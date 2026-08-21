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  4. Coca-Cola India and IRCTC Bring Waste-to-Value Solutions to India-s First Branded Train with the Sprite Tejas Express
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (18:49 IST)

స్ప్రైట్ తేజస్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ద్వారా వేస్ట్-టు-వాల్యూ పరిష్కారాలు

Sprite Tejas Express
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (18:53 IST)
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భారతదేశపు మొట్టమొదటి బ్రాండెడ్ రైలు అయిన 'స్ప్రైట్ తేజస్ ఎక్స్‌ప్రెస్' ప్రారంభం నేపథ్యంలో, కోకా-కోలా ఇండియా మరియు ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్‌సీటీసీ)లు ప్రయాణికులకు 'వేస్ట్-టు-వాల్యూ' (వ్యర్థాల నుంచి విలువను సృష్టించే) ఆచరణాత్మక పరిష్కారాలను చేరువ చేస్తున్నాయి. మొట్టమొదటిసారిగా కుదిరిన స్ప్రైట్ మరియు ఐఆర్‌సీటీసీ భాగస్వామ్యాన్ని ఈ చొరవ మరింత విస్తరిస్తోంది. వినియోగం తర్వాత పడేసే వ్యర్థాలను ప్రముఖ బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఉపయోగకరమైన వస్తువులుగా ఎలా మార్చవచ్చో ఇది నిరూపిస్తోంది.
 
భారతీయ రైల్వే, ఐఆర్‌సీటీసీ మరియు కోకా-కోలా ఇండియాకు చెందిన ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో జరిగిన 'స్ప్రైట్ తేజస్ ఎక్స్‌ప్రెస్' ప్రారంభోత్సవంలో ఒక ప్రత్యేకత చోటుచేసుకుంది. రీసైకిల్ చేసిన పీఈటీ బాటిళ్లను ఉపయోగించి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన జెండా ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ విధానం లక్నో స్టేషన్‌లో మన్నికైన ప్రజా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కూడా దారితీసింది. ఇక్కడ రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన బెంచీలను స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో బెంచీ తయారీకి వినియోగం తర్వాత పడేసిన సుమారు 45 కిలోల ప్యాకేజింగ్ వ్యర్థాలను పునర్వినియోగించారు.
 
ఈ చొరవ గురించి కోకా-కోలా ఇండియా అండ్ సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా పబ్లిక్ అఫైర్స్, కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దేవయాని ఆర్ఎల్ రాణా మాట్లాడుతూ.. "ఐఆర్‌సీటీసీ భాగస్వామ్యంతో, వినియోగం తర్వాత పడేసే వ్యర్థాలను ప్రధాన రవాణా కేంద్రాల వద్ద అత్యంత ఉపయోగకరమైన ఆస్తులుగా మార్చడం ద్వారా మేము ఆచరణాత్మక 'వేస్ట్-టు-వాల్యూ' పరిష్కారాలను నేరుగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లోకి తీసుకువస్తున్నాము. బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణను మేము ఒక ఆచరణాత్మకమైన, విస్తరించదగిన వాస్తవంగా మారుస్తున్నాము. భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రభావవంతమైన, దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలకు మద్దతుగా ఇటువంటి ప్రభుత్వ-రంగ భాగస్వామ్యాలను మరింత విస్తరించడానికి మేము ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాము" అని అన్నారు.
 
భవిష్యత్తులో, స్టేషన్‌లో మరియు రైలులో ప్రయాణికుల అనుభవాలను మరింత మెరుగుపరిచే దిశగా పునర్వినియోగించిన మరియు రీసైకిల్ చేసిన మెటీరియల్స్ వినియోగాన్ని మరింతగా అన్వేషించడానికి కూడా 'స్ప్రైట్ తేజస్ ఎక్స్‌ప్రెస్' ఒక అద్భుత అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. సమాజాలు మరియు బహిరంగ ప్రదేశాలలో పర్యావరణ బాధ్యతను పెంపొందించే ఆచరణాత్మక పరిష్కారాలపై ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ-రంగ వాటాదారులతో కలిసి పనిచేయడానికి కోకా-కోలా ఇండియా చేస్తున్న విస్తృత ప్రయత్నాలను ఈ భాగస్వామ్యం ప్రతిబింబిస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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