గురువారం, 29 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 29 జనవరి 2026 (20:09 IST)

ఈ రిపబ్లిక్ డే రోజున నొమాడ్స్ క్రింద జావా, యెజ్ డీ, బిఎస్ఎ రైడర్లు

Jawa, Yezdi and BSA riders
జనవరి 26, 2026న భారతదేశ వ్యాప్తంగా జావా, యెజ్ డీ, BSA రైడర్లు వాహనాలు నడిపారు. రిపబ్లిక్ లాగానే మోటర్ సైక్లింగ్ కూడా భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మీద పరిఢవిల్లుతుందని వీరంతా విశ్వసిస్తున్నారు. ఆధునిక పెర్ఫార్మెన్స్ క్లాసిక్సు తయారీదారులు క్లాసిక్ లెజెండ్స్, నొమాడ్స్: రైడ్ యాజ్ వన్, రైడ్ ద లెగసీ అనే శీర్షిక కలిగిన తన కమ్యూనిటీ పేజ్‌లో లైవ్ చేయటం ద్వారా, వారితో పాటు ఈ వేడుకను తన అధికార వెబ్ సైట్లో చేసుకున్నది.  కనుగొని, కనెక్ట్ కావటాన్ని కేవలం ఒక క్లిక్ దూరంలోకి తేవటం ద్వారా రైడర్లను స్థానిక రైడింగ్ సమాజానికి మరింత చేరువ చేసేందుకు ఈ కొత్త పేజ్‌ను రూపొందించటం జరిగింది. 
 
రిపబ్లిక్ డే రైడ్స్, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కోసం నొమాడ్స్, ప్రాంతాలు, సంస్కృతులకు అతీతంగా, జమ్ము నుండి తమిళనాడు వరకు, గుజరాత్ నుండి మణిపూర్ వరకు, వ్యాపించి ఉన్నారు. జావా, యెజ్‌డీ, BSAల నుండి అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ పట్ల ఉన్న ఏకైక అభిమానం కారణంగా ఏకమయ్యే భారతదేశపు విశాలమైన భౌగోళిక వ్యాప్తికి ఇది అద్ధం పడుతుంది. ఈ మోటార్ సైకిళ్ళ పట్ల ఉన్న ప్రేమాభిమానాలు, 2,000 మందికి పైగా రైడర్లను ఒక చోటకు చేర్చాయి. వీరు 20 స్వతంత్ర రైడింగ్ కమ్యూనిటీలకు, 150 డీలర్‌షిప్‌ల నేతృత్వంలోని  రైడింగ్ గ్రూపులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. వీరంతా వివిధ వయోవర్గాలకు, వృత్తివ్యాపారాలకు, రైడింగ్ స్టైళ్ళకు చెందినవారు.
 
నిష్ణాతులైన రైడర్లు, మొదటిసారి టూర్ చేస్తున్నవారి సరసన, జావా, యెజ్ డీ, BSA బ్రాండ్లకు చెందిన ఆధునిక పెర్ఫార్మెన్స్ క్లాసిక్స్ లెగసీ మెషీన్ల మీద రైడ్ చేశారు. స్వతంత్ర కమ్యూనిటీలు, డీలర్‌షిప్‌ల నేతృత్వంలోని రైడింగ్ గ్రూపులు ఇప్పుడు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్ వారి రైడింగ్ సమూహమైన నొమాడ్స్ ద్వారా, బ్రాండ్ యొక్క ఉమ్మడి వెబ్ సైట్ పై అన్ని బ్రాండ్ల రైడింగ్ గ్రూపులను మరింతగా ఏకమై సంఘటితమవుతాయి.
 
అనుపమ్ థరేజా, కో-ఫౌండర్, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, మోటర్ సైకిల్ నడపటం వెనుక మీ స్వంత బ్రాండ్ స్వాతంత్రాన్ని కోరుకునే బలమైన సంకల్పం ఉంటుంది. మా పెర్ఫార్మెన్స్ క్లాసిక్స్ ను ఆ ఆర్తిని తీర్చుకునేందుకు డిజైన్ చేయటం జరిగింది. అయితే తరతరాలుగా మోటర్ సైక్లింగును నిర్వచించే ఒక ప్రగాఢమైన కోరిక, చెందాలన్న తపన ఉన్నది, ప్రత్యేకించి డిజిటల్ ఓవర్ లోడ్ తో ఒంటరిగా గడుపుతున్న ఈ రోజుల్లో. కొద్ది రోజులు, మీరు ఒంటరిగా రైడ్ చేయటం కావచ్చు, అయితే రిపబ్లిక్ డే అనేది కలిసి రైడ్ చేయటానికి సంబంధించినది.  ఈ రోజున, జావా, యెజ్ డీ మరియు BSA వార్షిక రైడ్లు, వివిధ రైడర్లను సమీకరించి, ఒక సమైక్యమైన జట్టుగా రైడ్ చేసేందుకు దోహదం చేస్తాయి. ఈ ఏడాది, వారి కథలను షేర్ చేయటానికి మించి మేము సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. మేము మా కమ్యూనిటీ పేజ్ నొమాడ్స్ ను లైవ్ చేస్తున్నాము. దీనితో మా రైడర్లు అందరూ, పాతవారు కావచ్చు లేదా కొత్తవారు కావచ్చు, తమ సమీపంలో ఒక రైడింగ్ కమ్యూనిటీని కనుగొనవచ్చు. మా రైడింగ్ సమూహం కోసం పేరు, హద్దులను పరీక్షించాలి కాని మోటర్ సైక్లింగ్ పట్ల ప్రేమ అనే ఒక ఆశయం కోసం ఒకరికొకరు బాసటగా ఉండాలన్న తపనను గుర్తిస్తుంది.
 

SriRam: ది మేజ్‌ నుంచి శ్రీరామ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అండ్‌ గ్లింప్స్‌

SriRam: ది మేజ్‌ నుంచి శ్రీరామ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అండ్‌ గ్లింప్స్‌ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే, ఒకరికి ఒకరు వంటి సూపర్‌హిట్‌ చిత్రాలతో తెలుగులో అందరికి సుపరిచితుడైన కథానాయకుడు శ్రీరామ్‌. ఈయన తమిళంలో పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో హీరోగా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా శ్రీరామ్‌ హీరోగా తెలుగులో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ది మేజ్‌'. ప్రియాంక శర్మ , హృతిక శ్రీనివాసన్ నాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డాక్టర్‌ రవికిరణ్ గడలే దర్శకుడు.

కొచ్చిలో ఒకొరగజ్జ ప్రచారాన్ని భగ్నం చేయడానికి వారే బాధ్యులు!

కొచ్చిలో ఒకొరగజ్జ ప్రచారాన్ని భగ్నం చేయడానికి వారే బాధ్యులు!కన్నడ చిత్రం ‘కొరగజ్జ’ ప్రచార కార్యక్రమం కొచ్చిలో అనుకోని షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. జనవరి 24న కొచ్చి హాలిడే ఇన్‌లోని గ్రాండ్ బాల్‌రూమ్‌లో నిర్వహించాల్సిన ప్రెస్‌మీట్‌కి అదే సమయంలో మరో మలయాళ చిత్రం ప్రెస్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్ కావడంతో వాయిదా పడింది. ఈ ప్రెస్‌మీట్‌కు సంబంధించిన ఆహ్వానాలు దాదాపు వారం రోజుల ముందుగానే కొచ్చి మీడియాకు పంపించబడ్డాయి.

సీతా పయనం నుంచి పయనమే..మెలోడియస్, రొమాంటిక్ పాట విడుదల

సీతా పయనం నుంచి పయనమే..మెలోడియస్, రొమాంటిక్ పాట విడుదలదర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో రాబోతోన్న కొత్త చిత్రం 'సీతా పయనం'. ఈ మూవీలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా తెరకు పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటించారు. అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్‌ యరబోలు

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్‌ యరబోలుమలయాళం లో కంటే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మలయాళం వర్షన్ చూడని వాళ్ళకి ఇది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలా అనిపిస్తుంది. చూసిన వారికి సర్ ప్రైజ్ గా వుంటుంది. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా గుర్తుకు రాదు. ప్రిమియర్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అని నిర్మాత సృజన్‌ యరబోలు అన్నారు.

NTR: ఎన్‌టీఆర్ కు రక్ష‌ణ క‌ల్పించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు

NTR: ఎన్‌టీఆర్ కు రక్ష‌ణ క‌ల్పించిన ఢిల్లీ హైకోర్టువివిధ మాధ్య‌మాల్లో తన పేరు, ఫోటోలు, గుర్తింపును అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య పరమైన ప్రయోజనాల కోసం వాడుతున్నారని ఎన్టీఆర్ కోర్టును ఆశ్రయిస్తూ పిటిష‌న్ వేశారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించిన‌ ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆయన వ్యక్తిత్వ హక్కులకు రక్షణ కల్పిస్తూ ఆదేశాల‌ను జారీ చేసింది.

Watch More Videos

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!మరువా తులసిలో పలు ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరువా ఆకులలో పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదనంగా, ఇవి ఇనుము, విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియంను శరీరానికి అందిస్తాయి. మరువా ఆకులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియకు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, ఇది సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగులను నిర్వహించడానికి తోడ్పడుతుంది. మరువా తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీ

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కుషల్స్, నేడు హైదరాబాద్‌లో 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బ్రాండ్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. కొండాపూర్ స్టోర్‌లో భారీ ప్రారంభోత్సవ వేడుక జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆకర్షణను మరియు ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తూ, ఈ వేడుకలో ప్రముఖ దక్షిణ భారత అందాల నటి మరియు దక్షిణ భారతదేశం కోసం కుషల్స్ యొక్క కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ప్రియాంక మోహన్ హాజరయ్యారు.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com