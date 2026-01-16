మోటార్ సైక్లింగ్కు డిజైన్-ఫస్ట్ విధానం సూచించిన క్లాసిక్ లెజండ్స్ కొత్త పేటెంట్
క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఒక కొత్త పేటెంట్ను గెలిచింది, భారతదేశంలో డిజైన్చే ప్రోత్సహించబడిన పెర్ఫార్మెన్స్ మోటార్ సైకిల్ తయారీదారుగా తన గుర్తింపును నిలుపుకుంటోంది. అడ్జస్టబుల్ వైజర్, స్పీడోమీటర్ను కలిగిన పేటెంట్ మొదట 2025 యెజ్డీ అడ్వంచర్లో కనిపించింది, పేటెంట్స్ చట్టం, 1970 లోని ఏర్పాట్లు ద్వారా మార్చి 21, 2023 నుండి 20 సంవత్సరాల అవధి కోసం మంజూరు చేయబడింది. ఇది కంపెనీ యొక్క R-D రంగంలో పెరుగుతున్న ఆవిష్కరణలు, పేటెంట్ విజయాల చరిత్రలో రైడర్ పై దృష్టిసారించిన మరొక క్రియాత్మకమైన ఆవిష్కరణ.
రైడర్, మెషీన్, వాతావరణం మధ్యలో ఇంటర్ ఫేస్ను అనుకూలం చేస్తూ, ఈ ఆవిష్కరణ అనేది క్లాసిక్ లెజెండ్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఫలితంగా ఉంది, ఇది డిజైన్ నిర్ణయాలను ప్రోత్సహించడానికి ఆచరణాత్మకమైన రైడర్ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకుంటుంది. తమ ఎత్తు, రైడింగ్ సౌకర్యానికి అనుగుణంగా కఠినమైన భూభాగాల్లో రైడింగ్ చేసే సమయంలో కూడా వైజర్, స్పీడోమీటర్ను సర్దుబాటు చేయడానికి ఈ ఫీచర్ రైడర్స్కు అవకాశం ఇస్తుంది. భారతదేశం మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కోసం మోటార్ సైకిళ్లను తయారుచేసే తమ క్రమంలో ఈ కంపెనీ శక్తివంతమైన మోటార్ సైక్లింగ్ వారసత్వాలతో బ్రాండ్స్ను పునరుద్ధరిస్తూ, గణనీయమైన మేధోసంపత్తిని, పరిశ్రమలో మొదటిసారి ప్రవేశపెట్టిన ఆవిష్కరణలను అభివృద్ధి చేసింది.
క్లాసిక్ లెజెండ్స్ గతంలో తమ ఎయిర్ ఫిల్టర్ మల్టిఫ్రీక్వెన్సీ రెసోనేటర్ కోసం ఒక పేటెంట్ను గెలిచింది. తమ 650 సిసి మోటార్ సైకిల్స్, BSA గోల్డ్ స్టార్ మరియు BSA స్క్రాంబ్లర్ (UKలో లభ్యం)లో ఉపయోగించబడింది. సంప్రదాయబద్ధమైన రెసోనేటర్స్ ఒకే పౌనః పున్యంలో మాత్రమే పనిచేస్తాయి కాగా పేటెంట్ పొందిన, పొందికైన రెసోనేటర్ ఇంజన్ యొక్క మొత్తం rpm పరిధిలో అనవసరమైన ఎయిర్ ఫిల్టర్ శబ్దాన్ని తొలగిస్తుంది.
కంపెనీ తమ లిక్విడ్-కూల్డ్ 334 సిసి ఇంజన్ను మధ్యస్థ శ్రేణి వాహనాల విభాగం పరిణామం ఆరంభ దశలో ప్రవేశపెట్టింది. ఇది పాత ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజన్స్పై ఇప్పటికీ ఆధారపడిన మార్కెట్లో అత్యధిక పెర్ఫార్మెన్స్, థర్మల్ సామర్థ్యం దిశగా శ్రేణి ప్రయాణించడంలో సహాయపడింది. ఆల్ఫా 2 ఇంజన్ క్లాసిక్ లెజెండ్స్ మధ్యస్థ సామర్థ్యం పోర్ట్ ఫోలియోకు వెన్నుముకగా నిలిచింది.
సుషీల్ సిన్హా, హెడ్ R-D, క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఇలా అన్నారు, ఈ పేటెంట్ నిర్దిష్టమైన రైడర్-ఇంటర్ ఫేస్ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు కానీ ఇది మనం మోటార్ సైకిల్స్ గురించి ఎలా ఆలోచిస్తామో సూచిస్తుంది. క్లాసిక్ లెజండ్స్లో, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫీచర్ల సేకరణ గురించి కాదు. ఇది సంవత్సరాల తరబడి ఉపయోగించిన తరువాత కూడా ఒక మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చే భావాలకు యాంత్రిక స్పష్టతను, మన్నికను తీసుకురావాలి. రైడర్, రోడ్డుతో ప్రారంభమయ్యే డిజైన్ నిర్ణయాల విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. శక్తివంతమైన ఇంజనీరింగ్ పునాదితో రైడర్-కేంద్రీయంగా మోటార్ సైకిళ్లను రూపొందిస్తూ ఉండటానికి ఈ గుర్తింపు మాకు తాజా ప్రోత్సాహంగా నిలుస్తుంది.