దిల్జిల్ దోసాంజ్, జాన్వీ కపూర్‌లతో కలసి హాఫ్ టైమ్ క్షణాలను ఆవిష్కరించిన కోకో-కోలా ఇండియా

Jhanvi Kapoor
దిల్జిత్ దోసాంజ్, జాన్వీ కపూర్‌లతో కూడిన తన ప్రచార కార్యక్రమాన్ని కోక- కోలా ఈ రోజు ప్రకటించింది; ఇది దైనందిన జీవితంలోని క్షణాల్లోకి కోక-కోలా హాఫ్ టైమ్ అనే భావనను సజీవంగా తీసుకువస్తుంది. ఈ ఆలోచనకు మూలాధారం ఒక నమ్మకం: అదేమిటంటే, ఒక హాఫ్ టైమ్ (విరామ సమయం) కేవలం ఆ రోజు కార్యకలాపాలకు తాత్కాలిక విరామం ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా, మిమ్మల్ని తిరిగి ఆ కార్యకలాపాల్లోకి ఉత్సాహంగా తీసుకువెళ్లేలా ఉండాలి.
 
కోకా-కోలా తన రుచికరమైన, ఉత్తేజకరమైన రుచితో, రోజువారీ అనుభవాలలో వెచ్చదనం, అనుబంధ భావనను సృష్టిస్తూ, ఉత్సాహాన్నిచ్చే విరామం పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇది ఒక సరళమైన, సులభంగా అందుబాటులో ఉండే ఆచారంగా, చిన్నదైనా శక్తివంతమైన విరామంగా మారుతుంది. ఇది ప్రజలు వర్తమానంలో మరింతగా లీనమవ్వ డానికి, తమ చుట్టూ ఉన్నవారికి మరింత దగ్గరగా ఉండటానికి, తమ పరిసరాలతో మమేకమై ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
కోకా-కోలా ఇండియా- సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా మార్కెటింగ్ సీనియర్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్రమణియన్ మాట్లాడుతూ, నేటి వినియోగదారులు మునుపెన్నడూ లేనంత వేగవంతమైన, సంపూర్ణమైన జీవితాలను గడుపుతున్నారు. అయినప్పటికీ, వారు ఆ క్షణంలో నిలకడగా ఉండటానికి సహాయపడే చిన్న, అర్థవంతమైన విరామాలకు ఎక్కు వగా విలువ ఇస్తున్నారు. తన ప్రత్యేక రుచికి పేరుగాంచిన కోకా-కోలా, చాలాకాలంగా ఈ రోజువారీ అలవాట్లలో ఒక భాగంగా ఉంది. ఒక సాధారణ విరామ సమయం ప్రజలను వారి చుట్టూ ఉన్న ముఖ్యమైన విషయాలకు ఎలా దగ్గర చేయగలదో ఈ ప్రచారం చాటి చెబుతుంది” అని అన్నారు.
 
వీఎంఎల్ నేతృత్వంలోని డబ్ల్యూపీపీ ఓపెన్ X ద్వారా రూపొందించబడిన ఈ చిత్రాలు, ప్రచారంలో భాగంగా విడుదలయ్యాయి. మనం శారీరకంగా ఒక చోట ఉన్నా, మానసికంగా వేరే లోకంలో ఉండే ఆ ఆటోపైలట్ క్షణాలైన మధ్యస్థ స్థితిలోని అందాన్ని ఇవి ఆవిష్కరిస్తాయి. రిహార్సల్ లయలో లీనమైన దిల్జిత్ దోసాంజ్ అయినా, లేదా స్నేహితులతో గడిపేటప్పుడు తన ఆలోచనల్లో మునిగిపోయిన జాన్వీ కపూర్ అయినా, కోకా-కోలా ఒక ఉత్తేజ కరమైన స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. ఒక్క గుక్క ప్రపంచాన్ని తిరిగి దృష్టిలోకి తెస్తుంది. ఒక సాధారణ విరామాన్ని వర్తమానంలో నిలబెడుతూ, ఉత్తేజపరిచే అనుభవంగా మారుస్తుంది.
 
ఈ చిత్రం గురించి వీఎంఎల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్లు నకుల్ శర్మ, తీర్థ ఘోష్ మాట్లాడుతూ, మాకు, ఈ ప్రచారం ఒక సార్వత్రిక మానవ సత్యాన్ని ఆవిష్కరించడం గురించే. మనమందరం వర్తమానంలో ఉండాలని ఆరా టపడతాం, కానీ ఆధునిక జీవితం నిరంతరం మనల్ని దూరం చేస్తుంది. కోకా-కోలా కేవలం ఒక పానీయం మాత్ర మే కాదని... అది తిరిగి అనుసంధానం చేసే ఒక సూక్ష్మ క్షణం అని మేం చూపించాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని తిరిగి వర్తమానంలోకి తీసుకువచ్చే ఆ సరళమైన, ఉత్తేజపరిచే సంగీతం, మనలోని ఉదాసీన క్షణాలను నిజంగా సజీవంగా మారుస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఉండటంలోని ఆనందాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం గురించే అని అన్నారు.
 
దిల్లీ, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక వంటి కీలక మార్కెట్లలో విస్తరిస్తున్న ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి, బలమైన టెలివిజన్, డిజిటల్, సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల మద్దతు లభిస్తోంది. స్థానిక మూలా లు కలిగిన కథన శైలి ద్వారా ఈ ప్రచారం మరింత సజీవంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది; ఇందులో భాగంగా దిల్జిత్ దోసాంజ్ నటించిన చిత్రం దిల్లీ, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలలో విడుదలవుతుండగా, తమిళ వెర్షన్‌లో జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. వీటితో పాటు కన్నడ భాష కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మరో చిత్రం కూడా విడుదల కానుంది.
 
ఈ ప్రచారానికి డాన్ భట్ స్వరపరిచిన ఒరిజినల్ సౌండ్‌ట్రాక్ తోడైంది. దీనికి వివేక్ హరిహరన్, ఆరిఫా రెబెల్లో గాత్రం అందించగా, ఇది ఒక విలక్షణమైన రెట్రో సానిక్ లేయర్‌ను జోడిస్తుంది. స్థానిక మూలాలున్న ఈ కథనాల ద్వారా, కోకా-కోలా ఒక సాధారణ కోకా-కోలా హాఫ్‌టైమ్ శక్తిని చాటిచెబుతూ, ప్రేక్షకులతో తన అనుబంధాన్ని మరింత బలపరుచుకుంటోంది.

