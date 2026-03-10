మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (19:18 IST)

Commercial LPG Crisis: వాణిజ్య వంట గ్యాస్ కొరత.. తెలుగు రాష్ట్రాలపై ప్రభావం ఎంత?

LPG gas cylinder
దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య వంట గ్యాస్ కొరత తీవ్రంగా ఉండటంతో భారతదేశ హోటల్ రంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. చిన్న హోటళ్ళు, స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లు ఇప్పటికే మూతబడ్డాయి. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న వివాదం మధ్య తగ్గిన ఎల్పీజీ దిగుమతుల కారణంగా, ఈ సంక్షోభం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. 
 
హోటళ్లకు వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేయాలని పెట్రోలియం కంపెనీలు డీలర్లకు సూచించినట్లు సమాచారం. దీని ఫలితంగా ఇప్పటికే ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన మహానగరాల్లో తాత్కాలికంగా సిలిండర్లు సరఫరా నిలిచిపోయాయి. దీని ప్రభావం ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలను కుంగదీస్తోంది.
 
విశాఖపట్నంలో, హోటల్ యజమానులు అకస్మాత్తుగా సరఫరా నిలిచిపోవడంపై హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. విశాఖ హోటల్ మర్చంట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాలకృష్ణ, కొరత తీవ్రంగా ఉందని, రాబోయే రోజుల్లో మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. 
 
వైజాగ్‌లో సిలిండర్లకు బ్లాక్ మార్కెట్ పెరుగుతుందని బాలకృష్ణ తెలిపారు. నిరంతర అంతరాయం హోటల్ కార్యకలాపాలను అసాధ్యం చేస్తుందని చెప్పారు. ఇంకా అసోసియేషన్ జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఒక మెమోరాండం సమర్పించింది. దీనిపై తక్షణ జోక్యం కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు నేరుగా విజ్ఞప్తి చేసింది.
 
అలాగే సికింద్రాబాద్‌లో, తెలంగాణ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరా నిలిపివేయడం వ్యాపారాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని అధ్యక్షుడు వెంకట్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం తక్షణ ప్రత్యామ్నాయాలను అందించకపోతే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోటళ్ళు బంద్ (మూసివేత) ప్రారంభిస్తామని రెడ్డి హెచ్చరించారు. 
 
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ఎల్పీజీ దిగుమతులకు మూలకారణంగా ఉందని, ఇది ఇప్పుడు పరిశ్రమలోని వేలాది మంది జీవనోపాధికి ముప్పు కలిగిస్తోందని అసోసియేషన్ పేర్కొంది. ఈ సంక్షోభం విద్యార్థులు, హాస్టళ్లకు కూడా వ్యాపించింది. అలాగే సిలిండర్ల కొరత తీవ్రంగా ఉందని హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ హాస్టల్ అసోసియేషన్ నిర్ధారించింది. పరిస్థితి స్థిరపడే వరకు గ్యాస్ వాడకాన్ని రేషన్ చేయాలని, ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులను అనుసరించాలని హాస్టల్ యజమానులకు సూచించడం జరిగింది.

Allu Arjun 23: అల్లు అర్జున్ 23 చిత్రం స్పెషల్ థీమ్ సాంగ్ ర్యాంపేజ్

Allu Arjun 23: అల్లు అర్జున్ 23 చిత్రం స్పెషల్ థీమ్ సాంగ్ ర్యాంపేజ్అల్లు అర్జున్ 23 చిత్రం కోసం డిజైన్ చేసిన స్పెషల్ థీమ్ సాంగ్ కి సెన్సేషనల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సినిమా ఆరంభం కాకుండానే ఇలా జరగడం ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచింది. అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనకరాజ్ కాంబినేషన్ లో AA23 వర్కింగ్ టైటిల్ తో సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది జులైలో రెగ్యులర్ షూట్ ప్రారంభంకానుంది. ఈ సినిమాకు అనిరుద్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. వర్కింగ్ టైటిల్ తోపాటు థీమ్ ను రూపొందించారు.

పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పూర్తిచేసుకుని విడుదలకి సిద్ధమైన సందిగ్ధం

పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పూర్తిచేసుకుని విడుదలకి సిద్ధమైన సందిగ్ధండిఫరెంట్ కంటెంట్‌తో ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకునేందుకు ‘సందిగ్ధం’ టీం రెడీ అవుతోంది. నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రముఖ పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీకి పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద సంధ్య తిరువీధుల నిర్మించారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి రిలీజ్ చేసిన కంటెంట్, పోస్టర్లు, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక త్వరలోనే వరుస అప్డేట్లతో ఆడియెన్స్‌ను ఎంగేజ్ చేయబోతున్నారు.

Mark K Robin: గద్దర్ పాటలు కాదు ఫైర్ - ఆయన పేరుతో అవార్డు రావడం ఆనందంగా వుంది : మార్క్ కె రాబిన్

Mark K Robin: గద్దర్ పాటలు కాదు ఫైర్ - ఆయన పేరుతో అవార్డు రావడం ఆనందంగా వుంది : మార్క్ కె రాబిన్‘అ!’ సినిమాతో ప్రయాణం మొదలు పెట్టిన సంగీత దర్శకుడు మార్క్ కె రాబిన్ అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్‌లో మంచి పేరుని సంపాదించుకున్నారు. చిన్న సినిమానా? పెద్ద సినిమానా? అన్న తేడాను చూడకుండా తన వద్దకు వచ్చిన, తనకు నచ్చిన, తాను మెచ్చిన కథలకు జీవం పోస్తూ, తన మార్క్‌ను చూపిస్తూ వచ్చారు మార్క్ కె రాబిన్.

గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా హర్షిత్ రెడ్డి దీవాన మూవీ రిలీజ్

గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా హర్షిత్ రెడ్డి దీవాన మూవీ రిలీజ్శుభం సినిమాలో నటించిన యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి రూపొందిస్తున్నారు. "దీవాన" సినిమాను ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సమ్మర్ లో "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Poorna: పూర్ణ నటించిన అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన డార్క్ నైట్ రాబోతోంది

Poorna: పూర్ణ నటించిన అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన డార్క్ నైట్ రాబోతోందిపూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో రూపొందిన ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం “డార్క్ నైట్”. మార్చ్13న తెలుగు రాష్ట్రాల థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది. జి.ఆర్. ఆదిత్య ఈ చిత్రానికి కథ రాసి దర్శకత్వం వహించారు. పూర్ణ ఇందులో హేమ పాత్రలో నటించి కథకు కీలకంగా నిలిచే పాత్రను పోషించారు. ఆమెతో పాటు త్రిగుణ్ (ఆదిత్ అరుణ్) రోషన్‌గా, విధార్థ్ అలెక్స్‌గా, సుభాశ్రీ రాయగురు సోఫియా పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు ఆథిత్యా, సంగీత దర్శకుడు మిస్కిన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రాన్ని పట్లోళ్ల వెంకట్ రెడ్డి సమర్పణలో పి19 స్టూడియోస్ పతాకంపై సురేష్ రెడ్డి కొవ్వూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Watch More Videos

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలుషార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా షార్లెట్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. ఉమెన్స్ నైట్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 250 మందికి పైగా తెలుగు మహిళలు పాల్గొని సందడి చేశారు. మహిళా శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటిచెప్పేలా సాగిన ఈ వేడుకలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హబ్ ప్రతినిధి లోపాముద్ర, శక్తి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి నిదియా గాస్పర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి మహిళా సాధికారత గురించి ప్రసంగించారు.

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలు

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలుచాలామంది మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి సహజంగా కనిపిస్తాయి. అయితే వీటి తీవ్రత ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరిలో రుతుస్రావం మొదలుకావడానికి రెండు మూడు రోజుల నుండే పొత్తికడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నడుమునొప్పిగా ఉంటుంది. మరి వాటిని తగ్గించే చిట్కాలేంటో చూద్దాం. 1. నీటిని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిదనే విషయం మనందరికి తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ ఈ నియమాన్ని పాటించి కావల్సినంత నీటిని త్రాగడం వల్ల నెలసరి సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. 2. ప్రతిసారి నీళ్ళు తాగాలంటే కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి హెర్బల్ టీని తీసుకోండి. వెచ్చటి ద్రవం గొంతులో దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది.

కుండనీరు తాగితే ఏంటి లాభం.. తెలుసుకుందామా?

కుండనీరు తాగితే ఏంటి లాభం.. తెలుసుకుందామా?కుండ, మట్టి పాత్రలో నీరు నిల్వచేసి తాగడం ఆరోగ్యదాయకం. ఎందుకంటే ఇది సహజమైన చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. అంతేగాకుండా మట్టికుండలోని సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా నీరు ఆవిరయ్యే ప్రక్రియ నీటిని చల్లగా వుంచడంలో సహాయపడుతుంది. కుండలోని నీరు ఫ్రిజ్‌లోని ఐస్ -కోల్డ్ లాగా జీర్ణ వ్యవస్థకు ఎలాంటి ఇబ్బందిని ఇవ్వదు. ముఖ్యంగా వేసవిలో గొంతుకు, జీర్ణక్రియకు సౌకర్యంగా వుంటుంది. ఇంకా మట్టి సహజంగానే ఆల్కలైన్ స్వభావం కలిగి వుండటం వల్ల శరీరంలోని ఆమ్లత్వాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. ఎసిడిటీ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. మెటబాలిజం ప్రాసెస్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది.

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యం

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యంఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ఎండ వేడి వల్ల గర్భిణుల చర్మం ఎర్రగా కమిలి పోతుంది. అందువల్ల గర్భిణులు వదులుగా వున్న దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది. ఇలాంటి దుస్తులు ధరించటం వల్ల చల్లటి గాలి శరీరం లోపలి భాగాలకు కూడా తాకి హాయిగా ఉంటుంది. గర్భిణుల శరీర ఉష్ణోగ్రత గర్భదారణ సమయంలో నార్మల్ కన్నా కాస్త ఎక్కువుగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు బయట ఎండ వేడి తగిలితే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి అవుతారు. కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com