  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. CLASSIC LEGENDS LAUNCHES 9-DAY LEGEND’ CARE CAMP ACROSS JAWA, YEZDI AND BSA DEALERSHIP NETWORK
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (23:11 IST)

లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్‌ను ప్రారంభించిన క్లాసిక్ లెజెండ్స్

Yezdi
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 21 May 2026 (23:11 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (23:13 IST)
google-news
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ అథీకృత జావా, యెజ్డీ, BSA డీలర్ షిప్ నెట్వర్క్‌లో మే 23 నుండి మే 31, 2026 వరకు 9-రోజుల సేవా కార్యక్రమం లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్‌ను ప్రారంభించామని క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ప్రకటించింది, కస్టమర్ సంతృప్తి, ఆఫ్టర్ సేల్స్ అనుభవంపై సంస్థ వారి నిరంతర శ్రద్ధను ఇది మరింత శక్తివంతం చేస్తోంది.
 
ఈ సేవా క్యాంప్ వివిధ నగరాల్లో నిర్వహించబడుతుంది. సర్వీస్, విడి భాగాలు, శ్రమ మరియు అసలైన యాక్ససరీస్ పై ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలతో పాటు కస్టమర్లకు సమగ్రంగా వాహనాల స్థితిని తనిఖీ చేసే సేవలను కూడా అందిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, శిక్షణ పొందిన టెక్నీషియన్లు వివరణాత్మకమైన 72-పాయింట్ల మోటార్ సైకిల్ తనిఖీ నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ఇంజన్ సామర్థ్యం, బ్రేక్స్, క్లచ్, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంస్, టైర్లు, సస్పెన్షన్, బ్యాటరీ స్థితి మరియు మొత్తం వాహనం యొక్క పరిస్థితి వంటి కీలకమైన అంశాలను వీరు తనిఖీ చేస్తారు మరియు భద్రత, అనుకూలమైన రైడింగ్ సామర్థ్యాన్ని నిర్థారిస్తారు.
 
క్యాంపైన్ సమయంలో అథీకృత డీలర్ షిప్స్‌ను సందర్శించిన కస్టమర్లకు క్రమానుగత నిర్వహణ, విడి భాగాలు, అసలైన యాక్ససరీస్పై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్లతో పాటు మోటార్ సైకిల్ నిర్వహణ, ముఖ్యంగా వర్షాకాలం రావడానికి ముందు రైడింగ్ సంసిద్ధత గురించి నిపుణులను సంప్రదించే అవకాశం లభిస్తుంది.
 
ఈ కార్యక్రమం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీ. జయప్రదీప్ వాసుదేవన్, నేషనల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ప్రధాన అధికారి, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు. క్లాసిక్ లెజెండ్స్‌లో కస్టమర్ల అనుభవం, రైడర్ సంతృప్తి మా విధానానికి కేంద్రంగా ఉంటుంది. లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్ ద్వారా, మేము రైడర్స్‌కు నిపుణుల సేవా మద్దతును, ముందస్తుగా వాహనం గురించి సంరక్షణను అందించే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాము, మా బ్రాండ్స్‌కు పేరు చెందిన సామర్థ్యం, విశ్వశనీయత మరియు రైడింగ్ అనుభవాన్ని వారి మోటార్ సైకిళ్లు నిరంతరం అందించేలా మేము నిర్థారిస్తాము.
 
లెజెండ్స్ కేర్ క్యాంప్‌లో పాల్గొనడానికి, ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అందించే ఉత్తేజభరితమైన ఫైనాన్స్, ఎక్స్‌ఛేంజ్ ప్రయోజనాలు పొందడానికి కస్టమర్లు తమకు దగ్గరలో ఉన్న జావా, యెజ్డీ, BSAల అథీకృత డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించవచ్చు.
About Writer
ఐవీఆర్

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలు

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలుకన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్‌ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్‌తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్‌లో రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబురామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ముంబైలో రిలీజ్ వేడుక జరిగింది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో వరుసగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారాన్ని జరపనున్నారు. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సానా కారులో ప్రయాణిస్తూ తమ షూటింగ్ లో విశేషాలను తెలియజేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీ

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీమైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులువడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రం

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రంమెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్‌ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.