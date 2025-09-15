బెంగళూరు: ఫ్లిప్కార్ట్ సంస్థ అయిన క్లియర్ట్రిప్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ది బిగ్ బిలియన్ డేస్ (BBD) 2025కు ముందుగా తన కొత్త వీసా తిరస్కరణ కవర్ ఆఫర్ను ప్రకటిస్తోంది. పరిశ్రమలోనే మొట్టమొదటిదైన ఈ ఫీచర్ సున్నా ఖర్చుతో వస్తుంది. అంతర్జాతీయ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే అతిపెద్ద ఆందోళనలలో ఒకదాన్ని దాని ఏకీకృత వీసా తిరస్కరణ కవర్తో పరిష్కరిస్తుంది.
వినియోగదారులు అంతర్జాతీయ విమానాలను బుక్ చేసేటప్పుడు నా వీసా తిరస్కరించబడితే ఏమిటి? అనే నిరంతర ఆందోళనను ఎప్పుడూ అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. ఈ వీసా తిరస్కరణ కవర్ ఆ ఆందోళనను తొలగించడానికి రూపొందించబడింది, ఒకవేళ వారి వీసా తిరస్కరించబడితే, వారి టిక్కెట్పై పూర్తి వాపసు పొందుతారనే భరోసాతో కస్టమర్లు ఆందోళన-రహితంగా బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
క్లియర్ట్రిప్ చీఫ్ బిజినెస్- గ్రోత్ ఆఫీసర్, మంజరి సింఘాల్ ఇలా అన్నారు, వీసా తిరస్కరణ కవర్తో, అంతర్జాతీయ యాత్రను బుక్ చేసేటప్పుడు ఎదురయ్యే అతిపెద్ద ఆందోళనలలో ఒకదాన్ని మేము నేరుగా పరిష్కరిస్తున్నాము. ఈ కొత్త ఫీచర్ కేవలం వాపసు గురించి మాత్రమే కాదు; ఇది మా కస్టమర్లకు మనశ్శాంతిని ఇవ్వడం, యాత్ర ప్రణాళిక ఆందోళనతో కాకుండా ఉత్తేజకరంగా ఉండేలా చూడటం.
వీసా తిరస్కరణ కవర్ యొక్క ముఖ్య ముఖ్యాంశాలు:
వినియోగదారుల కోసం ధర: అన్ని అంతర్జాతీయ విమాన బుకింగ్లతో ఉచితం.
అర్హత గల వీసా రకాలు: కేవలం టూరిస్ట్ వీసాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
అర్హత గల జాతీయత: కేవలం భారతీయ పౌరులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
వయోపరిమితి: ఎటువంటి వయోపరిమితి లేదు; ప్రయాణికులందరికీ వర్తిస్తుంది.
ఛార్జీల రకం: పూర్తిగా, పాక్షికంగా వాపసు చేయగల విమాన ఛార్జీలపై చెల్లుబాటు అవుతుంది.
కవరేజ్ పరిధి: భారతదేశం నుండి ప్రారంభమయ్యే అంతర్జాతీయ ప్రయాణం.
రద్దు గడువు: ప్రయాణానికి కనీసం 24 గంటల ముందు రద్దు చేయాలి.
ఈ అద్భుతమైన కవర్తో పాటు, క్లియర్ట్రిప్ ది బిగ్ బిలియన్ డేని పండుగ ఆఫర్ల శ్రేణితో జరుపుకుంటోంది. ఫ్లాష్ సేల్స్ సమయంలో, దేశీయ విమానాలు కేవలం ₹999 నుండి ప్రారంభమవుతాయి, అంతర్జాతీయ విమానాలపై 20% తగ్గింపు ఉంటుంది. అదనంగా, క్లియర్ట్రిప్ తన హోటల్ పోర్ట్ఫోలియోను 2-స్టార్ నుండి 5-స్టార్ కేటగిరీల వరకు 20,000 నుండి 80,000+ పైగా ప్రాపర్టీలకు గణనీయంగా విస్తరించింది. ఈ విభిన్నమైన శ్రేణి కుటుంబ సెలవులు, వెల్నెస్ రిట్రీట్ల నుండి బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ బసలు, ప్రీమియం లగ్జరీ విడిదిల వరకు ప్రతి ప్రయాణికుడి అవసరాన్ని తీరుస్తుంది.
అంతేకాకుండా, కనీసం ఒక పిల్లవాడు లేదా శిశువుతో సహా ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ప్రయాణీకుల బుకింగ్ల కోసం చైల్డ్ ఫ్లైస్ ఫ్రీ ఆఫర్ ఈ పండుగ సీజన్లో తిరిగి వచ్చింది, ఇది కుటుంబాలు దేశీయ ప్రయాణంలో ఎక్కువ ఆదా చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.