవ్య వ్యవస్థ వస్తుందనే అంచనాల నేపథ్యంలో, రిజర్వ్ మేనేజర్లు బులియన్‌ను వైవిధ్యీకరణకు ఒక వనరుగా ఎక్కువగా పరిగణిస్తున్నారు.
 
చైనా దేశీయ బంగారు డిమాండ్ మరో కోణాన్ని జోడిస్తుందని ఆ వ్యాసం ఇంకా పేర్కొంది. రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌పై ఆందోళనలు మరియు ఆర్థిక ఆస్తులలోని అస్థిరత, కుటుంబాలు, పెట్టుబడిదారులను ప్రత్యామ్నాయ సంపద నిల్వలను వెతకడానికి ప్రోత్సహించాయి. 
 
హాంకాంగ్ ద్వారా సహా, తన బంగారు-వ్యాపార మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి బీజింగ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు, అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లలో దేశం యొక్క పాత్రను విస్తరించాలనే దాని ఆశయానికి కూడా మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
 
అయితే, రిజర్వ్ ఆస్తిగా బంగారానికి పరిమితులు ఉన్నాయని కూడా ఆ కథనం చెబుతోంది. ఇది వడ్డీని ఇవ్వదు, ధరలలో తీవ్రమైన మార్పులకు గురవుతుంది. 
 
డాలర్ యొక్క ద్రవ్యతకు లేదా యూఎస్ ట్రెజరీ మార్కెట్ల లోతుకు సరిపోలదు. బలమైన డాలర్ లేదా పెరుగుతున్న వాస్తవ వడ్డీ రేట్లు బులియన్ ధరలను బలహీనపరుస్తాయి, దీనివల్ల బంగారంపై అధికంగా ఆధారపడటం ప్రమాదకరం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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