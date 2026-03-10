Commercial LPG Crisis: వాణిజ్య వంట గ్యాస్ కొరత.. తెలుగు రాష్ట్రాలపై ప్రభావం ఎంత?
దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య వంట గ్యాస్ కొరత తీవ్రంగా ఉండటంతో భారతదేశ హోటల్ రంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. చిన్న హోటళ్ళు, స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లు ఇప్పటికే మూతబడ్డాయి. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న వివాదం మధ్య తగ్గిన ఎల్పీజీ దిగుమతుల కారణంగా, ఈ సంక్షోభం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది.
హోటళ్లకు వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేయాలని పెట్రోలియం కంపెనీలు డీలర్లకు సూచించినట్లు సమాచారం. దీని ఫలితంగా ఇప్పటికే ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన మహానగరాల్లో తాత్కాలికంగా సిలిండర్లు సరఫరా నిలిచిపోయాయి. దీని ప్రభావం ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలను కుంగదీస్తోంది.
విశాఖపట్నంలో, హోటల్ యజమానులు అకస్మాత్తుగా సరఫరా నిలిచిపోవడంపై హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. విశాఖ హోటల్ మర్చంట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాలకృష్ణ, కొరత తీవ్రంగా ఉందని, రాబోయే రోజుల్లో మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
వైజాగ్లో సిలిండర్లకు బ్లాక్ మార్కెట్ పెరుగుతుందని బాలకృష్ణ తెలిపారు. నిరంతర అంతరాయం హోటల్ కార్యకలాపాలను అసాధ్యం చేస్తుందని చెప్పారు. ఇంకా అసోసియేషన్ జిల్లా కలెక్టర్కు ఒక మెమోరాండం సమర్పించింది. దీనిపై తక్షణ జోక్యం కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు నేరుగా విజ్ఞప్తి చేసింది.
అలాగే సికింద్రాబాద్లో, తెలంగాణ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరా నిలిపివేయడం వ్యాపారాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని అధ్యక్షుడు వెంకట్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం తక్షణ ప్రత్యామ్నాయాలను అందించకపోతే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోటళ్ళు బంద్ (మూసివేత) ప్రారంభిస్తామని రెడ్డి హెచ్చరించారు.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ఎల్పీజీ దిగుమతులకు మూలకారణంగా ఉందని, ఇది ఇప్పుడు పరిశ్రమలోని వేలాది మంది జీవనోపాధికి ముప్పు కలిగిస్తోందని అసోసియేషన్ పేర్కొంది. ఈ సంక్షోభం విద్యార్థులు, హాస్టళ్లకు కూడా వ్యాపించింది. అలాగే సిలిండర్ల కొరత తీవ్రంగా ఉందని హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ హాస్టల్ అసోసియేషన్ నిర్ధారించింది. పరిస్థితి స్థిరపడే వరకు గ్యాస్ వాడకాన్ని రేషన్ చేయాలని, ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులను అనుసరించాలని హాస్టల్ యజమానులకు సూచించడం జరిగింది.