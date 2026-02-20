భారతదేశం తన స్థానిక రుచులపై ఉన్న ప్రేమను తిరిగి ఆవిష్కరిస్తున్న ఈ సమయంలో, కోకా-కోలా ఇండియా తన కల్ట్ క్లాసిక్ రిమ్జిమ్ జీరాను నిశ్శబ్దంగా, ధైర్యంగా తిరిగి పరిచయం చేస్తోంది. జీరే మే హీరా, రిమ్జిమ్ జీరా అనే ఆలోచనతో రూపొందించిన ఈ కొత్త ప్రచారం, రిమ్జిమ్ సాహసోపేత పునరాగమనాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది కేవలం ఓ నాస్టాల్జిక్ ఫేవరెట్ మాత్రమే కాదు, ప్రతి తరానికి గర్వకారణమైన అసలైన(OG) దేశీ పానీయంగా తన స్థానాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది.
మిస్టర్ శోభన్జీత్ రథ్, సీనియర్ డైరెక్టర్, ఎమర్జింగ్ కేటగిరీస్, కోకాకోలా ఇండియా, నైరుతి ఆసియా ఇలా అన్నారు, 70 సంవత్సరాలకు పైగా కొనసాగుతున్న వారసత్వాన్ని మరొకసారి గుర్తుచేస్తూ రిమ్జిమ్ కొత్త శక్తితో తిరిగి ముందుకొచ్చింది. ఈ సరికొత్త ప్రచారం సరదా, ఉల్లాసం, నాస్టాల్జియాను కలిపి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించబడింది. ముఖ్యంగా రిమ్జిమ్ యొక్క స్వదేశీ, బలమైన జీరా రుచిని కేంద్రంగా తీసుకుని కాన్సెప్ట్ నిర్మించబడింది. ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు ఆర్. డి. బర్మన్ యొక్క క్లాసిక్ ట్రాక్కు సరికొత్త మలుపు ఇచ్చి, వినగానే మదిలో మిగిలిపోయే ఆకట్టుకునే ఇయర్వార్మ్ను సృష్టించారు. ఒకసారి విన్నాక, ఆ జీరా రిథమ్ మీ చెవుల్లో మార్మోగుతూనే ఉంటుంది. సందేశం సింపుల్, కానీ ప్రభావం మాత్రం స్ట్రాంగ్: జీరా మే హీరా… రిమ్జిమ్ జీరా.
బ్రాండ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్, మిస్టర్ అభిజిత్ సుధాకర్, జిగ్ జాగ్ ఫిల్మ్స్ ఇలా తెలిపారు, రిమ్జిమ్ ప్రత్యేకమైన మసాలా ట్విస్ట్తో, లయబద్ధంగా మలచబడిన ఈ ప్రాజెక్ట్ నిజంగా ఒక ఎనర్జిటిక్ సెలబ్రేషన్గా నిలిచింది. ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రధానంగా ఒక గొప్ప బీట్తో పాటు OG పానీయం అందించే ఆకర్షణీయమైన ఆనందాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం. ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించే ప్రక్రియ పూర్తిగా ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. ఇది పదం యొక్క నిజమైన అర్థంలో సహకార ప్రాజెక్ట్గా నిలిచింది. ఏజెన్సీ, క్లయింట్ ఇద్దరూ సృజనాత్మక ప్రక్రియలో సమానంగా భాగస్వాములయ్యారు. ట్రీట్మెంట్ నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు, ప్రతిదశలోనూ కలిసి ఆలోచించి, చిత్రాన్ని మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మొత్తంగా ఇది అధిక శక్తితో నిండిన ఒక వేడుక. దీన్ని రూపొందించడంలో టీమ్ ఎంత ఆనందించిందో, అదే ఉత్సాహం ప్రేక్షకులకు కూడా చేరుతుందని ఆశిస్తున్నాము.
తనిమా కోహ్లీ, క్రియేటివ్, టాలెంటెడ్ ఇలా అన్నారు, రిమ్జిమ్ జీరా పునఃప్రారంభం ఒక సాధారణ రీ-ఎంట్రీ కాదు, అది గతపు జ్ఞాపకాలను భారీగా మళ్లీ జీవితంలోకి తీసుకువచ్చిన ఒక ధైర్యవంతమైన అడుగు. అదే దృక్పథంతో మేము ఈ ప్రచారాన్ని రూపొందించాము. ఒకేలా కనిపించే పానీయాల ప్రపంచంలో, మేము సాధారణ మార్గాన్ని అనుసరించలేదు. బ్రాండ్కు ప్రత్యేకమైన ఆ విలక్షణ శైలి వైపు మొగ్గు చూపాము, సహజ ప్రవృత్తిని ముందుకు నడిపించాము. సంగీత ఎంపిక నుంచి ఎడిటింగ్ రిథమ్ వరకు, ప్రతి అంశం జాగ్రత్తగా రూపుదిద్దుకుంది. చివరి క్షణం వరకు ప్రేక్షకుడిని కట్టిపడేసే మంత్రముగ్ధమైన అనుభూతిని సృష్టించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.
రిమ్జిమ్ భారతదేశంలో రెడీ-టు-డ్రింక్ ఫార్మాట్లో పరిచయమైన తొలి ఎథ్నిక్ ఫ్లేవర్డ్ పానీయాలలో ఒకటిగా విస్తృత గుర్తింపు పొందింది. భారతీయ వంటగదులు, స్ట్రీట్-ఫుడ్, రిఫ్రెష్మెంట్ పరంపరలో లోతుగా స్థిరపడిన జీరా రుచినుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఈ బ్రాండ్, తన తేజోవంతమైన రుచితో చాలా కాలంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రోడక్టు 250 మిల్లీ లీటర్ల ప్యాక్లో, కేవలం ₹10 ధరకు లభిస్తుంది. అందువల్ల ఇది వినియోగదారులకు ప్రతిరోజూ సులభంగా ఎంపిక చేసుకునే అందుబాటు పానీయంగా నిలుస్తోంది. డిజిటల్ మరియు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ భాగస్వామ్యాలు, అవుట్డోర్ విజిబిలిటీ, అలాగే స్టోర్లో బలమైన ప్రెజెన్స్ను కలుపుకుని సమగ్ర 360-డిగ్రీల వ్యూహంతో ఈ ప్రచారం విస్తరించబడుతుంది.