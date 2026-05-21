లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్ను ప్రారంభించిన క్లాసిక్ లెజెండ్స్
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ అథీకృత జావా, యెజ్డీ, BSA డీలర్ షిప్ నెట్వర్క్లో మే 23 నుండి మే 31, 2026 వరకు 9-రోజుల సేవా కార్యక్రమం లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్ను ప్రారంభించామని క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ప్రకటించింది, కస్టమర్ సంతృప్తి, ఆఫ్టర్ సేల్స్ అనుభవంపై సంస్థ వారి నిరంతర శ్రద్ధను ఇది మరింత శక్తివంతం చేస్తోంది.
ఈ సేవా క్యాంప్ వివిధ నగరాల్లో నిర్వహించబడుతుంది. సర్వీస్, విడి భాగాలు, శ్రమ మరియు అసలైన యాక్ససరీస్ పై ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలతో పాటు కస్టమర్లకు సమగ్రంగా వాహనాల స్థితిని తనిఖీ చేసే సేవలను కూడా అందిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, శిక్షణ పొందిన టెక్నీషియన్లు వివరణాత్మకమైన 72-పాయింట్ల మోటార్ సైకిల్ తనిఖీ నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ఇంజన్ సామర్థ్యం, బ్రేక్స్, క్లచ్, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంస్, టైర్లు, సస్పెన్షన్, బ్యాటరీ స్థితి మరియు మొత్తం వాహనం యొక్క పరిస్థితి వంటి కీలకమైన అంశాలను వీరు తనిఖీ చేస్తారు మరియు భద్రత, అనుకూలమైన రైడింగ్ సామర్థ్యాన్ని నిర్థారిస్తారు.
క్యాంపైన్ సమయంలో అథీకృత డీలర్ షిప్స్ను సందర్శించిన కస్టమర్లకు క్రమానుగత నిర్వహణ, విడి భాగాలు, అసలైన యాక్ససరీస్పై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లతో పాటు మోటార్ సైకిల్ నిర్వహణ, ముఖ్యంగా వర్షాకాలం రావడానికి ముందు రైడింగ్ సంసిద్ధత గురించి నిపుణులను సంప్రదించే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీ. జయప్రదీప్ వాసుదేవన్, నేషనల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ప్రధాన అధికారి, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు. క్లాసిక్ లెజెండ్స్లో కస్టమర్ల అనుభవం, రైడర్ సంతృప్తి మా విధానానికి కేంద్రంగా ఉంటుంది. లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్ ద్వారా, మేము రైడర్స్కు నిపుణుల సేవా మద్దతును, ముందస్తుగా వాహనం గురించి సంరక్షణను అందించే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాము, మా బ్రాండ్స్కు పేరు చెందిన సామర్థ్యం, విశ్వశనీయత మరియు రైడింగ్ అనుభవాన్ని వారి మోటార్ సైకిళ్లు నిరంతరం అందించేలా మేము నిర్థారిస్తాము.
లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్లో పాల్గొనడానికి, ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అందించే ఉత్తేజభరితమైన ఫైనాన్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలు పొందడానికి కస్టమర్లు తమకు దగ్గరలో ఉన్న జావా, యెజ్డీ, BSAల అథీకృత డీలర్షిప్ను సందర్శించవచ్చు.
