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ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ ప్రచారానికి గొంతుకగా మార్చడం ద్వారా వారిని గౌరవిస్తున్న కోకా-కోలా
భారతదేశంలోని అత్యంత ఉత్సాహవంతులైన ఫుట్బాల్ అభిమానులను గౌరవించేం దుకు కోకా-కోలా చేపట్టిన దేశవ్యాప్త ప్రచారం 'ది లాస్ట్ వాయిసెస్'. FIFA ప్రపంచ కప్ సీజన్ను పురస్కరించుకుని చేపట్టిన ఈ ప్రచారం, ఒక బలమైన సాంస్కృతిక వాస్తవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 1955 తర్వాత భారత్ ఈ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనకపోయినప్పటికీ, కేరళ నుంచి గోవా వరకు, అస్సాం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ వరకు ఉన్న లక్షలాది మంది అభిమానులు, తమ సొంత దేశమే మైదానంలో ఆడుతున్నట్లుగా భావించి, అంతే ఉద్వేగంతో అంతర్జాతీయ జట్లకు మద్దతుగా ఏకమవుతారు.
ఈ ప్రచారం ద్వారా, కోకా-కోలా తమ అంకితభావం గల అభిమానులను గౌరవిస్తుంది. FIFA ప్రపంచ కప్ అంతటా వారి నిజమైన, బొంగురు గొంతులను బ్రాండ్ సోషల్ మీడియా ఫీడ్లో ప్రదర్శిస్తుంది. బ్రాండ్ ప్రపంచ వ్యాప్త ‘ఫీల్ ఇట్ ఆల్’ ప్లాట్ఫామ్ క్రింద ప్రారంభించబడిన కోకా-కోలా "ది లాస్ట్ వాయిసెస్," బ్రాండ్ కథనంలో ప్రామాణికమైన అభిరుచిని ప్రధానంగా ఉంచడం ద్వారా అభిమాన స్ఫూర్తిని పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది.
కోకా-కోలా ఇండియా & సౌత్వెస్ట్ ఆసియా మార్కెటింగ్ సీనియర్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్రమణియన్ మాట్లాడుతూ, "FIFAతో మా సుదీర్ఘ అనుబంధం ద్వారా, ఫుట్బాల్ ప్రేరేపించే అభిరుచి, ఐక్యత, ఉమ్మడి భావోద్వేగాలను కోకా-కోలా ఎల్లప్పుడూ వేడుకగా చేసుకుంటోంది. భారతదేశంలో, లక్షలాది మంది అభిమానులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న జట్లకు అసాధారణమైన భక్తితో మద్దతు ఇస్తారు, ఇది ఫుట్బాల్ అభిమానం సరిహద్దులను దాటిందని నిరూపిస్తుంది. 'ది లాస్ట్ వాయిసెస్'తో, కేరింతలు కొడుతూ అక్షరాలా గొంతు కోల్పోయేంతటి నిజ మైన అభిరుచి గల అభిమానులను మేం వేడుకగా చేసుకుంటున్నాం. వారి నిజమైన స్వరాలను మా ప్రచార స్వరంగా మార్చడం ద్వారా, ప్రతి ప్రపంచ కప్ను మరపురానిదిగా చేసే సంఘాలను, ఆచారాలను, భావోద్వే గాలను మేం గుర్తిస్తున్నాం’’ అని అన్నారు.
ఓగిల్వీ ఇండియా రూపొందించిన 'ది లాస్ట్ వాయిసెస్', ఫుట్బాల్ అభిమానం సహజమైన వ్యక్తీకరణను ప్రచా రానికి సృజనాత్మక ఆలోచనగా మారుస్తుంది, కోకా-కోలా కథనంలో నటులను కాకుండా నిజమైన అభి మానులను కేంద్రబిందువుగా నిలుపుతుంది.
ఓగిల్వీ ఇండియా చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్ సుకేష్ నాయక్ మాట్లాడుతూ, "ప్రపంచ కప్ భారతదేశం నలుమూ లల నుండి బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా వంటి జట్ల అభిమానులను ఒకచోటికి చేర్చుతుంది. వారి అభిరుచి, భావోద్వే గాలు ఎంతగానో పాతుకుపోయి ఉంటాయి. వారితో కలిసి ప్రత్యక్షంగా మ్యాచ్ చూడటం అనేది బహుశా భావోద్వేగాల సుడిగుండంలో ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. ప్రతీ విషయాన్ని అనుభూతి చెందే అత్యంత ఉద్వేగభరితమైన అభిమానులను గౌరవించాలనే ఆలోచనతో, మేం వారి ఉద్వేగభరితమైన, మరుగునపడిన స్వరాలనే మా ప్రచారానికి స్వరంగా మారుస్తున్నాం. వారే, వారి మరుగునపడిన స్వరాలే మా బ్రాండ్కు స్వరంగా మారతాయి" అని అన్నారు.
కోకా-కోలా “ది లాస్ట్ వాయిసెస్”, ప్రామాణికమైన, సాంస్కృతికంగా పాతుకుపోయిన కథనాల ద్వారా ఫుట్ బాల్ అభిమానాన్ని చాటిచెప్పే కోకా-కోలా వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, కోకా-కోలా ఒక నిజమైన అభిమాని అభివ్యక్తిని బ్రాండ్ స్వరంగా మార్చి, సమాజాలను, భావోద్వేగాలను, ఐక్యతను చాటిచె బుతూ, భారతదేశంలోని అత్యంత ఉద్వేగభరితమైన ఫుట్బాల్ అభిమానులకు వారు అర్హులైన గుర్తింపును అందిస్తోంది.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.